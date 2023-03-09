Польща погодилась разом зі Словаччиною передати МіГ-29 Україні, час ухвалити рішення, - міністр оборони Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", - йдеться в повідомленні.

Надь зазначив, що президент Польщі Дуда підтвердив готовність своєї країни діяти в інтерв'ю CNN.

"Думаю, настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдсько і безвідповідально", - підсумував міністр.

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