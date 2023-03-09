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Вранці окупанти завдали ракетного удару по Шостці, пошкоджено підприємство та житлові будинки, - Сумська ОВА

ракета

Вчора ввечері росіяни здійснили артилерійський обстріл громади на Сумщині, а сьогодні вранці завдали ракетного удару по Шостці.

Про це повідомляє в телеграмі Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ

"Ніч та ранок на Сумщині були неспокійними.

Після 21.00 по території Середино-Будської ТГ здійснено артилерійський обстріл (4 "приходи"). Без втрат.

Вночі силами оборони Сумщини у північній та центральній частинах області були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу "Шахід".

Зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо - без жертв", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вперше вдарили ракетами різних типів, цього разу випустили 6 "Кинджалів", - Ігнат

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Сумська область (3889) Шостка (60)


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