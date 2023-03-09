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Польща передала Україні ще 10 танків Leopard 2, - міністр оборони Блащак

польща,leopard,leopard2

У Польщі завершились навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2, і Україна отримала решту 10 з 14 обіцяних одиниць техніки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив віце-прем’єр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість - із Іспанії", - сказав міністр.

Блащак додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків - "можливо, ще чотирьох".

"Тож ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час", - підсумував він.

Читайте: Польща отримає перші Abrams зі США в квітні, - Блащак

Автор: 

Польща (8632) танк (2087) Блащак Маріуш (111) Leopard (140)


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Топ коментарі
+25
Сьогодні, День Народження Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка! Він є символом незламності нашого Духу. Слава нашим Героям! Пишаймося нашими Геніями, нашими Героями, і наші нащадки пишатимуться нами! Слава Україні!
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09.03.2023 12:29 Відповісти
+19
Це інша справа. Бубачка, подякуй полякам, бо тобі поки не підкажеш, то сам не здогадаєшся.
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09.03.2023 12:26 Відповісти
+15
Щиро дякуємо Польщі, Канаді і Іспанії за дорогі і надійні танки. А скільки танків передав ЗСУ їх Верховний головнокомандувач?
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09.03.2023 12:30 Відповісти
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Це інша справа. Бубачка, подякуй полякам, бо тобі поки не підкажеш, то сам не здогадаєшся.
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09.03.2023 12:26 Відповісти
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09.03.2023 12:33 Відповісти
32 до купи це уже щось
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09.03.2023 12:50 Відповісти
Додайте до них ще 60 одиниць Bradley.
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10.03.2023 08:37 Відповісти
Всім форумом треба ,з усією повагою,віддячити ,трохи дріб*язковому,5 копійчаному,що нагадав президенту про його обов*язок,виконувати представницькі функції також.А то їздить на якісь зборища,просить то танки,то літаки,то ППО,а щоб сказати за це "Дякую"-так про це 5 копійок дбай.Спасибі 5 копійок,а то б зганьбились перед Європою...
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09.03.2023 17:45 Відповісти
Бубочка-боневтік вже зганьбився не раз.Воно як без бумажки рота відкриває, то це просто жах. Набір випадкових фраз. Тому його без бумажки нікуди стараються не випускати
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09.03.2023 17:51 Відповісти
Оце ще не вистачало щоб якийсь жабоїд з-за бугра вказував мені що я маю робити. Я теж президент і підказую колезі щоб він не вскочив у халепу.
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09.03.2023 17:59 Відповісти
Сьогодні, День Народження Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка! Він є символом незламності нашого Духу. Слава нашим Героям! Пишаймося нашими Геніями, нашими Героями, і наші нащадки пишатимуться нами! Слава Україні!
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09.03.2023 12:29 Відповісти
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями!
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09.03.2023 13:18 Відповісти
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09.03.2023 14:00 Відповісти
Щиро дякуємо Польщі, Канаді і Іспанії за дорогі і надійні танки. А скільки танків передав ЗСУ їх Верховний головнокомандувач?
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09.03.2023 12:30 Відповісти
Прислів*я, що "справжні друзі пізнаються в біді" - це про поляків. 👍
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09.03.2023 12:31 Відповісти
Американці - #1 друзі. Про це чомусь мало у нас згадують. Якби не Америка зі своєю допомогою, то вже б кацапи бомбили Польщу.
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09.03.2023 12:37 Відповісти
Если бы кацапы рискнули бомбить Европу, поляки бы уже сейчас жгли Москву
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09.03.2023 20:06 Відповісти
І на оновленій землі врага не буде супостата. Усе буде Україна
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09.03.2023 12:37 Відповісти
Niech dobrze służą!
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09.03.2023 12:48 Відповісти
Де німецькі танки зі складів бундесверу? Ще не в Україні? коли будуть? Вже наступного року? Через два роки?
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09.03.2023 13:48 Відповісти
Де українські оплоти зі складу? Або хоча б модернізовані булати? А скільки снарядів за правління буби замовило міністерство оборони у виробників
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09.03.2023 17:53 Відповісти
Дякує сердечно, всім, хто з добром та допомогою для України!!
‼️❤️🇺🇦⚔️🪖💯🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇪🇺🇦🇿👍✊💪👏🫡‼️❤️🇺🇦
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09.03.2023 15:22 Відповісти
Поляки сказали, поляки сделали. Ещё и сверху обещанного докинули. Люди слова. Уже только за это можно уважать. С такими людьми хорошо и бизнес вести и воевать против общего врага.
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09.03.2023 20:05 Відповісти
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09.03.2023 20:41 Відповісти
Собаки сірі - на передку невистачає засобів ближнього вогневого ураження - АГС, мінометів, безпілотників. Засуньте в сраку той леопьорд.
Не стидно, що досі волонтери бійців вдягають та споряджають?
******* про Петріоти - майже половину пропустили.
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10.03.2023 02:21 Відповісти
Сподіваюсь скоро почуємо про їх працю.
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10.03.2023 03:06 Відповісти
 
 