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Новини газ
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року

газ,євросоюз

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року – тисяча кубометрів газу котирується на рівні 461,82 долара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на біржові дані Barchart.

Так, на ранок 9 березня котирування газових контрактів на нідерландському хабі TTF становили 41,4 євро за МВт-год, або 461,82 долара за тисячу кубометрів.

Востаннє такі ціни на газ у Європі спостерігалися у серпні 2021 року, після чого вони почали стрімко зростати до рекордних рівнів на тлі газового шантажу Росії. Так, влітку 2022 року котирування сягали 3500 доларів за тисячу кубів газу.

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року 01

З грудня 2022 року газові котирування почали поступово знижуватися. Це пов’язують з успішним заповненням сховищ газу у ЄС та дуже теплою зимою.

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газ (10495) Європа (1880) ціни (4033)


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Топ коментарі
+8
многоходовОЧКА
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09.03.2023 14:10 Відповісти
+8
Ху#ло, когда в следующий раз своего двойника пошлёшь на трубе расписываться, выбирай из них не дальтоника, а то он опять на цветах флага Украины распишется.
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09.03.2023 14:12 Відповісти
+3
Биржевые, суточные всплески, общей картины не отражают, может какие то обьемы и покупались в случае превышения контрактных, но это мизер. Реально цены не превышали 1000 $ за 1000 куб. на пиках, хотя и это много. Весь бред кацапов про цены в 3500 - 5000$ за 1000 куб, так бредом и остался...
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09.03.2023 14:39 Відповісти
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многоходовОЧКА
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09.03.2023 14:10 Відповісти
Тем не менее за март-мая прошлого года кацапы так много заработали, что аж до марта этого года хватило. Какого черта не приостановили торги на бирже, где явно был ожидаем спекулятивный рост цен? Это стоило ЕС свыше триллиона евро, а кацапы получили 100-150 млрд долларов сверхприбыли (остальное спекулянты и энергетические компании США, UK и Норвегии немного).

И нам еще повезло, что у немцев оказывается все в порядке со скоростью. За 9 месяцев родили несколько новых терминалов с трубами. Великолепный результат даже по американским стандартам, а ведь я ждал от немцев, что только к 2030-ом году документацию на болты закончат делать.

***** действовал достаточно грамотно как политик, Шольц как победитель выборов в Германии - это чудо просто, там должен был по всем рейтингам победить другой кандидат, на которого ***** и рассчитывал. Но этот кандидат заржал на видеозаписи после того наводнения в Германии с кучей погибших людей. И потерял свой рейтинг, а кацапы уже вложили своих троллей в антирекламу Бербок и не могли что-то поменять. Если бы не Шольц (который сам не сахар, но нормальный) и еще был бы Курц со своей шкурой, которые тоже по-глупости потеряли власть, то нам пришлось бы туго. А еще же есть дура ле Пынина, которая сама слишком много раз ошибалась и она тоже могла победить с такой поддержкой от ботов.
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09.03.2023 14:22 Відповісти
Биржевые, суточные всплески, общей картины не отражают, может какие то обьемы и покупались в случае превышения контрактных, но это мизер. Реально цены не превышали 1000 $ за 1000 куб. на пиках, хотя и это много. Весь бред кацапов про цены в 3500 - 5000$ за 1000 куб, так бредом и остался...
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09.03.2023 14:39 Відповісти
Настільки багато заробили , що дефіцит бюджету за 2022 -3.5 трлн рублів

А за 2 місяці 2023 - 4 трлн рублів

"Торгували - веселились, підрахувади - прослезились"
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09.03.2023 14:54 Відповісти
Ху#ло, когда в следующий раз своего двойника пошлёшь на трубе расписываться, выбирай из них не дальтоника, а то он опять на цветах флага Украины распишется.
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09.03.2023 14:12 Відповісти
А нам обіцяють підвищення за газ і електроенергію!
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09.03.2023 14:14 Відповісти
Треба ж-бо дбати про примноження панського добра!
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09.03.2023 14:20 Відповісти
О..як знов типу щось разфігачіли..ціни на елнктрику піднімуть
І де на Видубічаз ота станція..
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09.03.2023 14:21 Відповісти
Мода на срацейскій газ упала, во как биват бліят. вотка, матрьошка, балалайка, боян .. путєт сосєт да нєвисасиваєт
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09.03.2023 14:21 Відповісти
Було би Классно відібрати у кацапів усю газову і енергетичну власність у ЕС, куди вони влізли вбивствами і коррупціею
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09.03.2023 14:23 Відповісти
Мені мадяри розповідали , що коли рухнув совок, кацапи рванули прихвативать венгерські енергетичні підприемства і трубу І РЕКІ КРОВІ ТЕКЛИ . Усі про це чомусь забули , а ведь газова і нефтяна труба у східній ЕС У КАЦАПІВ во власті
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09.03.2023 14:26 Відповісти
А п'яний медведь казав буде 10 тис. м. куб ,ось такий тупий кацапський народец .
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09.03.2023 14:31 Відповісти
Все равно сверх прибыли - себестоимость российского газа 19,7$, пусть налоги, транзит, включая акциз и таможенные пошлины получается 63,7%, американский газ после налогообложения и роялти 112,0$.

©
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09.03.2023 14:45 Відповісти
Ну якщо кажете "А" , треба казати і "Б"

Настільки багато заробили , що дефіцит бюджету за 2022 -3.5 трлн рублів

А за 2 місяці 2023 - 4 трлн рублів

"Торгували - веселились, підрахувади - прослезились"
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09.03.2023 14:55 Відповісти
Какая связь между ценами на газ и дефицитом бюджета, это все равно если Вы получаете 1000, а тратите 2000, то что виновата зарплата?
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09.03.2023 15:07 Відповісти
Дивно я гадав, що будь-хто у кого хоча б 9 класів освіти , зрозуміє причино наслідковий зв'язок

Що якщо б там дійсно були такі надприбутки , то не було б такої величезної дири у бюджеті і навпаки.

Хоча я завжди переоцінюю людей.

Якщо ми проаналізуємо динаміку надходжень до бюджету то зрозуміємо , що "надприбутки" якщо і були ( треба дивитися законтрактовані об'єми) , то вони скінчились , ще у Q1 2022 , потім ще якийсь час ринок хитало. Ціни були високі, але закупівлі не було з немитої. Зараз і ціни прийшли до норми.

Бачити , треба хоча б інколи спочатку думати , а не намагатись брати кількістю повідомлень
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09.03.2023 16:03 Відповісти
Мы говорим о сверхприбыли компаний и о том, что они обкрадывают нас.
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09.03.2023 15:11 Відповісти
многа хадов ачка
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09.03.2023 16:22 Відповісти
 
 