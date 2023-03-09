"Народний супутник" допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:



- 45 літаків;

- 27 гелікоптерів;

- 6 ОТРК "Іскандер";

- 36 ЗРК "С300";

- 12 ЗРК "Панцирь С1";

- 11 радіолокаційних станцій;

- 10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", - йдеться в повідомленні.

У розвідці подякували українцям, які долучилися до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули.

Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники. Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.

18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.

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