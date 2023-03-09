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Польща погодилась разом зі Словаччиною передати МіГ-29 Україні, час ухвалити рішення, - міністр оборони Надь

міг29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", - йдеться в повідомленні.

Надь зазначив, що президент Польщі Дуда підтвердив готовність своєї країни діяти в інтерв'ю CNN.

"Думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр.

Читайте: Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни

Автор: 

авіація (4173) Польща (8632) Словаччина (1117)


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Топ коментарі
+15
Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти, особливо в Америці (Північні Штати) та Франції. Справу поділу Росії треба поставити як справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реально-матеріальної вигоди держав.

Петлюра С
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09.03.2023 12:20 Відповісти
+10
Ой, рідненьки, спасибі Вам, але швидше якось)
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09.03.2023 12:17 Відповісти
+8
Ну тоді ціла країна так жила-одним днем,поміж холодильником та сральником,це зараз всі такі раптово свідомі стали та патріотичні,згадали про власне ВПК,а тоді у жіночок,у суспільстві, інжинер то був синоним слова Лох,і Справжнім Чоловіком тоді був не офіцер чи боєць ЗСУ,а рішала та міняла.
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09.03.2023 12:34 Відповісти
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09.03.2023 12:16 Відповісти
Ти вже вийшов. За кордон. Ось коли повернешся, тоді і будеш казати.
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09.03.2023 12:30 Відповісти
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09.03.2023 13:01 Відповісти
не соромно на 9-му році війни кацапською друкувати ?
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09.03.2023 13:06 Відповісти
Ці літаки це сьогодення, якщо заявка від України буде і уряди донорів її затвердять.
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09.03.2023 12:53 Відповісти
Час, час. Ухваляйте. Файна фанєра.
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09.03.2023 12:17 Відповісти
Ой, рідненьки, спасибі Вам, але швидше якось)
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09.03.2023 12:17 Відповісти
По 10 раз на день -- пора - треба - даєм - от - от .
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09.03.2023 12:19 Відповісти
Це європейська політика. Повірте, те що і як вони роблять, це на їх думку космічна швидкість.
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09.03.2023 13:10 Відповісти
Найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти, особливо в Америці (Північні Штати) та Франції. Справу поділу Росії треба поставити як справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реально-матеріальної вигоди держав.

Петлюра С
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09.03.2023 12:20 Відповісти
Маленькие нации храбрее первой мировой державы...
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09.03.2023 12:21 Відповісти
А вони ж, ці літаки, мабуть вже переобладнані під натівську зброю... І вигадувати нічого не треба, і пілоти для них є, і вся інфраструктура для обслуговування цих літаків - в наявності.
Скоріше б тільки!
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09.03.2023 12:22 Відповісти
как раз была новость о передаче нам авиационных ракет средней дальности воздух-воздух, а вот и самолеты для них подоспеют.
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09.03.2023 12:43 Відповісти
В тій новині писали, що американські експерти думають, як присобачити той "воздух-воздух" на старі совкові винищувачі.
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09.03.2023 12:46 Відповісти
а тут им поляки со словаками подсказали ответ - передать их модернизированные МиГи на которые эти ракеты уже цепляются.
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09.03.2023 12:47 Відповісти
Нам нічого не потрібно
Порізали не металобрухт, продали , просто віддали
А в розумних людей -- припадають пилюкою
До слушного моменту
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09.03.2023 12:24 Відповісти
Ну тоді ціла країна так жила-одним днем,поміж холодильником та сральником,це зараз всі такі раптово свідомі стали та патріотичні,згадали про власне ВПК,а тоді у жіночок,у суспільстві, інжинер то був синоним слова Лох,і Справжнім Чоловіком тоді був не офіцер чи боєць ЗСУ,а рішала та міняла.
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09.03.2023 12:34 Відповісти
Воно й зараз такого багато.
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09.03.2023 12:48 Відповісти
Бабы в массе своей не поменялись....какими были, такими и остались....все за деньги.....
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09.03.2023 19:04 Відповісти
Восени Генштаб ждав поки земля промерзне, щоб почати контратаку. Зараз жде, щоб земля висохла, щоб піти в контратаку. Афганістан не мав літаків та тяжкої зброї, але переміг совка. Такої допомоги як має Україна, Афганістан лише мріяв. Може краще повернути бойових генералів Муженко та Кривоніс до Генштабу?
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09.03.2023 12:34 Відповісти
Україна вела і буде вести війну у найближчий час з переважаючими силами супротивника,це і буде обумовлювати хід бойових дій по факту.
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09.03.2023 12:44 Відповісти
іди в окопи, а не "експердствуй". Афганістан переміг совок ціною 2 млн.життів. Ти готовий яко росія завалити фронт м'ясом? "експерд по Афганістану".
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09.03.2023 13:27 Відповісти
Ось коли почуємо це від Моравецького (чувак, який зазвичай нас обламує), що рішення вже ухвалили (а не просто готові ухвалити), коли скажуть кількість літаків і термін (хоча б конкретний рік), тобі повіримо.
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09.03.2023 12:35 Відповісти
В ближайшее время начнут передавать, поляки додавят. США были против этой передачи, немцы тоже, но вопрос встал так, что либо Ф-16 ускорять (но там типа обучение долгое), либо МиГи позволить эти передать.
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09.03.2023 12:42 Відповісти
Ф-16 також будуть згодом. Це відносно швидке рішення на найближчу перспективу
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09.03.2023 13:17 Відповісти
Весь неприємний прикол совкової авіації полягає у тому, що до неї неможливо підвисити ******* американські ракети. Ці Міги, в першу чергу винищувачі, і боротися з ******** кацапською авіацією, їм дуже важко. Один американський генерал так і сказав, що українські пілоти, як камікадзе, оскільки живучість старих радянських літаків у повітряній дуелі з ******** технікою, вкрай низька. Отже, нам потрібні ф16 і інфраструктура до них, а не просто чергова партія літаків
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09.03.2023 12:45 Відповісти
обрадую тебя, или если любитель зрады - расстрою. Эти МиГи переоборудованы под применение натовских ракет. Которые нам передадут. Кроме того у них проведена нормальная такая модернизация, вообщем они лучше тех, что имеет Украина и примерно на уровне с рашистами.
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09.03.2023 12:46 Відповісти
мнуться як підліток перед купівлею нацюцюрника.
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09.03.2023 12:45 Відповісти
це реальніше чим Ф-16, взагалі з тими Ф-16 то одні байки позбавлені в даний час здорового глузду.
От нехай "експерди" мені дадуть відповіді на низку питань:
- де розміщувати ті Ф-16 якщо за ними буде полювання кацапської агентури (а їх тут тисячі) і всі аеродроми з потрібними параметрами давно "пристріляні"
- де розміщати навігаційні та технічні обслуговуючі комплекси для них (див. п.1)
- відсутність обслуговуючого персоналу (навчання - роки)
- навчання пілотів ( не менше року мабудь якщо є великий досвід польотів на совкових літаках)
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09.03.2023 12:53 Відповісти
зайвих МіГ-29 обох країн - то нащо вони їм ? Тим більше, що переходять на інші, більш новіші.
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09.03.2023 12:58 Відповісти
Приємно це читати, що не всі політики Європи макрони:
"В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр [ Надь, словацький міністр ]."
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09.03.2023 12:58 Відповісти
Щось я тебе не розумію. То ставиш мені лайк, то пишеш про мене таку фігню.

ua Vsevolod Marchenko 4e9e6709
?? Хіба воно тут одне таке?
09.03.2023 12:52
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09.03.2023 13:47 Відповісти
Набога. Швидше вже. Брати поляки і словаки!
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09.03.2023 12:58 Відповісти
 
 