Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ, зокрема "Росатома", - ЗМІ
Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти "Росатома".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агенції PAP повідомили джерела.
"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання", - повідомило одне з джерел у ЄС.
До Брюсселя також надходить інформація, що "Росатом" у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.
"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що "Росатом" свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене із санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що "Росатом" почав проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою", - повідомило високопоставлене джерело в ЄС.
Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.
"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", - сказав він.
Франція заявляла раніше, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кожен хитрожопий хоче таких санкцій щоб його це не торкнулося.
так не буває таких санкцій.
тут або-або.
або на перемогу українців працювати або на перемогу москалів.
пропетляти посередині вже не вийде.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 07.03.2023
Список підприємств РФ майно яких відмовився націоналізувати президент України Зеленський.
100% ТОВ «ТАТНЄФТЬ- АЗС-УКРАЇНА», що належить російському ПАТ "ТАТНЄФТЬ" імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим.
93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації Росатом.
25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського Міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову.
100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії Інденон Холдинг Лімітед, яка контролюється Міністерством торгівлі РФ
В серпні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив проєкт указу Президента, але він до сих пір не виданий. В указі про вилучення 903 об'єктів, які належать Російській Федерації та її резидентам.