У Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави"

У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров’я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у повідомленні відомства.

"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання", - йдеться в повідомленні.

Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".

"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян", - сказав Гурецький.

Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.

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