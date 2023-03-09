У Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави"
У "міністерстві держбезпеки" невизнаного Придністров’я заявили про запобігання теракту проти посадових осіб нібито за вказівкою Служби безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у повідомленні відомства.
"Міністерство державної безпеки ПМР інформує про запобігання теракту. Злочин, за вказівкою Служби безпеки України, готували проти низки посадових осіб Придністровської Молдавської Республіки. Підозрюваних затримано. Вони дають свідчення зізнання", - йдеться в повідомленні.
Як заявив Першому придністровському каналу прокурор "ПМР" Анатолій Гурецький, метою було нібито усунення "перших осіб держави".
"Терористичний акт мав бути здійснений в центральній частині міста Тирасполя в тому місці, де передбачалося велике скупчення громадян", - сказав Гурецький.
Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. В машині нібито знайшли 8 кг гексогену, а також шурупи, гайки і дроти.
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А где, в каком месте они увидели государство?)
Ха-ха-ха!
Лада гранта?
А что это за государство "ПНР"? Посмотрел политическую карту мира и не нашёл такого. Может оно, это государство где то в районе Буркина-Фасо, не подскажите?
Тоді це не ми!!!
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От я і думаю собі - невже в українських диверсантів не знайшлось професійної міни і по бідності довелось мастирити гексоген 8 кг. в торбі, а також шурупи, гайки і дроти.
Даже в таком коротком предложении делают ошибки (запятая там не нужна)..
А кто мешает им там "нормально жить"? Выучи государственный язык в стране в которой проживаешь - и живи себе на здоровье и радуйся жизни..
Вон, число китайцев, проживающих на территории Дальнего Востока, оценивалось прессой до двух млн. человек, а применительно к Сибири и Дальнему Востоку - до пяти млн. человек.
Им тоже, видимо, там "хочется нормально жить", без русского языка, пусть тогда и они попробуют там организовать своё "Китайстровье", а мы посмотрим.. )
правду говорит Подоляк (о действиях дебилов) ..."розумієте, вони як той ЙєМєля на печі, щось зоображає на на виході маємо те що маємо"