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Новини
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Заяви "МДБ Придністров’я" про нібито підготовку "теракту" - зрежисована в Кремлі провокація, - СБУ

придністровя

У Службі безпеки України прокоментували заяви так званої "влади" окупованого Придністров’я про нібито підготовку теракту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі. Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки заявили, що брехня та провокації - один  із видів зброї, яким активно користується РФ. 

Нагадаємо, раніше у Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави".

Читайте: На складах у Придністров’ї лишилося 18 тис. тонн застарілих і непридатних для застосування боєприпасів, - депутат Держдуми РФ Алксніс

Автор: 

Придністров’я (476) СБУ (12984)


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Топ коментарі
+2
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09.03.2023 13:57 Відповісти
+2
А що в нашому тилу роблять російські війська?
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09.03.2023 14:08 Відповісти
+2
Этот кацапский анклав давно пора уничтожить. Враг в тылу....
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09.03.2023 14:10 Відповісти
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09.03.2023 13:57 Відповісти
Мастер Йода правий на 1500.
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09.03.2023 14:04 Відповісти
Якщо провокації, то відберіть у них українське громадянство, а то нароздавали кому не лінь.
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09.03.2023 14:00 Відповісти
Какой к черту теракт, у них географический кретинизм? Или они не видят, что вся их территория на 100% покрыта химарсами и jdam? Зачем теракт, если можно накрыть весь курятник из петухов за 1 раз? Американцы никогда не говорили про Приднестровье в качестве нежелательных целей (и про Венгрию тоже ничего не говорили, так что одному членососу из ихнего МИДа, который что-то говорил про нашу страну лучше следует базар фильтровать).

Сами сделали фейк, как с куратором Дыркина. Надеются, что это сработает и мы будем из кожи вон лезть, чтобы доказать всему миру, что кацапы не правы, а мы правы, и поэтому не будем их уничтожать. Это не должно так работать. Они враги нам и враги в том числе и своего народа, банда шерифа и его шнырей должна быть уничтожена. Женевскую конвенцию, в которой якобы нельзя уничтожать конкретных людей, могут засунуть в одно место, кацапы ее нарушали тысячи раз, а у самих американцев рыльце в пушку, учитывая последние новости про Пентагон. Пускай сначала своих далеко не бойскаутов отдадут под честный суд, кто, к сожалению, действительно виноват в смерти гражданских без всякой военной необходимости.
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09.03.2023 14:04 Відповісти
"Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці"
А хто з притомних це сприймає всерйоз?
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09.03.2023 14:04 Відповісти
Эти дебилы в ПМРе наверное не в курсе, что у шерифовского пахана Гушана дача в Вилково, где его завалить и скормить дунайским ракам на раз-два. Зачем для этого лезть к ним?
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09.03.2023 14:05 Відповісти
Який нах теракт. З'ябуйтесь звідтіля, хлопці йдуть вино пити.
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09.03.2023 14:07 Відповісти
А що в нашому тилу роблять російські війська?
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09.03.2023 14:08 Відповісти
Этот кацапский анклав давно пора уничтожить. Враг в тылу....
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09.03.2023 14:10 Відповісти
Уже можно бы было разобраться с этой помойкой но румыны тупят.
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09.03.2023 14:36 Відповісти
Молдавни, та ліквідуйте вже цей гнійний нарив руцький мір - пмр.
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09.03.2023 15:20 Відповісти
СБУ, ви перед ким виправдовуєтесь? Кончені... Або мовчіть, або скажіть шо так, буде напад, москалям буде ***** дебіли, ***...
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09.03.2023 16:51 Відповісти
Не вірю, що п'яні кацапи не курять на постах в ковбасній, от якраз трава підсохла,пора вже від ,,окурка" загорітись.
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09.03.2023 17:50 Відповісти
 
 