Росія вивела у Чорне море 2 ракетоносії з 16 "Калібрами", - ОК "Південь"
У Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії, які споряджені 16 ракетами типу "Калібр".
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З активністю тактичної й стратегічної авіації було зафіксовано й виведення ракетоносіїв. Зараз у Чорному морі перебувають два ракетоносії, які оснащені 16 "Калібрами". Небезпека залишається", - розповіла Гуменюк.
За її словами, небезпека ракетних ударів залишається на високому рівні. Росія може завдавати не лише масованих ударів, але й точкових.
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Hanka Panyanka
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