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Новини
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У Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави"

придністровя

У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров’я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у повідомленні відомства.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання", - йдеться в повідомленні.

Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян", - сказав Гурецький.

Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Також читайте: Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію проти Придністров’я

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Придністров’я (476) провокація (786) СБУ (12984) теракт (1027)


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Топ коментарі
+21
Приднестровье - держава?!
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09.03.2023 12:32 Відповісти
+18
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09.03.2023 12:36 Відповісти
+16
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Лада гранта?
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09.03.2023 12:36 Відповісти
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Приднестровье - держава?!
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09.03.2023 12:32 Відповісти
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09.03.2023 12:36 Відповісти
Російскі підкаблучники на повному утриманні
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09.03.2023 13:08 Відповісти
это и з разряда на нас готовилось покушение и нападение и тому мы НАПАЛИ ПЕРВЫМИ...******** во всей красе...
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09.03.2023 15:03 Відповісти
Та ясно , це нам не Північні Потоки взривати
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09.03.2023 12:34 Відповісти
"..с целью устранения "первых лиц государства."
А где, в каком месте они увидели государство?)
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09.03.2023 13:59 Відповісти
ці слова сказав прокурор "ПМР" - я не знаю його діагнозу
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09.03.2023 14:15 Відповісти
Да, это, в принципе, был общий вопрос для всех.. )
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09.03.2023 14:18 Відповісти
Кретины
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09.03.2023 12:34 Відповісти
Нехай організують розшук "терористів" через Інтерпол!
Ха-ха-ха!
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09.03.2023 12:36 Відповісти
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

Лада гранта?
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09.03.2023 12:36 Відповісти
вона така з заводу йде . комплектація first edition
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09.03.2023 12:41 Відповісти
...лімітед аутор
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09.03.2023 12:53 Відповісти
Відро з гайками, стандартна комплектація
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09.03.2023 13:06 Відповісти
Как вы говорите, - первых лиц государства?
А что это за государство "ПНР"? Посмотрел политическую карту мира и не нашёл такого. Может оно, это государство где то в районе Буркина-Фасо, не подскажите?
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09.03.2023 12:37 Відповісти
Гексоген був упакований у коробки з цукерками "Рошен"? НІ?!!!
Тоді це не ми!!!
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09.03.2023 12:37 Відповісти
На кого ще не напала Україна, підніміть руки
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09.03.2023 12:39 Відповісти
В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.
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От я і думаю собі - невже в українських диверсантів не знайшлось професійної міни і по бідності довелось мастирити гексоген 8 кг. в торбі, а також шурупи, гайки і дроти.
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09.03.2023 12:42 Відповісти
Якби ми хотіли прибрати верхівку їх " держави" ми би це зробили, але цим буде займатись влада Молдови. І вбивати вони їх не будуть, посадять.
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09.03.2023 12:49 Відповісти
вбивати також можна, на ху@лостані то не злочин.
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09.03.2023 12:52 Відповісти
Нащо такі заморочки? Якісь гексогени, гайки? Як би треба було вбити якихось мудаків в ПНР то вже б були мертві без лишніх церемоній і складних підготовок.
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09.03.2023 12:50 Відповісти
вірю, що автівка з шурупами і дротами була - тільки провокацію готовило не СБУ, а рукожопе ФСБ
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09.03.2023 12:54 Відповісти
Яка держава такі й "ліца"
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09.03.2023 12:59 Відповісти
навіщо нам перші особи тієї недодержави..., вони нам також не потрібні, як не потрібна була якась д.дугіна, про яку ніхто не знав, поки вона не вмерла, або не вмерла...
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09.03.2023 13:04 Відповісти
Співчуваю придністров'ю. Якщо б вдалося, то був би шанс на нормальне життя.
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09.03.2023 13:06 Відповісти
о гексоген . а кто там любит им баловаться ?
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09.03.2023 13:06 Відповісти
Все и так знают чей любимый продукт гексоген..СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 13:07 Відповісти
Якої, якої держави? Щось з тексту незрозуміло!
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09.03.2023 13:07 Відповісти
)

Даже в таком коротком предложении делают ошибки (запятая там не нужна)..

А кто мешает им там "нормально жить"? Выучи государственный язык в стране в которой проживаешь - и живи себе на здоровье и радуйся жизни..
Вон, число китайцев, проживающих на территории Дальнего Востока, оценивалось прессой до двух млн. человек, а применительно к Сибири и Дальнему Востоку - до пяти млн. человек.
Им тоже, видимо, там "хочется нормально жить", без русского языка, пусть тогда и они попробуют там организовать своё "Китайстровье", а мы посмотрим.. )
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09.03.2023 14:41 Відповісти
Акт 2ой - Лукащенко наливает из графина с надписью "Бодяга московская" и мьічит : " А я знаю от куда ноги немьітьіе.. Я могу на карте показать......" Наливает из графина вьіпивает и снова мьічит: "Ну и смердяга ета бодяга московская!!! "
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09.03.2023 16:38 Відповісти
Акт 3 ий + Текст тот же + лица те же, исполнители ,нет, слабо "...Не верю" К.С. Станиславский
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09.03.2023 16:48 Відповісти
Це - були Жігулі - ведро з бовтами та гайками...
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09.03.2023 16:42 Відповісти
как неуловимый джо. смотрящая блатота приднестровья называемая себя "президентом" и "первыми лицами" нах была никому не нужна 30 лет , за год войны не ****** ни одного из них, а как только ************* ********** понадобилась движуха в Молдове - СБУ-шникам они резко понадобились...
правду говорит Подоляк (о действиях дебилов) ..."розумієте, вони як той ЙєМєля на печі, щось зоображає на на виході маємо те що маємо"
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09.03.2023 20:20 Відповісти
 
 