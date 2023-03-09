По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31 у Білорусі (оновлено)
По всій території України оголошували сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними "Беларускі Гаюн" з аеродрому "Мачулищі" злетів МіГ-31 російських окупантів, який є носієм ракет "Кинджал".
Станом на 14:20 в більшості областей оголошено відбій повітряної тривоги.
Топ коментарі
+6 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар09.03.2023 13:08 Відповісти Посилання
+6 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар09.03.2023 13:11 Відповісти Посилання
+6 Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар09.03.2023 13:17 Відповісти Посилання
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-Это не Украина, это всё тихановская.
-Да, да, это всё я.
А трупики тем временем стынут, самолетики горят.
Пускай передает командование в руки тем, кто готов брать на себя ответственность, открывать десятки лагерей тренировок и военной подготовки, искать меценатов и спонсоров, а также инвесторов в конце концов, кто за свою помощь получить награду после свержения режима. Дроны и самолетики со взрывчаткой могут запустить в любом месте, тем более Беларусь компактная страна и легко весь маршрут полета держать на ретрансляторах и дальше через Интернет, управляя дроном чуть ли не вручную.
Посмотрите, как она с ним из тюрьмы по телефону общается. Эмоций и переживания - ноль. Это общение с абсолютно чужим человеком.