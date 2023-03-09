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"Народний супутник" допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК "Іскандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", - йдеться в повідомленні.

У розвідці подякували українцям, які долучилися до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули.

Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".

27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники. Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.

18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗРК "С-300/400" та ЗРГК "Панцир": Свіжі супутникові знімки військового аеродрому у "Зябровці" в Білорусі. ФОТО

Народний супутник допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО 01
Народний супутник допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО 02
Народний супутник допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО 03
Народний супутник допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО 04
Народний супутник допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО 05

Автор: 

розвідка (3882) супутник (300)


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Топ коментарі
+27
Hel60
@Elena604
·
1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
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09.03.2023 13:39 Відповісти
+26
А Ксюша Манекен приймала участь?
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09.03.2023 13:22 Відповісти
+24
а скільки супутників можна придбати за зекономлені міністром оборони 100 мільярдів...
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09.03.2023 13:25 Відповісти
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09.03.2023 13:36 Відповісти
Якість твоєї мови залишає бажати ліпшого, "Вітіа Сгтефануик".

Ти не бот моzкальський часом?

... Аааа, то ти супутниковий ехсперт?! Дохтур оптичних наук?! ---
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09.03.2023 14:04 Відповісти
Так. Ще раз. 1, 2 березня лічно наблюдав в небі два супутника отлічно покрашених і видно їх було гарно.
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09.03.2023 13:36 Відповісти
А скільки ''срачу'' було навколо і супутника, і довкола Притули
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09.03.2023 13:37 Відповісти
А хіба "срач" скінчився?
До речі, нам всім добре відомий весільний міністр яєчної оборони заявив, що супутник окупився за перші ж два дні. А що трапилося потім? Облінився і перестав "окупатись", чи москалі навчились від нього ховатися? Так як його розрекламували, він має щоденно фіксувати те, що перечислено в статті, а не один намет та ще 20 одиниць чогось там (мабуть техніки) на добу. За допомогою одного "мавіка" хлопці знаходять більше.
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09.03.2023 14:16 Відповісти
+100500
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11.03.2023 06:12 Відповісти
Вот что творит занос животворящий!
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09.03.2023 13:38 Відповісти
+++
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11.03.2023 06:14 Відповісти
поспорю що то фото з даних західних розвідслужб та зі супутників США, Притула тут "немпричому"
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09.03.2023 13:39 Відповісти
Та може й з того,нібито купленого.Але.

Чи були ті знімки:
-оперативно переданими

-корисними

Ми маємо просто вірити.
Чортам,впійманим на брехні,політично заангажованим,непрофесійним,з рос. аґентурою.🤡
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09.03.2023 14:01 Відповісти
Точно - ГУР МО - це ж піар-агенство Притули. А ви знаєте, як воно насправді...звідки тільки?
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09.03.2023 14:05 Відповісти
В ГУР сидить пещений і напомаджений "П"ятачок", що "диверсіював у Криму" Тому вірить тому, що звідти зараз виходить, чомусь бажання нема
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09.03.2023 14:23 Відповісти
Притула, це ти? Забув перелогіниться чи шо?
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09.03.2023 14:23 Відповісти
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09.03.2023 13:39 Відповісти
Hel60
@Elena604
·
1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
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09.03.2023 13:39 Відповісти
А за кермом цього супутника був особисто буданов?
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09.03.2023 13:40 Відповісти
по 50 на день !!!???, пропагандони кремля відпочивають, коли каже Буданов.)))
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09.03.2023 13:42 Відповісти
Я на спартани скидав, спартани побачив. В цілому, задоволений
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09.03.2023 13:43 Відповісти
Так.У Порошенка та СГ,-без обману.
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09.03.2023 13:54 Відповісти
І у Порошенка, і у Притули - і ті, і інші Спартани прибули. Лишень Притула їх купив щось у 6 раз більше, бо їх багато потрібно.
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09.03.2023 14:06 Відповісти
Ага.Певно,оці:
https://twitter.com/NeilPHauer/status/1633114730775576577?s=20
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09.03.2023 14:16 Відповісти
Притула притуляється до чужих поставок. Чи примазується, одне точно-розводе лохів, відмиваючи грошірізним хомутинникам.
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09.03.2023 14:55 Відповісти
Не "у 6 раз більше", а "у 6 раз дорожче" І не "купив", а "хотів купить" , але знову завадили журналісти - "розсекретили" ціну...
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09.03.2023 14:58 Відповісти
Саме у 6 раз більше і не хотів купити, а купив - їх вже привезли в Україну.
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09.03.2023 15:02 Відповісти
Для тебе особисто продублюю свій коментар:
"Сміяться при слові "лопата" - мені хлопці знайомі з СБУ сказали, що "епопея" зі "Спартанами" продовження має: коли афера з ними "не прокотила", Притула "хутко зник з горизонту" Потім (коли все затихло) - "сплив уже з ініціативою закупки БТР А потім був "пі*дец" - він приїхав на базу, де прибулі до цього БТР (до яких він не мав стосунку), перефарбовувалися та готувалися до відправки на фронт Там зробив "селфі" і виклав у Інтернет, як своє "досягнення" (точно як з "буржуйками" від ЗЕ (що виготовлені були за сприяння "Справи громад")"
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09.03.2023 15:05 Відповісти
+++
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11.03.2023 06:17 Відповісти
скажіть, будь-ласка, а волонтерському фонду БПП Ви донатили?
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09.03.2023 15:48 Відповісти
Може тобі ще й копії чеків вислать?
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09.03.2023 15:54 Відповісти
можна. Але достатньо відповіді. Донатили?
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09.03.2023 15:55 Відповісти
Так ти ж зараз заявиш що я тобі "липу" підсовую! А якщо серйозно - так І залишки своєї форми військової неношеної віддав (ще в 2014-му) А дружина в цей сезон передала 2 десятки пар в"язаних шкарпеток - в"язала вдень та ночами - коли електроенергію давали
Просто я дуже різко реагую на такі запитання - бо завжди знайдеться "****" що спитає чому я не на фронті? Одному відповів - "Тобі фото ноги протезованої прислать?" (Бо я колись в "Однокласники" одному "чуду" що висловився стосовно мого чоловічого здоров"я вислав фото свого ерегованого члена Образився)
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09.03.2023 16:07 Відповісти
мені достатньо щоб ті, хто тут сере під кожною новиною на владу, притулу тощо - серили, але допомагали нищити ворога
то є така наша демократія
якщо ж хтось не робить нічого сам, а лише сере - я його просто зневажаю
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09.03.2023 16:14 Відповісти
А я що роблю? Навіть критика ТАКОЇ влади діє на користь перемозі! Бо чим більше ОЦЮ зелену погань тут "дрючать" тим менше вони нахабніють у спробах красти і під час війни
Вздрючили за приховану для продажу "гуманітарку" - і вони почали її людям роздавать Вздрючили Рєзнікова за закупки продовольства за завищеними цінами - і МО "принишкли" Вздрючили за завищені ціни на БТР - і твій "кумир" трохи "прикусив язика" (правда - ненадовго) Так хіба ж подібні дії не прискорюють перемогу?
(до речі: не "серили" а "срали")
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09.03.2023 16:24 Відповісти
краще в'яжіть шкарпетки
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09.03.2023 16:29 Відповісти
Думаєш - я в"язать не вмію? Якось з дружиною забились об заклад І я навчився в"язать Потім правда покинув А щодо того - ЧИМ мені займаться - я якось сам вирішуватиму Без "порадників"
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09.03.2023 16:37 Відповісти
А что случилось? Ты решил здесь нам рашу2 устроить?) Рты всем позатыкать и указывать кому что делать, что бы не мешали таким как ты ВОРОВАТЬ вовремя войны ДАЖЕ гуманитарку??? Ты бы ротик сам свой прикрыл, покуда с тебя не начали спрашивать про Чонгар..
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09.03.2023 19:34 Відповісти
+100500
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11.03.2023 06:18 Відповісти
пам'ятається, шо збирали на 50шт по 100 кілобаксів...
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...

самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилитіло в свисток?
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09.03.2023 16:10 Відповісти
Хочеш - дам "ім"я"? Вибирай : "Бовдур", "Бевзь", "Остолоп", "Телепень", "Олух Царя небесного"! Таких тут ще не було!
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09.03.2023 14:26 Відповісти
Яр в процесі цитування слів з ще одного довідника - мм круто.
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09.03.2023 16:10 Відповісти
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09.03.2023 16:11 Відповісти
Это у тебя до сих пор чувство юмора играет?)))
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09.03.2023 19:37 Відповісти
Ніт в мене нічого не грає - в мене касетоприйомника немає .
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09.03.2023 20:14 Відповісти
То у нього "в плечах муляє" - я на нього "х*й поклав"!
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10.03.2023 02:54 Відповісти
Ще якби "народний супутник" допоміг виявити крадену гуманітарку, або дешеві яйця.
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09.03.2023 13:44 Відповісти
Нікого не цікавить, як наші зі супутником, ,проїї-бали вихід групіровки хробаків з під Херсону, з усією технікою , по двом понтоним переправам, які були в зоні досяжності нашої арти, чи ще нена часі...
А потім ті піда- ри були кинуті на Бахмут....
Зате янелох, на другий день, спокійно ходив по Херсону, з усією свитою.
В місті, де зі слів буданова, мало бути сотні перевдягнених орків, снайперів, дрг....
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09.03.2023 17:57 Відповісти
Дуже, цікаво, на кого працював ПівденМаш с 1991-го року, но тільки не на користь України, морські старти та всяка друга лабуда, обслуговування ракет у ворога на Московії, . А своїх, супутників та ракет не має для оборони
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09.03.2023 13:49 Відповісти
Невже ще хтось серйозно сприймає те,що видає буданівську відомство ?
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09.03.2023 13:55 Відповісти
Ksenia VB я не зрозумів , ще хтось дивитися телевізор . Як що є інтернет. Треба, отучати от телебачення, нехай книжки читать по комп'ютеру історію.
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09.03.2023 13:57 Відповісти
У телевізорі є природничі канали Там точно політики нема Умене часто на них телевізор включений
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09.03.2023 14:30 Відповісти
держкошти потрібно витрачати не на єдину телемаравонь, а на трансляції українською "діскавері" та "нейшинел джиографікс"...
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09.03.2023 16:14 Відповісти
На жаль - основна маса цих каналів звучить російською І перклади подеколи не надто високої якості Але ті які звучать українською - ще гірші Бо дуже бідні словами і рівень низькуватий Колись дивився передачу про "кулінарію на природі" "Кашовар- суперспеціаліст" розказував глядачам як "правильно" варить український куліш Коли він у мене на очах розірвав пакет з пшоном і висипав пшоно в казан - я виматюкався! Бо пшоно перед засипкою обов"язково треба промивать у кількох водах - щоб позбавиться борошнистого пилу з поверхні крупи який надає страві гіркого присмаку
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09.03.2023 16:33 Відповісти
бо досі ті переклади були якимось волонтерством... третій сорт - не брак...
але ж можна ліпше.
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09.03.2023 16:54 Відповісти
Притулі медальку вже Балаганов виписав?
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09.03.2023 14:01 Відповісти
Очевидно, что этот "народный спутник" был продуманной отмазкой, что-то типа ширмой для США. Напомню, что когда у США уже появились разведданные о нападении, никто не мог точно спрогнозировать ход этой грядущей войны. Но США уже тогда понимала, что будет использовать и помогать Украине своими данными, используя свои спутники. Но чтобы это всё выглядело поприличней кинули утку в СМИ, что у Украины разработан и выведен на орбиту свой украинский спутник. Типа "нас там нет", но только уже американская версия. На всякий случай, что называется)). Правда время всё расставило на свои места и сейчас нет у США необходимости скрывать, что они делятся с Украиной любой имеющийся у них информацией и корректируют действия ВСУ на основании той информации. И не только уже нет необходимости скрывать, а уже открыто говорят об этом и даже с гордостью. Всё благодаря героичным действиям украинских военных на фронте.
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09.03.2023 14:06 Відповісти
Ніхто з квартальних ідіотів не задумувався над тим, наскільки вистачить супутника, якщо він почне регулярно маневрувати, щоб охопити всю територію бойових дій?
Це не супутник ЦРУ за мільярд долларів, а дешевенька машинка для картографії!
Там п'ять-шість разів увімкнути двигуни в все: можна запускати двигун для гальмування, щоб спалити іграшку в атмосфері, бо палива вже нема!
США мають ціле угрупування супутників не тому, що їм робити нема чого, п тому що не охопить один супутник великої території!
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09.03.2023 14:08 Відповісти
OpenStreetMap? Серйозно? Тисячі. Там за весь час знищено лише кілька тисяч, а тут прямо тисячі з супутника. Скромніше тебе бути. Ну а карта геть не демонструє заявлену роздільну здатність у 30 см.
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09.03.2023 14:25 Відповісти
У якому цікавому світі ви живете... Нагадаю:
"завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність".
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09.03.2023 14:25 Відповісти
Легко вірити в те, в що хочеться вірити.
Якби США, яки рахують кожен цент, вважали, що сотня дешевеньких супутників, легко замінить спеціалізовані розвідувальні комплекси, вони б давно пішли на такий крок.
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09.03.2023 14:47 Відповісти
Мені сподобалося про "супутник, який постійно маневрує". Це шедевр
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09.03.2023 15:08 Відповісти
Шедевр, це вірити в дешеву пропаганду.
Думаєш, вже 21 століття: люди мають доступ до всіх можливих джерел інформації, мають можливість самостійно розвинути в собі аналітичне мислення…
Але ні: прес реліз+пара скріншотів з гуглкарт і справа вирішена.
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09.03.2023 18:19 Відповісти
Якщо "наш" супутник літає більшість часу десь над Австралією, а фотографії з інших - то нащо ми "купляли" той супутник? Можна ж брати певну кількість фото за запитом, як сервіс. Можливо, воно так і є, можливо що ні. Чеків нема, звітів нема. Відповідно довіри нема.
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09.03.2023 15:22 Відповісти
Так воно і є, я вище писав "майже два десятки залучаються, коли є необхідність". Тобто ми отримали доступ до інформації з угрупування супутників. Але нам невідомо, чи це ефективно використовується. Можливо, взнаємо про це лише після війни.
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09.03.2023 15:41 Відповісти
Супутник не маневрує як захочеться. Він або знаходиться на геостаціонарній орбіті (яка далеко від землі і вздовж екватора) і висить над однією точкою планети, або обертається на низькій орбіті, але тоді рухається стосовно землі (повний оберт за лічені години ). У другому випадку щоб мати постійне покриття на певній території і запускають ціле сузір'я
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09.03.2023 14:40 Відповісти
Я це знаю.
Ви правильно кажете: потрібно ціле угрупування.
Супутник може маневрувати, але не часто, бо на такі речі, палива не напасешся!
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09.03.2023 14:50 Відповісти
нормально бомбить тут....)))
значить все що відбувається - правильно
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09.03.2023 14:09 Відповісти
Відсутність звітів, чеків, прозорості (за гроші платників донатів) - це нормально? Дай вгадаю за кого голосував.
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09.03.2023 15:19 Відповісти
нормально - це коли у більшості тут бомбить. це означає що все відбувається правильно.
це аксіома, повірте.
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10.03.2023 09:04 Відповісти
Притула аферист.
Виконує завдання під вибори опинитись другим після зелені

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11.03.2023 06:35 Відповісти
Олені а хто вам заважає зайнятись волонтерством краще Притули ,та мабуть ви мрієте чесно продавати яйця .
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09.03.2023 14:13 Відповісти
З чого ти взяв, шо тут люди не займаються волонтерством? Допомагають, повір, і не крисять 20% від донатів, і не відмивають гроші своїм папікам хомутиннікам.
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09.03.2023 14:59 Відповісти
OpenStreetMap? Серйозно?
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09.03.2023 14:23 Відповісти
То прив'язка до місцевості, це ок, і то не головне питання.
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09.03.2023 15:24 Відповісти
ага ух чтотке фото прям як притула чоткий пацак
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09.03.2023 15:40 Відповісти
Для спутника который находится на тысячах км над Землёй - нормальное качество. Достаточное для получения координат. в чем проблема тогда?
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10.03.2023 06:27 Відповісти
Ну які "тисячі"...

Orbit Parameters - ValueNominal

Altitude - 560 to 580 km

...

Джерело: https://earth.esa.int/eogateway/missions/iceye ESA missions ICEYE
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10.03.2023 13:00 Відповісти
Хорошо, 500+ км, тоже солидно.
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10.03.2023 19:36 Відповісти
Жаль перевірить ми не можемо! А довіри немає до притули.
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09.03.2023 14:28 Відповісти
Прочитав статтю та зробив з неї висновок, що за словами пресслужби ГУР МО всі досягнення ЗСУ по знищенню ворога зроблені завдяки цьому супутнику, а що робили інші військові розвідники, навіщо були потрібні супутникові знімки та дані від розвідок західних партнерів не зрозуміло, бо "тисячі" одиниць техніки рашистів, ба навіть ПАЛАТКИ, були "виявлені" ICEYE. Не зрозуміло тільки чому на доказ цього були надані таки погані знімки з вражаючою зернистистю в чому на них фігури обведені колами плавні й не мають крапчастості як інша частина зображення, ніби оброблені у ФотоШопі. Як це можливо при МАКСИМАЛЬНІЙ роздільній здатності цього супутника 1х1 м (мінімальна 20х20)?! Ой хтось заради піару бреше не стримуючи свою фантазію!!! Вірю що можливо роздивитись мости, дома, кораблі, а от зрозуміти систему ППО ти бачиш, або сарай - НЕМОЖЛИВО!!! https://innoter.com/sputniki/iceye-sar/
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09.03.2023 14:36 Відповісти
Бо це не знімки а зображення з сигналу радара. Ви думали там камера від айфона прикручена?
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Байки для зелених лохів а ці вуха і розвісили.
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09.03.2023 14:37 Відповісти
Казки дідуся притули... Напевно виборами в повітрі повіяло.
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09.03.2023 14:47 Відповісти
"Вєсьоліе картінкі". Тьху, ***, мерзота. Це я щодо притули
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09.03.2023 14:49 Відповісти
Надпись в верхньому правому кутку "OpenStreetMap"
вы ***** серьозно? оПЕНСТРИТМАП!!!!
який нахер "спутник притули"?
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09.03.2023 15:13 Відповісти
ти зовсім ідіот?
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09.03.2023 15:46 Відповісти
обґрунтуєш нульовка?
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09.03.2023 16:08 Відповісти
нащо. всіх дебілів не виправиш
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09.03.2023 16:17 Відповісти
тоді пійшов нах дятел вуді
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09.03.2023 16:25 Відповісти
600.000.000 / 1000 фото ("розвідку майже 1000 районів") - це по 600.000 за фото. Питання "де чеки" та "чому не брати фото поштучно" лишається висіти у повітрі. Голова ГУР Буданов, це теж багато про що каже. Все ще є відчуття що фотки замовляються поштучно, і з часу, коли почався реальний кіпіш, бо "не заканало" сховати махінацію. Буду реально радий якщо помиляюсь, але, але.
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09.03.2023 15:18 Відповісти
Спутник после тысячи фоток ломается? Работать больше не будет, да?
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10.03.2023 06:29 Відповісти
Усе таємне, стає явним і зрозумілим!! …І, покотилась голова…
Це підтвердили Кушнарьов, Кирпа, Кравченко, Калашников, Чечетов, Семенюк..
Литвин, шуфрич, бойко та Добкін це добре знають…!!!
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09.03.2023 15:18 Відповісти
А ще повії - герої України за версією ГУРМО.
А Червоненко розвідник.

Буданов - облизень ОПЗЄ. І цого слова не вартують нічого.
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09.03.2023 15:35 Відповісти
Якість це для нас така паршива, щоб спитали чому?
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09.03.2023 15:40 Відповісти
Ко-ко-ко где ваш спутник 🤡,
ко-ко-ко, притула вор 🤡,
ко-ко-ко зачем это нужно наса/цру/ космические пришельцы снабжают нас снимками с космоса 🤡,
ко-ко-ко, а вот Порошенко... 🤡
Где все эти умники? Залезли в нору? Что там по методикам в этот раз, "Ви все врете"?
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10.03.2023 06:19 Відповісти
Дивний спосіб спілкування: звертатися до кацапів у коментарях на Цензорі ... Кращого місця не знайшлося?
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10.03.2023 13:30 Відповісти
Та тут целый рассадник кацапов и лиц им сочувствующим
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10.03.2023 19:13 Відповісти
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