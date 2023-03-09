Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції ЄС проти атомної енергетики РФ, зокрема "Росатома", - ЗМІ

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти "Росатома".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агенції PAP повідомили джерела.

"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання", - повідомило одне з джерел у ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що "Росатом" у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що "Росатом" свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене із санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що "Росатом" почав проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою", - повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", - сказав він.

Франція заявляла раніше, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

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