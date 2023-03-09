Польща погодилась разом зі Словаччиною передати МіГ-29 Україні, час ухвалити рішення, - міністр оборони Надь
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", - йдеться в повідомленні.
Надь зазначив, що президент Польщі Дуда підтвердив готовність своєї країни діяти в інтерв'ю CNN.
"Думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр.
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Петлюра С
Скоріше б тільки!
Порізали не металобрухт, продали , просто віддали
А в розумних людей -- припадають пилюкою
До слушного моменту
От нехай "експерди" мені дадуть відповіді на низку питань:
- де розміщувати ті Ф-16 якщо за ними буде полювання кацапської агентури (а їх тут тисячі) і всі аеродроми з потрібними параметрами давно "пристріляні"
- де розміщати навігаційні та технічні обслуговуючі комплекси для них (див. п.1)
- відсутність обслуговуючого персоналу (навчання - роки)
- навчання пілотів ( не менше року мабудь якщо є великий досвід польотів на совкових літаках)
"В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр [ Надь, словацький міністр ]."
ua Vsevolod Marchenko 4e9e6709
?? Хіба воно тут одне таке?
09.03.2023 12:52