Будівлю парламенту Грузії пошкодили під час протестів, пленарні засідання на тижні скасовано
В апараті парламенту Грузії заявили, що будівлю було пошкоджено під час протестів проти закону про "іноагентів", у зв’язку з цим на цьому тижні пленарні засідання проводитися не будуть для оцінки збитків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Перший канал грузинського телебачення.
"7-8 березня в результаті насильницьких дій деяких громадян, які зібралися біля Палацу парламенту Грузії, будівлі та інфраструктурі парламенту було завдано шкоди" - йдеться у повідомленні.
У будівлі парламенту Грузії буде введено пропускний режим, який стосуватиметься всіх відвідувачів, акредитованих ЗМІ та членів парламенту, будуть допущені лише ті співробітники апарату, які повинні брати участь в описі та відновленні пошкоджень, йдеться в заяві.
В апараті заявили, що пленарні засідання цього тижня не відбудуться.
"Пленарні засідання на цьому тижні не проводитимуться, щоб уникнути пошкодження інфраструктури та ризиків для здоров'я людей, які перебувають у будівлі", - йдеться у заяві грузинського парламенту.
Як повідомлялося раніше, грузинська влада після масових протестів відкликала скандальний закон про іноагентів, який у багатьох аспектах копіює російський. Проте грузинська опозиція має намір продовжувати протести на проспекті Руставелі.
Колишній виконавчий директор Центру соціальної справедливості Ліна Гвініанідзе у дописі на фейсбуці так описала процедуру відкликання: "Вікликання означає, що законопроєкт, який ухвалили у першому читанні, мають винести на друге читання та проголосувати проти. Усі встаємо біля парламенту та чекаємо як 76 депутатів перед нашими очима проголосують проти законопроєкту, який вони підтримали".
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https://zonakz.net/2019/02/21/kazaxstan-skopiroval-rossijskij-zakon-ob-inostrannyx-agentax-amnesty-international/ Однако тоталитарные режимы Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, в отличие от Грузии, смогли легко принять аналогичные российскому закону ограничения в отношении организаций, финансируемых из-за рубежа.
Так называемый хорошие русские день и ночь в прошлом году воняли, что они против войны и с удовольствием пошли бы протестовать, но у них зверские мусора, которые такие страшные, что от жирного мусора с дубинкой убегают по 200 человек. А в Европе и других странах мусора не такие, поэтому там люди ходят на митинги. Ну, ладно, может быть и так. В Грузию от мобилизации убежали сотни тысяч хороших русских. То есть сейчас прямо на митинге должны быть эти 300, может быть 400 тысяч человек с лицами хороших русских, верно? А почему на всех видеозаписях одни грузины и кавказцы в основном? Где эти русские либералы, которые за свободу и сейчас в Грузии? Ведь там реально мусора плюшевые и их так мало, блин, взял бы мусоровоз, обклеил стекло поликарбонатом стекло от пуль в пару слоев и поехать поиграть в безумного макса, хотя эти мусора бы драпанули бы сразу едва увидев грузовик.