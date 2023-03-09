На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"
Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Запорізької області почали формувати так зване "народне ополчення".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це повідомив зрадник України, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький.
За його словами, "добровольці" проходитимуть "службу" без відриву від основного місця роботи. Готуватимуть їх інструктори на полігоні.
Зрадник заявив, що до так званого "ополчення" добровільно можуть вступити всі повнолітні громадяни РФ та особи без громадянства, які постійно проживають на окупованій території Запорізької області або раніше проживали і виїхали до Росії, зокрема через інші країни.
Топ коментарі
+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар09.03.2023 11:27 Відповісти Посилання
+9 Николай #549736
показати весь коментар09.03.2023 11:20 Відповісти Посилання
+6 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар09.03.2023 11:21 Відповісти Посилання
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Орки коммунистический опыт как сломать хребет человеку и запрягти в ярмо еще со времен октябрьской сицилистической революции имеют и постоянно развивают.
Там теж формували "апалчєніє",
яке мало до останнього патрона "захищати" місто від ЗСУ.