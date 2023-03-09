США готуються воювати з Китаєм, вивчаючи відео з TikTok українських бійців, - NYT

Американські морпіхи та пілоти американських винищувачів вивчають технології боротьби з дронами, щоб не повторити досвід росіян з TikTok, на яких українські воїни скидають гранати з квадрокоптерів.

Про це йдеться в матеріалі New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.

Нещодавно в Південній Каліфорнії відбулися десятиденні військові навчання. Бійці з Третього і Сьомого полків морської піхоти США виступили один для одного суперниками й відпрацювали битву на ланцюжку "островів", роль яких виконували кілька військових баз. Піхотинці, за даними NYT, шукали "найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти".

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Морпіхи вивчають новітні методи ведення бою. Не можна користуватися телефонами та раціями - супутники-шпигуни можуть засікти їх та передати координати для ракет.

Під час навчань американці зважають на зміни в армії Китаю: він з року в рік дедалі більше нарощує військово-морські сили та діє ударними групами, де авіаносець супроводжують есмінці та інші військові кораблі.

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Морські піхотинці готуються воювати на островах, розташованих за сотні чи тисячі кілометрів один від одного. Імовірно, вони не зможуть поповнювати запаси - тож зараз під час тренувань вчаться ловити кроликів.

"Морська піхота уважно спостерігає за тим, як учасники бойових дій в Україні використовують такі малі дрони та дрони-камікадзе. Наступного дня генерал Бергер поїхав на авіабазу неподалік, у місто Юма, штат Аризона. Там пілот винищувача сказав йому, що його підрозділ вивчає технології боротьби з дронами, щоб побратими "не закінчили так, як у відео з Tik-Tok", де українські військові з квадрокоптерів скидають на російських невеликі гранати", - пише NYT.

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Все, чого навчилися морпіхи, буде корисним для нового підрозділу - 12 прибережний полк морської піхоти, що його мають створити в Окінаві 2025 року. Він розташовуватиметься найближче до ланцюжка островів у Тихому океані, що знову можуть стати полем бою.