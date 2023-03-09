"Народний супутник" допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року. За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:
- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК "Іскандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.
Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", - йдеться в повідомленні.
У розвідці подякували українцям, які долучилися до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, хто щоденно надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули.
Нагадаємо, 22 червня розпочався збір коштів на "народний байрактар". За три дні українці перерахували суму, за яку можна купити чотири "Байрактари".
27 червня компанія Baykar повідомила, що надасть Україні безплатно три безпілотники. Заощаджені кошти було вирішено витратити на потреби, які визначить Міністерство оборони.
18 серпня стало відомо, що понад 600 мільйонів гривень витратили на супутник для Збройних сил України.
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Ти не бот моzкальський часом?
... Аааа, то ти супутниковий ехсперт?! Дохтур оптичних наук?! ---
До речі, нам всім добре відомий весільний міністр яєчної оборони заявив, що супутник окупився за перші ж два дні. А що трапилося потім? Облінився і перестав "окупатись", чи москалі навчились від нього ховатися? Так як його розрекламували, він має щоденно фіксувати те, що перечислено в статті, а не один намет та ще 20 одиниць чогось там (мабуть техніки) на добу. За допомогою одного "мавіка" хлопці знаходять більше.
Чи були ті знімки:
-оперативно переданими
-корисними
Ми маємо просто вірити.
Чортам,впійманим на брехні,політично заангажованим,непрофесійним,з рос. аґентурою.🤡
@Elena604
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1 год
прийшла вчора до батьків.. сидять біля теліка і клацають... шукають щось гарне... а там... рожи з кварталу, зомбімарафон, знову якась ржачка з шльондрами... в країні війна... податки йдуть на якесь лайно... зелен, ви це бачите чи повилазило?
https://twitter.com/NeilPHauer/status/1633114730775576577?s=20
"Сміяться при слові "лопата" - мені хлопці знайомі з СБУ сказали, що "епопея" зі "Спартанами" продовження має: коли афера з ними "не прокотила", Притула "хутко зник з горизонту" Потім (коли все затихло) - "сплив уже з ініціативою закупки БТР А потім був "пі*дец" - він приїхав на базу, де прибулі до цього БТР (до яких він не мав стосунку), перефарбовувалися та готувалися до відправки на фронт Там зробив "селфі" і виклав у Інтернет, як своє "досягнення" (точно як з "буржуйками" від ЗЕ (що виготовлені були за сприяння "Справи громад")"
Просто я дуже різко реагую на такі запитання - бо завжди знайдеться "****" що спитає чому я не на фронті? Одному відповів - "Тобі фото ноги протезованої прислать?" (Бо я колись в "Однокласники" одному "чуду" що висловився стосовно мого чоловічого здоров"я вислав фото свого ерегованого члена Образився)
то є така наша демократія
якщо ж хтось не робить нічого сам, а лише сере - я його просто зневажаю
Вздрючили за приховану для продажу "гуманітарку" - і вони почали її людям роздавать Вздрючили Рєзнікова за закупки продовольства за завищеними цінами - і МО "принишкли" Вздрючили за завищені ціни на БТР - і твій "кумир" трохи "прикусив язика" (правда - ненадовго) Так хіба ж подібні дії не прискорюють перемогу?
(до речі: не "серили" а "срали")
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...
самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилитіло в свисток?
А потім ті піда- ри були кинуті на Бахмут....
Зате янелох, на другий день, спокійно ходив по Херсону, з усією свитою.
В місті, де зі слів буданова, мало бути сотні перевдягнених орків, снайперів, дрг....
але ж можна ліпше.
Це не супутник ЦРУ за мільярд долларів, а дешевенька машинка для картографії!
Там п'ять-шість разів увімкнути двигуни в все: можна запускати двигун для гальмування, щоб спалити іграшку в атмосфері, бо палива вже нема!
США мають ціле угрупування супутників не тому, що їм робити нема чого, п тому що не охопить один супутник великої території!
"завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність".
Якби США, яки рахують кожен цент, вважали, що сотня дешевеньких супутників, легко замінить спеціалізовані розвідувальні комплекси, вони б давно пішли на такий крок.
Думаєш, вже 21 століття: люди мають доступ до всіх можливих джерел інформації, мають можливість самостійно розвинути в собі аналітичне мислення…
Але ні: прес реліз+пара скріншотів з гуглкарт і справа вирішена.
Ви правильно кажете: потрібно ціле угрупування.
Супутник може маневрувати, але не часто, бо на такі речі, палива не напасешся!
значить все що відбувається - правильно
це аксіома, повірте.
Виконує завдання під вибори опинитись другим після зелені
Orbit Parameters - ValueNominal
Altitude - 560 to 580 km
...
Джерело: https://earth.esa.int/eogateway/missions/iceye ESA missions ICEYE
вы ***** серьозно? оПЕНСТРИТМАП!!!!
який нахер "спутник притули"?
Це підтвердили Кушнарьов, Кирпа, Кравченко, Калашников, Чечетов, Семенюк..
Литвин, шуфрич, бойко та Добкін це добре знають…!!!
А Червоненко розвідник.
Буданов - облизень ОПЗЄ. І цого слова не вартують нічого.
ко-ко-ко, притула вор 🤡,
ко-ко-ко зачем это нужно наса/цру/ космические пришельцы снабжают нас снимками с космоса 🤡,
ко-ко-ко, а вот Порошенко... 🤡
Где все эти умники? Залезли в нору? Что там по методикам в этот раз, "Ви все врете"?