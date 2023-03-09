УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 717 23

На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

окупанти

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Запорізької області почали формувати так зване "народне ополчення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це повідомив зрадник України, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький.

За його словами, "добровольці" проходитимуть "службу" без відриву від основного місця роботи. Готуватимуть їх інструктори на полігоні.

Зрадник заявив, що до так званого "ополчення" добровільно можуть вступити всі повнолітні громадяни РФ та особи без громадянства, які постійно проживають на окупованій території Запорізької області або раніше проживали і виїхали до Росії, зокрема через інші країни.

Читайте: В окупованому Бердянську рашисти проводять обшуки у батьків, які не пускають своїх дітей до російських шкіл, - Центр національного спротиву

Автор: 

окупація (6751) Запорізька область (3740) ополчення (10) Балицький Євген (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Зі ''ждунів'' будуть комплектувати. То це добре , зразу ''спаляться'' і не буде потреби ''вираховувати''
показати весь коментар
09.03.2023 11:27 Відповісти
+9
У світі немає гидкіших потвор аніж ждуни русскава міра.
показати весь коментар
09.03.2023 11:20 Відповісти
+6
Цьому балицькому пора вже з стрьомоусовим переговорити...
показати весь коментар
09.03.2023 11:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо і багато охочих з потенційними дохлими кацапами якшатись?
показати весь коментар
09.03.2023 11:10 Відповісти
250 переглядів і ні одного коментаря.
показати весь коментар
09.03.2023 11:10 Відповісти
Процедура запису передбачає проникнення чемез зад до мізків кацапського міра в образі наколотого вагнерівця.
показати весь коментар
09.03.2023 11:14 Відповісти
Ага! І всі прямо побігли табунами... розпихаючи один одного та збиваючи з ніг
показати весь коментар
09.03.2023 11:17 Відповісти
У світі немає гидкіших потвор аніж ждуни русскава міра.
показати весь коментар
09.03.2023 11:20 Відповісти
Зрівняв статистику переписів населення 1970 і 1989 років по Запоріжскій області. Співвідношення українці-россіяни було 60 на 30 процентів, а в 1989 році стало навпаки.Поскільки кацапню на село, або маленьке містечко дрином не заженеш, то не дивно звідки там достобіса вати і ждунів "русскага мира". Вибори до ВР добрий показник - риги і опзж рулять без конкуренції.
показати весь коментар
09.03.2023 12:16 Відповісти
Цьому балицькому пора вже з стрьомоусовим переговорити...
показати весь коментар
09.03.2023 11:21 Відповісти
ого как ополчились
показати весь коментар
09.03.2023 11:23 Відповісти
Опочленси ждіть кадрілова. Будєт вас трєніровать.
показати весь коментар
09.03.2023 11:24 Відповісти
Зі ''ждунів'' будуть комплектувати. То це добре , зразу ''спаляться'' і не буде потреби ''вираховувати''
показати весь коментар
09.03.2023 11:27 Відповісти
даже без гражданства
показати весь коментар
09.03.2023 11:28 Відповісти
Не сильно то будешь сопротивляться, если в заложниках семья и дети, которые могут запросто с голоду умереть за пару месяцев. Дадут в руки автомат с тремя рожками и погонят как мясо под дулами пулеметов чеченских. Выбор небогатый.
Орки коммунистический опыт как сломать хребет человеку и запрягти в ярмо еще со времен октябрьской сицилистической революции имеют и постоянно развивают.
показати весь коментар
09.03.2023 11:28 Відповісти
эти методы они применяют и у себя, запугивание и преследования
показати весь коментар
09.03.2023 11:32 Відповісти
"або раніше проживали і виїхали до Росії" - то ж будуть повертати тих, хто виїхав? Втікли від війни, називається!
показати весь коментар
09.03.2023 11:59 Відповісти
Ну що Уже, усі наїзделись , а пам'ятаєте, як вони у літку, туди сюди чухали аж пиль стовпоми стояла . А воно вон як вийшло ополчення
показати весь коментар
09.03.2023 12:11 Відповісти
А все тому, що плохо, вивчали історію у школі, не ті підручникі читали. О курили за міст уроків
показати весь коментар
09.03.2023 12:14 Відповісти
Перепрошую, Погано
показати весь коментар
09.03.2023 12:16 Відповісти
Те ж саме я чув від кацапів напередодні втечі правобережної Херсонщини.

Там теж формували "апалчєніє",
яке мало до останнього патрона "захищати" місто від ЗСУ.
показати весь коментар
09.03.2023 12:16 Відповісти
Ватники повинні бути щасливі від того, що стануть гарматним м'ясом. Саме цього вони, мабуть, чекали від "асвабадітєлєй".
показати весь коментар
09.03.2023 12:18 Відповісти
Цікаво, скільки особового складу вони там наберуть?? Список,плииз!!
показати весь коментар
09.03.2023 12:47 Відповісти
Ждуны останутся очень довольны своим новым сцарём.
показати весь коментар
09.03.2023 13:28 Відповісти
 
 