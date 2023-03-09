Розстріляним окупантами за слова "Слава Україні!" був воїн Олександр Мацієвський, він зник ще 30 грудня

Український захисник Олександр Мацієвський, якого російські загарбники розстріляли за слова "Слава Україні!" зник ще 30 грудня.

Про це у Facebook повідомила Євгенія Нечитайлова, коханий якої є командиром взводу, де служив Олександр Мацієвський, передає Цензор.НЕТ.

"Мій Саня, якого більшість з вас добре знає, - це той самий командир взводу, в якому служив солдат Мацієвський Олександр Ігорович. У зв’язку з тим, що хлопці не сидять в соцмережах, вони побачили відео розстрілу пізніше за інших, всі без винятку його впізнали, і почали збирати докази ідентифікації особи, які вони мають, для подальшого розслідування. Проте з цим є складності, бо одну версію на той момент вже поспішили оголосити", - розповіла вона.

Нечитайлова також звернула увагу на один важливий момент.

"Боєць зник 30 грудня, тоді ще не було снігу, в Бахмуті трималася плюсова температура повітря. Це можна легко перевірити в Інтернеті. А захисник, про якого поширюють попередню інформацію (Тимофій Шадура. - Ред.) ГШ та МО зник 3 лютого, коли точно сніг вже був на позиціях.

Особисто про себе додам, що коли я ще не знала, що це Сашин боєць, і побачила перші припущення про Шадуру Тимофія, то у мене виникли великі сумніви, бо я відмітила дуже характерні антропологічні відмінності. А у мене є звичка шукати схожості між людьми, до краплини - таке хобі. В цьому випадку я таких сумнівів не мала. Я ніяким чином не хочу применшити заслуги Тимофія і бажаю його рідним якнайшвидше дізнатися про його долю, бо невідомість - це найстрашніше, що можна переживати в цей час", - додала вона.

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Як відомо 6 березня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.

У фейсбуці 30-ї окремої механізованої бригади зазначалося, що на кадрах солдат цього підрозділу Тимофій Шадура, але підкреслювалося, що це "попередні дані".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.

8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.

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