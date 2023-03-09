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США готуються воювати з Китаєм, вивчаючи відео з TikTok українських бійців, - NYT

морпіх,піхота,морська

Американські морпіхи та пілоти американських винищувачів вивчають технології боротьби з дронами, щоб не повторити досвід росіян з TikTok, на яких українські воїни скидають гранати з квадрокоптерів.

Про це йдеться в матеріалі New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Babel.

Нещодавно в Південній Каліфорнії відбулися десятиденні військові навчання. Бійці з Третього і Сьомого полків морської піхоти США виступили один для одного суперниками й відпрацювали битву на ланцюжку "островів", роль яких виконували кілька військових баз. Піхотинці, за даними NYT, шукали "найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти".

Читайте: Китай продовжить співпрацювати з Росією, намагаючись кинути виклик США, – американська розвідка

Морпіхи вивчають новітні методи ведення бою. Не можна користуватися телефонами та раціями - супутники-шпигуни можуть засікти їх та передати координати для ракет.

Під час навчань американці зважають на зміни в армії Китаю: він з року в рік дедалі більше нарощує військово-морські сили та діє ударними групами, де авіаносець супроводжують есмінці та інші військові кораблі.

Також читайте: Сі Цзіньпін звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю", - The Wall Street Journal

Морські піхотинці готуються воювати на островах, розташованих за сотні чи тисячі кілометрів один від одного. Імовірно, вони не зможуть поповнювати запаси - тож зараз під час тренувань вчаться ловити кроликів.

"Морська піхота уважно спостерігає за тим, як учасники бойових дій в Україні використовують такі малі дрони та дрони-камікадзе. Наступного дня генерал Бергер поїхав на авіабазу неподалік, у місто Юма, штат Аризона. Там пілот винищувача сказав йому, що його підрозділ вивчає технології боротьби з дронами, щоб побратими "не закінчили так, як у відео з Tik-Tok", де українські військові з квадрокоптерів скидають на російських невеликі гранати", - пише NYT.

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Все, чого навчилися морпіхи, буде корисним для нового підрозділу - 12 прибережний полк морської піхоти, що його мають створити в Окінаві 2025 року. Він розташовуватиметься найближче до ланцюжка островів у Тихому океані, що знову можуть стати полем бою.

Автор: 

Китай (4707) США (23426) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+18
пацани, не стримуйте себе. Приїзжайте і тренуйтеся на кацапах. Україна буде не проти.
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09.03.2023 14:33 Відповісти
+12
критична маса диктатур, заснованих на комуністичних та близьких до них ідеологіях, накопичилася за останні 15 років дуже швидко. і не в останню чергу завдяки тому, що Европа перетворилася на зажирілого, самовпевненого слимака, всіляко випестовуючого грошами та технологіями ті самі диктатури. тому 3-тя світова вже невідворотна.
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09.03.2023 14:31 Відповісти
+4
Китай можно победить и без стрельбы. Закройте рынки Европы и Америки для китайских товаров, введите действенные санкции, прекратите их кормить. .
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09.03.2023 14:39 Відповісти
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критична маса диктатур, заснованих на комуністичних та близьких до них ідеологіях, накопичилася за останні 15 років дуже швидко. і не в останню чергу завдяки тому, що Европа перетворилася на зажирілого, самовпевненого слимака, всіляко випестовуючого грошами та технологіями ті самі диктатури. тому 3-тя світова вже невідворотна.
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09.03.2023 14:31 Відповісти
А вона є. І не з 22 року
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09.03.2023 14:33 Відповісти
ніт, немає. це ще навіть даже не натяк на неї.
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09.03.2023 14:37 Відповісти
На думку пана, комунізм це різновид фашизму чи навпаки, фашизм є різновидом комунізму? Чи це дві назви однієї ідеології?
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09.03.2023 15:07 Відповісти
я вважаю, що фашизм є різновидом комунізму, але більш сконцентрований на перевазі обраної нації над іншими. комунізм обіцяє комуністичний рай усім комуністам, фашизм же - тільки обраним арійцям, з обов'язковим знищенням або перетворенням на рабів не арійців.
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09.03.2023 15:24 Відповісти
Сумнівне твердження, вибачте.

Згадаймо учасників партії комуністів у СРСР були лише 17 млн людей, проти 250 млн усих громадян.

Головне у комунізмі це державна власність на засоби виробництва. У СРСР у особистій власності було тільки житло і то не усе, а лише садибні будинки і кооперативні квартири.
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09.03.2023 15:35 Відповісти
сумнівне чи ні, але я так вважаю, на мою думку зовсім не безпідставно. комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР, усі 250 мільйонів, незалежно від того, чи вважали вони себе за таких. і фашизм, як і породивший його комунізм, негативно ставився до особистої власності, та впроваджував жорстке державне регулювання економіки, змінюючи лише гасла, але не сутність.
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09.03.2023 15:46 Відповісти
Нацисти у Дойчланд у 1933р. не забороняли приватну власність ! Фашисти у Італії, так само.

комуністи у совку вважали комуністами усіх мешканців комуністичного концтабору під назвою СРСР - що вони там вважали, то їхнє діло. Насправді був більшовицький терор. І це дало результати на початку війни, коли здалися 3-4 млн червоноармійців.

Нацизм, фашизм, комунізм ... Це поняття споріднені однією рисою - тоталітаризм. А далі розбіжності.
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09.03.2023 18:49 Відповісти
Так але комунізм в сотні раз гірший за нацизм і фашизм
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10.03.2023 13:56 Відповісти
Нуу ... Це по факту спроби його будівництва у СРСР.
Комунізм ніхто не побудував.
Китайці щось таке зварганили, що не є рухом до комунізму. Автократія.
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10.03.2023 14:42 Відповісти
пацани, не стримуйте себе. Приїзжайте і тренуйтеся на кацапах. Україна буде не проти.
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09.03.2023 14:33 Відповісти
Давно пора.
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09.03.2023 16:45 Відповісти
Цензор! Харош передруковувати тут ліберальну маячню із повністю десуридитованоі NY Times!
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09.03.2023 14:33 Відповісти
ОРКИ ТОЖЕ УЧАТСЯ.
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09.03.2023 14:34 Відповісти
орк
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09.03.2023 14:35 Відповісти
На нас напал один орк?
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10.03.2023 07:59 Відповісти
тик ток кражеский китайский
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09.03.2023 14:34 Відповісти
Китай можно победить и без стрельбы. Закройте рынки Европы и Америки для китайских товаров, введите действенные санкции, прекратите их кормить. .
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09.03.2023 14:39 Відповісти
это уже невозможно... Китай можно уничтожить только применением ЯО. в принципе,не вижу ничего плохого в плане ядерной войны. человечества станет меньше,Земля охладится...ну а лет через триста,те кто ещё останутся,будут создавать новую цивилизацию.
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09.03.2023 14:46 Відповісти
Ну, якщо Cro-Magnon - це цивілізація, то десь так і буде.
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09.03.2023 15:15 Відповісти
У росії фішка "прінуждєніє к міру", у китаю - принуждєніє к торговлє". І хоча китайські товари цілком відповідають приказці про рибку і юшку, світ вже не взмозі відмовитись від "китайських Ролексів".
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09.03.2023 15:20 Відповісти
та в змозі відмовитись від того китайського барахла. колись цього барахла не було і світ же якось тримався, розвивався. головне - поставити таку стратегічну мету і розробити чіткі плани її втілення.
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09.03.2023 16:18 Відповісти
Если запад увлечется Китаем, то это может отразиться на поддержке Украины...
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09.03.2023 14:44 Відповісти
пора виэ бать панду
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09.03.2023 14:46 Відповісти
Це порушення авторських прав )) Нехай компенсують зброєю...
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09.03.2023 14:52 Відповісти
Любые военные учения совсем отдалённо напоминают военные реалии . Война конкретно вставляет свои директивы. Но одно могу сказать точно, что такая война закончится обменом ударами ЯО с млн. жерт в краткосрочное время. А в общем эквиваленте, точно достигнет жертв до 2-3 млрд. человек на этом маленьком шарике.
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09.03.2023 15:04 Відповісти
какой бред, ядерная война унесет 99% жизней тут и еще 95% на соседней улице, но Вася выживет.

знаешь, я ...... ну ты понял как сильно ненавижу "ванг". ну просто капец как. че ты там можешь сказать то? ты ниче не знаешь, если например у Рашки ЯО в состоянии таком как Путин, то кто и как убьет столько жителей? А если Рашку контратакуют, то вообще может только парашники и пострадают.
а ты с важной рожей - ыыыы, точно 2-3-4млрд., я только за, но нефиг "ванговать", только Один знает будущее и ты обижаешь Его своими пророчествами.
завтра у тя собакен подохнет, скажу точно!
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09.03.2023 15:33 Відповісти
Та да. Я тоже самое слышал, на этом же сайте про ржавые ракеты неспособные долететь до Украины, про их армию уровня "Бангладеш", про то, что как они не способны воевать в долгую, про не существующие ржавые "Кинжалы", и смех типа про надувные ракеты, про дроны с Алиэкспресс, и прочее и прочее. Но только вот реалии другие- тяжелые и страшные, с тысячными смертями и уже штурмующие млн. в эквиваленте человеческих жертв (или не за горами). А это только начало по-сути.
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09.03.2023 15:50 Відповісти
и уже штурмующие млн. в эквиваленте человеческих жертв (или не за горами). А это только начало по-сути. \\\\\\\\

Бабченко, перелогинь.тесь

если направду, то думаю что правы обе стороны, но вот то что ЯО не перезаряжалось кучу лет и теперь даже запретили наши(махает лаптями), то есть орки до нас(махает иконками Сралина) допускать инспекторов, то оно ясно шо можно только грягными бимбами бросаться, чем в очередной раз оскорбить Макрона.
хотя оно видно было что хотят и могут, правда все думали что пойдут на Латвию, а тут Оман все решил.
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09.03.2023 16:15 Відповісти
Конечно есть. Это не видят только дебилы. У них есть определенная часть ЯО, которая может уничтожить Украину хоть завтра. И типа "победа"). Радиация разнесёт всё это по Европе и уничтожит её не так быстро как Украину, но в итоге тоже на млн. человек. Понятно, что есть ржавое сов. оружие, но есть и оружие, которое только в Украине воспринимается как "хи-хи-ха-ха" из-за украинской пропаганды. Но весь мир понимает ужас этого оружия. Поэтому и американцы и в целом Запад, до сих пор, пытается заигрывать с ними, и закрывать глаза на многое- типа тут вижу, тут не вижу. Сначала в Украине смеялись над надувными ракетами рфии, но потом новость, что Чехия оказывается изготавливает надувные ракеты для ВСУ, чтобы организовать ложные цели для оккупанского вооружения.
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09.03.2023 16:36 Відповісти
но потом новость, что Чехия оказывается изготавливает надувные ракеты для ВСУ, чтобы организовать ложные цели для оккупанского вооружения.\\\\\\\\

это так понимаю - "Минитмены", шоб русня не ударила сотонами?

а Хаймарсы изготавливают, так что сотонами не попадут по ним?
а если честно, то короче рака тебе и твоей дочери - что ты такое пишешь то?
так пусть идут нахер и платят репарации, а не ты тут стращаешь что нам мля - не дают надувные подлодные водки, бо в спети сотона попадет не в Торецк, а на Фощынгтон.
слышь, я вот реально говорю - рака тебе и твоей дочери, просто за тупость твою.
что ты ***** несешь то? иди *****, на путина.
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09.03.2023 16:46 Відповісти
Та какой дочери то, длб? У меня её нет. Я говорю об абсурдности всей ситуации. И к чему это всё может приведёт впоследствии. Но я лично согласен почти на любой исход, т.к лично я со всем смирился и мне пох. уже. Спасение, пожалуй, только в победе Украины. Это идеальный вариант для всех(но есть силы, которые это не понимают). Но правда есть и другие. Например, отсрочка войны на ещё какое-то время. Вариант? Да, какой-то вариант. Возможно РФия подпишет очередной "Хасавъюртвский мир", но правда в том, что только для того, чтобы потом опять напасть, зализав раны и нарастив силы. По факты Запад вздохнёт с облегчением на это время, но это ненадолго. И всё повторится вновь потом (вот в чём проблема), и история даст очередную копию своих прошедших некогда событий.
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Кетайці зробили за "главного" авіаносець Варяг, молочний брат Кузі. А самі теж готуються просуватись скачками, по жаб'ячому як японці в 40-х. НОАК тільки раз вийшла за кордон в 1979 році, щоб відомстити в'єтнамцям за етнічно і духовно близьких "красних кхмерів". Настало фіаско, і всіх маоїстів, симпатиків "банди чотирьох" швиденько прибрали. Вони ні з кими воювати за межами Кетаю не будуть,
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09.03.2023 15:19 Відповісти
Піхотинці, за даними NYT, шукали "найкращий спосіб воювати проти Китаю на його власній території і перемогти". Джерело: \\\\\\\\\\\

Супер! то есть готовятся нападать("вангую" заголовок в Зянъминь Жебао)
норм. полтора миллиона орков получат уже не просто насмотревшихся телек, а уже знающих шо на Мать-Китаяшку злые западники напале.
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09.03.2023 15:28 Відповісти
Основная угроза для всей Европы от Китая. Рашковане это всего лишь инструмент в руках китайцев для реализации их замыслов. Если кто-то думает, что Китай боится санкций, боится, что от него откажутся европейцы и американцы, - забудьте! Китай это уже независимая самодостаточная экосистема. Которая поняла, что уже выросла из своих штанишек и пора расширяться. Китай будет снабжать россиян. Та он уже снабжает по крайней мере теми же микросхемами. Пока что. Дальше будет больше. Война затянется на много лет.
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09.03.2023 15:29 Відповісти
боже які американці дебіли що дозволили Україні продати китаю авіяносець замість викупити його за 21 мільйон доларів...

ми то воювати з китаєм не будем, скоріш за все а от вони можуть.

ну от спитати американського генерала - потоплення ворожого авіяносця цяною 21 мільйона доларів то хороша ціна?

та він сраку порве щоб на ту ціну погодитися...

це ще раз доводить що радників отих усіх бушів та обам кончені придурки були і радили якусь дурню.
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09.03.2023 15:36 Відповісти
...созданный в Окинаве в 2025 году... Цензор, у вас там статьи кто то корректирует?
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Так є ж гарний серіал ,,зоряні війни" можна тренуватись по ньому.треба дивитись в майбутнє ,панове,в 2025р.
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09.03.2023 17:40 Відповісти
 
 