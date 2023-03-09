У боях проти окупантів у Бахмуті загинули батько та син - Олег і Микита Хомюки. ФОТО

У боях за Бахмут загинули Олег Хомюк та Микита Хомюк. Батько та син з перших днів повномасштабного вторгнення РФ стали на захист України.

Про це повідомив брат та дядько загиблих, воїн Юрій Самсон, передає Цензор.НЕТ.

"Війна сьогодні дуже боляче і підступно вдарила по нашій родині. Захищаючи рідну землю від росіян в обороні Бахмута, загинули мій рідний брат Олег Хомюк та його син, мій небіж, Микита Хомюк. Добровольці з перших днів повномасштабного вторгнення, разом служили, в одну мить разом і загинули.

Це наша остання спільна світлина - літо, Миколаївщина. Посміхаємось, щоб надіслати мамі та бабусі, як доказ гарного переможного настрою…

Мав честь служити разом. Ми пройшли чимало воєнних доріг, але відтепер ваш, мої рідні, шлях пролягає в Ирій. Тримайте небо з гідністю, як ви завжди несли військову службу на землі. Світла пам‘ять, любі братику та небоже. Цей сум навічно. Про час та місце останнього прощання повідомлю пізніше", - йдеться в повідомленні.

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