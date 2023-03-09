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Новини Агресія Росії проти України
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Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії з 16 "Калібрами", - ОК "Південь"

флот,море,рф,чорне

У Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії, які споряджені 16 ракетами типу "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З активністю тактичної й стратегічної авіації було зафіксовано й виведення ракетоносіїв. Зараз у Чорному морі перебувають два ракетоносії, які оснащені 16 "Калібрами". Небезпека залишається", - розповіла Гуменюк.

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За її словами, небезпека ракетних ударів залишається на високому рівні. Росія може завдавати не лише масованих ударів, але й точкових.

Автор: 

обстріл (29234) ракети (4075) Чорне море (1678) Гуменюк Наталія (804)


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мабуть ще одна атака готується, недарма кацапи чекали майже місяць...
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09.03.2023 10:29 Відповісти
Зараз буде тривога?
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09.03.2023 10:30 Відповісти
Терористи-вбивці ще не нажерлися, сцуки.
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09.03.2023 10:32 Відповісти
а деж флотилія морських дронів?
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09.03.2023 11:15 Відповісти
 
 