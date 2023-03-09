США готуються воювати з Китаєм, вивчаючи відео з TikTok українських бійців, - NYT
Американські морпіхи та пілоти американських винищувачів вивчають технології боротьби з дронами, щоб не повторити досвід росіян з TikTok, на яких українські воїни скидають гранати з квадрокоптерів.
Про це йдеться в матеріалі New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.
Нещодавно в Південній Каліфорнії відбулися десятиденні військові навчання. Бійці з Третього і Сьомого полків морської піхоти США виступили один для одного суперниками й відпрацювали битву на ланцюжку "островів", роль яких виконували кілька військових баз. Піхотинці, за даними NYT, шукали "найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти".
Морпіхи вивчають новітні методи ведення бою. Не можна користуватися телефонами та раціями - супутники-шпигуни можуть засікти їх та передати координати для ракет.
Під час навчань американці зважають на зміни в армії Китаю: він з року в рік дедалі більше нарощує військово-морські сили та діє ударними групами, де авіаносець супроводжують есмінці та інші військові кораблі.
Морські піхотинці готуються воювати на островах, розташованих за сотні чи тисячі кілометрів один від одного. Імовірно, вони не зможуть поповнювати запаси - тож зараз під час тренувань вчаться ловити кроликів.
"Морська піхота уважно спостерігає за тим, як учасники бойових дій в Україні використовують такі малі дрони та дрони-камікадзе. Наступного дня генерал Бергер поїхав на авіабазу неподалік, у місто Юма, штат Аризона. Там пілот винищувача сказав йому, що його підрозділ вивчає технології боротьби з дронами, щоб побратими "не закінчили так, як у відео з Tik-Tok", де українські військові з квадрокоптерів скидають на російських невеликі гранати", - пише NYT.
Все, чого навчилися морпіхи, буде корисним для нового підрозділу - 12 прибережний полк морської піхоти, що його мають створити в Окінаві 2025 року. Він розташовуватиметься найближче до ланцюжка островів у Тихому океані, що знову можуть стати полем бою.
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Згадаймо учасників партії комуністів у СРСР були лише 17 млн людей, проти 250 млн усих громадян.
Головне у комунізмі це державна власність на засоби виробництва. У СРСР у особистій власності було тільки житло і то не усе, а лише садибні будинки і кооперативні квартири.
комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР - що вони там вважали, то їхнє діло. Насправді був більшовицький терор. І це дало результати на початку війни, коли здалися 3-4 млн червоноармійців.
Нацизм, фашизм, комунізм ... Це поняття споріднені однією рисою - тоталітаризм. А далі розбіжності.
Комунізм ніхто не побудував.
Китайці щось таке зварганили, що не є рухом до комунізму. Автократія.
знаешь, я ...... ну ты понял как сильно ненавижу "ванг". ну просто капец как. че ты там можешь сказать то? ты ниче не знаешь, если например у Рашки ЯО в состоянии таком как Путин, то кто и как убьет столько жителей? А если Рашку контратакуют, то вообще может только парашники и пострадают.
а ты с важной рожей - ыыыы, точно 2-3-4млрд., я только за, но нефиг "ванговать", только Один знает будущее и ты обижаешь Его своими пророчествами.
завтра у тя собакен подохнет, скажу точно!
Бабченко, перелогинь.тесь
если направду, то думаю что правы обе стороны, но вот то что ЯО не перезаряжалось кучу лет и теперь даже запретили наши(махает лаптями), то есть орки до нас(махает иконками Сралина) допускать инспекторов, то оно ясно шо можно только грягными бимбами бросаться, чем в очередной раз оскорбить Макрона.
хотя оно видно было что хотят и могут, правда все думали что пойдут на Латвию, а тут Оман все решил.
это так понимаю - "Минитмены", шоб русня не ударила сотонами?
а Хаймарсы изготавливают, так что сотонами не попадут по ним?
а если честно, то короче рака тебе и твоей дочери - что ты такое пишешь то?
так пусть идут нахер и платят репарации, а не ты тут стращаешь что нам мля - не дают надувные подлодные водки, бо в спети сотона попадет не в Торецк, а на Фощынгтон.
слышь, я вот реально говорю - рака тебе и твоей дочери, просто за тупость твою.
что ты ***** несешь то? иди *****, на путина.
Супер! то есть готовятся нападать("вангую" заголовок в Зянъминь Жебао)
норм. полтора миллиона орков получат уже не просто насмотревшихся телек, а уже знающих шо на Мать-Китаяшку злые западники напале.
ми то воювати з китаєм не будем, скоріш за все а от вони можуть.
ну от спитати американського генерала - потоплення ворожого авіяносця цяною 21 мільйона доларів то хороша ціна?
та він сраку порве щоб на ту ціну погодитися...
це ще раз доводить що радників отих усіх бушів та обам кончені придурки були і радили якусь дурню.