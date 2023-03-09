Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2, - міністр оборони Блащак

У Польщі завершились навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив віце-прем’єр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість - із Іспанії", - сказав міністр.

Блащак додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків - "можливо, ще чотирьох".

"Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час", - підсумував він.

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