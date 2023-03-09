Винищувачі від Польщі та Словаччини посилять ЗСУ, але потрібні F-16, - Повітряні сили

Винищувачі МіГ-29 від Польщі та Словаччини посилять боєздатність парку літаків, які зараз є у Збройних сил України.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Багато що залежить від того, в якому вони (винищувачі) стані. Але будь-яка допомога цією технікою для нас - безумовно хороші новини. Тому що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, які в нас сьогодні є", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що зараз на озброєнні ЗСУ є літаки МіГ-29. Разом з винищувачами Су-27 вони виконують бойові завдання.

Ці літаки періодично потребують нових запчастин, які вже не виготовляють. Тому, на думку речника Повітряних сил, передані Польщею та Словаччиною МіГи забезпечать зокрема запас донорських запчастин, що допоможе підтримувати в бойовому стані наші літаки. Отже навіть в невеликій кількості МіГи від партнерів стануть поміччю в тому, щоб утримувати нашу авіацію в бойовому стані.

Водночас Ігнат зауважив, що ворог має в рази більше авіаційне угруповування, тому Україні зараз потрібна краща техніка, ніж МіГ-29.

"МіГ-29 не має того широкого спектру озброєння, який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак використовує старе радянське озброєння. Тому нам потрібні західні літаки, такі як F16. Це перш за все, щоб захистити наше українське небо від повітряного тероризму крилатими ракетами різних типів, якими сьогодні били по Україні. Бо саме західна техніка, західні винищувачі спроможні завдяки своїм потужним радарам та своїм ракетам новітнім ефективно протистоти і "Shahed", і крилатим ракетам", - пояснив він.

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Також , за його словами, західні літаки необхідні, щоб відігнати подалі від наших кордонів російську авіацію, яка запускає крилаті авіабомби, які мають "крила" і летять десятки кілометрів.

"Російські латаки не входять в зону ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ці бомби, які є для нас навим викликом. Потрібно задіювати далекобійні зенітно-ракетні комплекси. Необхідні сучасні винищувачі, щоб не допускати появи росіяйської авіації поблизу наших кордонів", - сказав він.

Літаки, зазначив Ігнат, також допоможуть перебити логістику постачання ворогу на окуповані території паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. А це допоможе деокупувати українські землі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

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