Росіяни використали безпілотник, який збирав інформацію про влучання між хвилями ракетних атак, - ОК "Південь"
Характерною ознакою нічної ракетної атаки стало те, що вона була розподілена на хвилі, а безпілотник, збитий над Одещиною, збирав інформацію про влучання між цими хвилями.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі, намагався відвертати увагу систему ППО і Shahed на початку атак, потім були застосовані ракети різного типу: і Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування і також були застосовані високоточні ракети "Калібр", - зазначила вона.
У паузі між ракетними хвилями Росія намагалася проводити розвідку та збирати результати своїх влучань за допомогою безпілотника.
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Всього запустили 81 ракету, наші ППО збили 34. Ще 8 не долетіли.
Отже всього прорвалися 39.
Ітого з 81 ракет:
Збито нашим ППО 34
Впали від радіолокац. перешкод 8
Десь довбонули по нам 39