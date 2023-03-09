Заяви "МДБ Придністров’я" про нібито підготовку "теракту" - зрежисована в Кремлі провокація, - СБУ

У Службі безпеки України прокоментували заяви так званої "влади" окупованого Придністров’я про нібито підготовку теракту.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі. Тож Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета росії розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу", - йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки заявили, що брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується РФ.

Нагадаємо, раніше у Придністров’ї заявили, що запобігли теракту, організованому СБУ з метою усунення "перших осіб держави".

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