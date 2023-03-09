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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни використали безпілотник, який збирав інформацію про влучання між хвилями ракетних атак, - ОК "Південь"

китай,дрон

Характерною ознакою нічної ракетної атаки стало те, що вона була розподілена на хвилі, а безпілотник, збитий над Одещиною, збирав інформацію про влучання між цими хвилями.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі, намагався відвертати увагу систему ППО і Shahed на початку атак, потім були застосовані ракети різного типу: і Х-22 і Х-101 і Х-59 з повітряного базування і також були застосовані високоточні ракети "Калібр", - зазначила вона.

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У паузі між ракетними хвилями Росія намагалася проводити розвідку та збирати результати своїх влучань за допомогою безпілотника.

Автор: 

безпілотник (4348) обстріл (29234) ракети (4075) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+6
Рузьге!
Судя по вашему горемычному умению воевать, подобную информацию вы заталкиваете себе в жопу.
Не копируйте бездумно поведение белых людей!
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09.03.2023 10:46 Відповісти
+3
Процент сбитых все ниже, это не есть гут.
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09.03.2023 11:15 Відповісти
+2
Якщо той беспілотник був таким, як на фото, то треба шукати пілота цього безпілотника
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09.03.2023 10:54 Відповісти
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Рузьге!
Судя по вашему горемычному умению воевать, подобную информацию вы заталкиваете себе в жопу.
Не копируйте бездумно поведение белых людей!
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09.03.2023 10:46 Відповісти
Із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131». Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей

Всього запустили 81 ракету, наші ППО збили 34. Ще 8 не долетіли.

Отже всього прорвалися 39.
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09.03.2023 10:50 Відповісти
Треба розуміти що тут все спеціально запутано. Тому щось рахувати нема сенсу.
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09.03.2023 11:00 Відповісти
Навіщо тоді давати точні цифри? Тоді б за Вашою логікою треба було написати: "Збито певну кількість крилатих ракет, ще якась кількість не долетіла". Та й яка у цьому таємниця? Кацапи все одно свій підрахунок ведуть за допомогою безпілотників.
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09.03.2023 11:06 Відповісти
Якщо той беспілотник був таким, як на фото, то треба шукати пілота цього безпілотника
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09.03.2023 10:54 Відповісти
Ці одічалиє вже не знають, що ще їм вигадати, щоб зруйнувати нам життя.
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09.03.2023 10:56 Відповісти
на цей раз я заплуталась в цифрах: випустили 81, знищили 34 з 48 ракет, 8 не долетіли, а де ще 39 або 25 або я не знаю?
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09.03.2023 10:57 Відповісти
Точну цифру ніхто не скаже, тому що якщо цифри будуть точними то кацапам треба буде докласти меньше зусиль для розвідки влучань.
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09.03.2023 11:02 Відповісти
Проте долетіло таки овердохрена на цей раз (
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09.03.2023 11:11 Відповісти
Москалі міняють тактику.
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09.03.2023 11:17 Відповісти
Так написали, бо багато прорвалося. Раніше писали чітко: стільки-то збили, стільки-то пропустили.
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09.03.2023 11:09 Відповісти
Процент сбитых все ниже, это не есть гут.
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09.03.2023 11:15 Відповісти
Процент сбитых ниже за счет того, что в этот раз использован меньший процент крылатых ракет, которые мы можем сбить.
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09.03.2023 12:41 Відповісти
Где-то писАли, что С-300 включены в список, а они мелкие и быстрые. Может, как раз за счет этих С-300 были попадания. Ну и наши проводят дезинформацию, что кацы думали, что все летает и попадает.
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09.03.2023 11:22 Відповісти
Народ, Ви забуваєте про 13 ракет С-300, які також не можливо збити нашим ППО, як і 6 кінжалів і 6 Х-22 (всього 25 ракет не можем збити або можемо при дуже сильному везінні). І ще не збито 14 ракет Х101/Х555/Калібр, які ми маємо можливість збивати, але...

Ітого з 81 ракет:
Збито нашим ППО 34
Впали від радіолокац. перешкод 8
Десь довбонули по нам 39
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09.03.2023 11:31 Відповісти
Потрібні Патріоти чи Іріс-Т в напрямку Харків, Київ, Дніпро, Одеса.
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09.03.2023 11:34 Відповісти
 
 