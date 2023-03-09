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Новини
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Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ, зокрема "Росатома", - ЗМІ

росія,санкції

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти "Росатома".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агенції PAP повідомили джерела.

"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання", - повідомило одне з джерел у ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що "Росатом" у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що "Росатом" свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене із санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що "Росатом" почав проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою", - повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", - сказав він.

Франція заявляла раніше, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про санкції ЄС проти Росії: Очікуємо рішучих кроків щодо "Росатома" та атомної промисловості

Автор: 

Болгарія (788) Угорщина (2338) санкції (12122) Франція (3106) атомна енергетика (513) Євросоюз (13672) Росатом (219)


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Хочеться написати, що вони всі в трьох падлюки, АЛЕ насправді, це мінус нашій дипломатіїї
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09.03.2023 13:02 Відповісти
От компашка зібралась. Воно і не дивно.
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09.03.2023 15:31 Відповісти
тут вони проти, а от жабів їсти, стати ******* чи смоктати перця, так вони за...
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09.03.2023 13:03 Відповісти
це відповідь про силу західних санкцій - курям на сміх.

кожен хитрожопий хоче таких санкцій щоб його це не торкнулося.

так не буває таких санкцій.

тут або-або.

або на перемогу українців працювати або на перемогу москалів.

пропетляти посередині вже не вийде.
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09.03.2023 13:03 Відповісти
Єдина ефективна санкція це якмога більше зброї і бити, бити. бити засрашку до здиху.
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09.03.2023 15:33 Відповісти
Та невже лише вони?!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 07.‎03.‎2023

Список підприємств РФ майно яких відмовився націоналізувати президент України Зеленський.

100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.

93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.

25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.

100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ

В серпні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента, але він до сих пір не виданий. В указі про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам.
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09.03.2023 13:07 Відповісти
Поки макарон оргазм від сексу по телефону не отримає, буде дзвонити.
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09.03.2023 13:08 Відповісти
 
 