Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року
Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року – тисяча кубометрів газу котирується на рівні 461,82 долара.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на біржові дані Barchart.
Так, на ранок 9 березня котирування газових контрактів на нідерландському хабі TTF становили 41,4 євро за МВт-год, або 461,82 долара за тисячу кубометрів.
Востаннє такі ціни на газ у Європі спостерігалися у серпні 2021 року, після чого вони почали стрімко зростати до рекордних рівнів на тлі газового шантажу Росії. Так, влітку 2022 року котирування сягали 3500 доларів за тисячу кубів газу.
З грудня 2022 року газові котирування почали поступово знижуватися. Це пов’язують з успішним заповненням сховищ газу у ЄС та дуже теплою зимою.
Топ коментарі
+8 Mr. Javeline
показати весь коментар09.03.2023 14:10 Відповісти Посилання
+8 ZoV KobZona
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+3 Sergii Ustim
показати весь коментар09.03.2023 14:39 Відповісти Посилання
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И нам еще повезло, что у немцев оказывается все в порядке со скоростью. За 9 месяцев родили несколько новых терминалов с трубами. Великолепный результат даже по американским стандартам, а ведь я ждал от немцев, что только к 2030-ом году документацию на болты закончат делать.
***** действовал достаточно грамотно как политик, Шольц как победитель выборов в Германии - это чудо просто, там должен был по всем рейтингам победить другой кандидат, на которого ***** и рассчитывал. Но этот кандидат заржал на видеозаписи после того наводнения в Германии с кучей погибших людей. И потерял свой рейтинг, а кацапы уже вложили своих троллей в антирекламу Бербок и не могли что-то поменять. Если бы не Шольц (который сам не сахар, но нормальный) и еще был бы Курц со своей шкурой, которые тоже по-глупости потеряли власть, то нам пришлось бы туго. А еще же есть дура ле Пынина, которая сама слишком много раз ошибалась и она тоже могла победить с такой поддержкой от ботов.
А за 2 місяці 2023 - 4 трлн рублів
"Торгували - веселились, підрахувади - прослезились"
І де на Видубічаз ота станція..
©
Настільки багато заробили , що дефіцит бюджету за 2022 -3.5 трлн рублів
А за 2 місяці 2023 - 4 трлн рублів
"Торгували - веселились, підрахувади - прослезились"
Що якщо б там дійсно були такі надприбутки , то не було б такої величезної дири у бюджеті і навпаки.
Хоча я завжди переоцінюю людей.
Якщо ми проаналізуємо динаміку надходжень до бюджету то зрозуміємо , що "надприбутки" якщо і були ( треба дивитися законтрактовані об'єми) , то вони скінчились , ще у Q1 2022 , потім ще якийсь час ринок хитало. Ціни були високі, але закупівлі не було з немитої. Зараз і ціни прийшли до норми.
Бачити , треба хоча б інколи спочатку думати , а не намагатись брати кількістю повідомлень