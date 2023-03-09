Заяви "МДБ Придністров’я" про нібито підготовку "теракту" - зрежисована в Кремлі провокація, - СБУ
У Службі безпеки України прокоментували заяви так званої "влади" окупованого Придністров’я про нібито підготовку теракту.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі. Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - йдеться в повідомленні.
У Службі безпеки заявили, що брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ.
Нагадаємо, раніше у Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави".
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Сами сделали фейк, как с куратором Дыркина. Надеются, что это сработает и мы будем из кожи вон лезть, чтобы доказать всему миру, что кацапы не правы, а мы правы, и поэтому не будем их уничтожать. Это не должно так работать. Они враги нам и враги в том числе и своего народа, банда шерифа и его шнырей должна быть уничтожена. Женевскую конвенцию, в которой якобы нельзя уничтожать конкретных людей, могут засунуть в одно место, кацапы ее нарушали тысячи раз, а у самих американцев рыльце в пушку, учитывая последние новости про Пентагон. Пускай сначала своих далеко не бойскаутов отдадут под честный суд, кто, к сожалению, действительно виноват в смерти гражданских без всякой военной необходимости.
А хто з притомних це сприймає всерйоз?