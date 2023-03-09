Вранці окупанти завдали ракетного удару по Шостці, пошкоджено підприємство та житлові будинки, - Сумська ОВА
Вчора ввечері росіяни здійснили артилерійський обстріл громади на Сумщині, а сьогодні вранці завдали ракетного удару по Шостці.
Про це повідомляє в телеграмі Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ
"Ніч та ранок на Сумщині були неспокійними.
Після 21.00 по території Середино-Будської ТГ здійснено артилерійський обстріл (4 "приходи"). Без втрат.
Вночі силами оборони Сумщини у північній та центральній частинах області були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу "Шахід".
Зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.
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