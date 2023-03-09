Будівлю парламенту Грузії пошкодили під час протестів, пленарні засідання на тижні скасовано

В апараті парламенту Грузії заявили, що будівлю було пошкоджено під час протестів проти закону про "іноагентів", у зв’язку з цим на цьому тижні пленарні засідання проводитися не будуть для оцінки збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Перший канал грузинського телебачення.

"7-8 березня в результаті насильницьких дій деяких громадян, які зібралися біля Палацу парламенту Грузії, будівлі та інфраструктурі парламенту було завдано шкоди" - йдеться у повідомленні.

У будівлі парламенту Грузії буде введено пропускний режим, який стосуватиметься всіх відвідувачів, акредитованих ЗМІ та членів парламенту, будуть допущені лише ті співробітники апарату, які повинні брати участь в описі та відновленні пошкоджень, йдеться в заяві.

В апараті заявили, що пленарні засідання цього тижня не відбудуться.

"Пленарні засідання на цьому тижні не проводитимуться, щоб уникнути пошкодження інфраструктури та ризиків для здоров'я людей, які перебувають у будівлі", - йдеться у заяві грузинського парламенту.

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Як повідомлялося раніше, грузинська влада після масових протестів відкликала скандальний закон про іноагентів, який у багатьох аспектах копіює російський. Проте грузинська опозиція має намір продовжувати протести на проспекті Руставелі.

Колишній виконавчий директор Центру соціальної справедливості Ліна Гвініанідзе у дописі на фейсбуці так описала процедуру відкликання: "Вікликання означає, що законопроєкт, який ухвалили у першому читанні, мають винести на друге читання та проголосувати проти. Усі встаємо біля парламенту та чекаємо як 76 депутатів перед нашими очима проголосують проти законопроєкту, який вони підтримали".

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