УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11161 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 602 11

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі (оновлено)

По всій території України оголошували сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними "Беларускі Гаюн" з аеродрому "Мачулищі" злетів МіГ-31 російських окупантів, який є носієм ракет "Кинджал".

Станом на 14:20 в більшості областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Також читайте: Українські сили оборони збили крилату ракету в районі Прилук на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі 01

Автор: 

повітряна тривога (941)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
От цього вже достатньо щоб наші війскові зайшли в Белорусію, або щоб збили всі литакі що там перебувають в повітрі. Но Бубочка буде і далі виправдовувати Бульбофюрера.
показати весь коментар
09.03.2023 13:08 Відповісти
+6
А слабо ********* по Мозирю так щоб аж бацька сажу з рила витирав у бункері під Мінському, ілі єта другоє,- тьфу, ***, мразі зелені, щоб вас тіпало і ваших дітей до сьомого коліна об той асфальт, що ви настелили 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
09.03.2023 13:11 Відповісти
+6
цікаво,якщо б рашка напала на НАТО,а літаки які ******* наприклад Польщу злітали б з бульбостану,то ЄС теж робив би вигляд,що той бульбостан не винен?
показати весь коментар
09.03.2023 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От цього вже достатньо щоб наші війскові зайшли в Белорусію, або щоб збили всі литакі що там перебувають в повітрі. Но Бубочка буде і далі виправдовувати Бульбофюрера.
показати весь коментар
09.03.2023 13:08 Відповісти
у луки записано, він знає, хто йому маякнув за вагнерівців у піонерському таборі під мінськом...
показати весь коментар
09.03.2023 13:11 Відповісти
Він на таке не піде.Там бітум для ''великого крадівництва'' на асфальті.
показати весь коментар
09.03.2023 13:40 Відповісти
бсср слишком много хлопот доставляет. Может каких ихтамнетов начать периодически туда засылать? Взять за жабры оппозиционеров и заставить брать ответственность на себя.
-Это не Украина, это всё тихановская.
-Да, да, это всё я.
А трупики тем временем стынут, самолетики горят.
показати весь коментар
09.03.2023 13:11 Відповісти
У Тихоновской же муж находится в заложниках. Она ничего делать не будет, будет прикидываться шваброй с тряпкой и все. Вообще в такой ситуации любой политик или командир самоустраняется, если его члена семьи взял в заложники враг. В том случае, если он не может действовать жестко и решительно и готов ставить интересы и жизнь одного человека куда ниже интересов своего народа.

Пускай передает командование в руки тем, кто готов брать на себя ответственность, открывать десятки лагерей тренировок и военной подготовки, искать меценатов и спонсоров, а также инвесторов в конце концов, кто за свою помощь получить награду после свержения режима. Дроны и самолетики со взрывчаткой могут запустить в любом месте, тем более Беларусь компактная страна и легко весь маршрут полета держать на ретрансляторах и дальше через Интернет, управляя дроном чуть ли не вручную.
показати весь коментар
09.03.2023 13:53 Відповісти
Да никакой он ей не муж, это всё спектакль.

Посмотрите, как она с ним из тюрьмы по телефону общается. Эмоций и переживания - ноль. Это общение с абсолютно чужим человеком.
показати весь коментар
09.03.2023 14:25 Відповісти
А слабо ********* по Мозирю так щоб аж бацька сажу з рила витирав у бункері під Мінському, ілі єта другоє,- тьфу, ***, мразі зелені, щоб вас тіпало і ваших дітей до сьомого коліна об той асфальт, що ви настелили 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
09.03.2023 13:11 Відповісти
Черчілль, Операція «Катапульта»
показати весь коментар
09.03.2023 13:54 Відповісти
цікаво,якщо б рашка напала на НАТО,а літаки які ******* наприклад Польщу злітали б з бульбостану,то ЄС теж робив би вигляд,що той бульбостан не винен?
показати весь коментар
09.03.2023 13:17 Відповісти
То можк з бульбенфюрером підписати пакт про ненапад? Га, подохляк?
показати весь коментар
09.03.2023 13:29 Відповісти
Черчілль, Операція «Катапульта»
показати весь коментар
09.03.2023 13:55 Відповісти
 
 