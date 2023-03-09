Перший віцепрезидент УАФ Протасов звернувся до генпрокурора Костіна з проханням про відсторонення прокурора Мустеці

Заступник генпрокурора Ігор Мустеця є прокурором у справі проти УАФ. В організації його звинувачують у зловживаннях та вимагають його відсторонення.

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов звернувся до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням "припинити протиправний тиск на УАФ". Про це Протасов написав у Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Як перший віце-президент УАФ звернувся з листом до Генерального прокурора України Андрія Костіна. У своєму зверненні прошу припинити протиправний тиск на УАФ, що здійснюється з боку окремих представників офісу генерального прокурора, та виконати ухвали Голосіївського районного суду міста Києва, якими генпрокурора зобов’язано розглянути клопотання адвокатів УАФ про відсторонення прокурорів Ковальова і Мустеці від розслідування футбольних справ.

Адвокатами УАФ були зроблені численні заяви про незаконні дії прокурорів по відношенню до асоціації. Мова про факти фальсифікацій доказів у матеріалах справ, про вручення підозр невповноваженими особами, про слідчі дії без судових ухвал та вилучення документів, які не стосуються проваджень тощо", - зазначив Протасов.

За його словами, він і сам був свідком незаконних дій правоохоронців.

"Свідком незаконних дій правоохоронців довелося стати і мені особисто.

Те, у який спосіб прокурори та слідчі поводили себе під час слідчих заходів у Будинку футболу, викликало не просто подив, а подекуди шок. Залякування, шантаж, погрози на адресу жінок із вимогами віддати особисті речі …

Звичайно, що на таке свавілля підлеглих має бути реакція Генерального прокурора України", - написав представник УАФ.

Протасов припустив, що Костін може бути не в курсі того, як діють його підлеглі.

"Допускаю, що пан Костін міг бути не поінформований про те, що насправді відбувається у провадженнях проти УАФ. У моєму зверненні викладені всі факти порушень законодавства прокурорами. І тому тепер розраховую на належну оцінку їх генпрокурором", - зазначив перший віцепрезидент футбольної асоціації.

Нагадаємо, що слідчі дії правоохоронців у двох старих справах проти УАФ активізувалися в жовтні минулого року.

Адвокати асоціації заявляли про безпідставність висунутих підозр керівництву УАФ.