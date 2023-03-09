Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з серпня 2021 року – тисяча кубометрів газу котирується на рівні 461,82 долара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на біржові дані Barchart.

Так, на ранок 9 березня котирування газових контрактів на нідерландському хабі TTF становили 41,4 євро за МВт-год, або 461,82 долара за тисячу кубометрів.

Востаннє такі ціни на газ у Європі спостерігалися у серпні 2021 року, після чого вони почали стрімко зростати до рекордних рівнів на тлі газового шантажу Росії. Так, влітку 2022 року котирування сягали 3500 доларів за тисячу кубів газу.

З грудня 2022 року газові котирування почали поступово знижуватися. Це пов’язують з успішним заповненням сховищ газу у ЄС та дуже теплою зимою.

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