На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Запорізької області почали формувати так зване "народне ополчення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це повідомив зрадник України, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький.

За його словами, "добровольці" проходитимуть "службу" без відриву від основного місця роботи. Готуватимуть їх інструктори на полігоні.

Зрадник заявив, що до так званого "ополчення" добровільно можуть вступити всі повнолітні громадяни РФ та особи без громадянства, які постійно проживають на окупованій території Запорізької області або раніше проживали і виїхали до Росії, зокрема через інші країни.

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