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Перший віцепрезидент УАФ Протасов звернувся до генпрокурора Костіна з проханням про відсторонення прокурора Мустеці

протасов

Заступник генпрокурора Ігор Мустеця є прокурором у справі проти УАФ. В організації його звинувачують у зловживаннях та вимагають його відсторонення.

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов звернувся до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням "припинити протиправний тиск на УАФ". Про це Протасов написав у Фейсбук, передає Цензор.НЕТ

"Як перший віце-президент УАФ звернувся з листом до Генерального прокурора України Андрія Костіна. У своєму зверненні прошу припинити протиправний тиск на УАФ, що здійснюється з боку окремих представників офісу генерального прокурора, та виконати ухвали Голосіївського районного суду міста Києва, якими генпрокурора зобов’язано розглянути клопотання адвокатів УАФ про відсторонення прокурорів Ковальова і Мустеці від розслідування футбольних справ.

Адвокатами УАФ були зроблені численні заяви про незаконні дії прокурорів по відношенню до асоціації. Мова про факти фальсифікацій доказів у матеріалах справ, про вручення підозр невповноваженими особами, про слідчі дії без судових ухвал та вилучення документів, які не стосуються проваджень тощо", - зазначив Протасов.

За його словами, він і сам був свідком незаконних дій правоохоронців.

"Свідком незаконних дій правоохоронців довелося стати і мені особисто.
Те, у який спосіб прокурори та слідчі поводили себе під час слідчих заходів у Будинку футболу, викликало не просто подив, а подекуди шок. Залякування, шантаж, погрози на адресу жінок із вимогами віддати особисті речі …

Звичайно, що на таке свавілля підлеглих має бути реакція Генерального прокурора України", - написав представник УАФ.

Протасов припустив, що Костін може бути не в курсі того, як діють його підлеглі.

"Допускаю, що пан Костін міг бути не поінформований про те, що насправді відбувається у провадженнях проти УАФ. У моєму зверненні викладені всі факти порушень законодавства прокурорами. І тому тепер розраховую на належну оцінку їх генпрокурором", - зазначив перший віцепрезидент футбольної асоціації.

Нагадаємо, що слідчі дії правоохоронців у двох старих справах проти УАФ активізувалися в жовтні минулого року.
Адвокати асоціації заявляли про безпідставність висунутих підозр керівництву УАФ.

Автор: 

футбол (1586) Костін Андрій (267) УАФ (11)


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Топ коментарі
+12
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09.03.2023 14:11 Відповісти
+6
"Жабогадюкинг", скоріш всього
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09.03.2023 14:11 Відповісти
+5
Звичайно, бо той прокурор наїхав на його шефа павелку за махінації зі штучним газоном для футбольних полів...
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09.03.2023 14:12 Відповісти
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Та у нас, що адвокати, що прокурори! Тому визначення справжнього стану справ є величезною проблемою!
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09.03.2023 14:09 Відповісти
"Жабогадюкинг", скоріш всього
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09.03.2023 14:11 Відповісти
Звичайно, бо той прокурор наїхав на його шефа павелку за махінації зі штучним газоном для футбольних полів...
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09.03.2023 14:12 Відповісти
"Наїжджать" можна по-різному: можна - в державних інтересах, а можна - в своїх власних (щоб "мзду" приніс)
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09.03.2023 14:45 Відповісти
От-от... Тому саме жабогадюкінг
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09.03.2023 14:47 Відповісти
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09.03.2023 14:11 Відповісти
Відривати коритом по **** треба
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09.03.2023 14:31 Відповісти
Ну перед Беніто-мафіозі "правоохоронці" ходили на цирлах в шкарпеточках., не хамили, і не шантажували.
І за 30 хвилин зробили все, і обшук, і протоколи обшуку понаписували.
При обшуках простих смертних на це витрачають кілька годин.

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09.03.2023 14:48 Відповісти
Це Павелко - простий смертний? До речі, він теж птєнєц із гнізда Бєні...
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09.03.2023 17:15 Відповісти
В статті мова про обшук не персонально Павелка.
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09.03.2023 17:28 Відповісти
Чує моя чуйка, що не все так ладно у футбольному королівстві, тому й кіпіш
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09.03.2023 14:53 Відповісти
Все просто. Брати шурували у федерації. Павелко теж почав шурувати, відібрав у братів "активи". Брати тепер через ОПу видали "білет" на війну Павелку, "поміч" його чкурнула в Австрію а дехто в Україні носа не показує. Ну а прокурорські раді безмежно -зараз "складуть список речових доказів" і виставлять "рахунок". А зараз стадія "ПІШИТЕ ПІСЬМА до ВОСТРЕБОВАНІЯ.
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09.03.2023 15:02 Відповісти
Йой! Святу Павелку пресують!
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09.03.2023 18:38 Відповісти
поросячий гвалт
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17.06.2023 21:13 Відповісти
 
 