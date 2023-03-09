УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11140 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 231 18

Винищувачі від Польщі та Словаччини посилять ЗСУ, але потрібні F-16, - Повітряні сили

f16

Винищувачі МіГ-29 від Польщі та Словаччини посилять боєздатність парку літаків, які зараз є у Збройних сил України.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Багато що залежить від того, в якому вони (винищувачі) стані. Але будь-яка допомога цією технікою для нас - безумовно хороші новини. Тому що ми зможемо посилити боєздатність того парку літаків, які в нас сьогодні є", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що зараз на озброєнні ЗСУ є літаки МіГ-29. Разом з винищувачами Су-27 вони виконують бойові завдання.

Ці літаки періодично потребують нових запчастин, які вже не виготовляють. Тому, на думку речника Повітряних сил, передані Польщею та Словаччиною МіГи забезпечать зокрема запас донорських запчастин, що допоможе підтримувати в бойовому стані наші літаки. Отже навіть в невеликій кількості МіГи від партнерів стануть поміччю в тому, щоб утримувати нашу авіацію в бойовому стані.

Водночас Ігнат зауважив, що ворог має в рази більше авіаційне угруповування, тому Україні зараз потрібна краща техніка, ніж МіГ-29.

"МіГ-29 не має того широкого спектру озброєння, який може ефективно протистояти ворогу в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак використовує старе радянське озброєння. Тому нам потрібні західні літаки, такі як F16. Це перш за все, щоб захистити наше українське небо від повітряного тероризму крилатими ракетами різних типів, якими сьогодні били по Україні. Бо саме західна техніка, західні винищувачі спроможні завдяки своїм потужним радарам та своїм ракетам новітнім ефективно протистоти і "Shahed", і крилатим ракетам", - пояснив він.

Читайте: Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни

Також , за його словами, західні літаки необхідні, щоб відігнати подалі від наших кордонів російську авіацію, яка запускає крилаті авіабомби, які мають "крила" і летять десятки кілометрів.

"Російські латаки не входять в зону ураження нашої протиповітряної оборони і запускають ці бомби, які є для нас навим викликом. Потрібно задіювати далекобійні зенітно-ракетні комплекси. Необхідні сучасні винищувачі, щоб не допускати появи росіяйської авіації поблизу наших кордонів", - сказав він.

Літаки, зазначив Ігнат, також допоможуть перебити логістику постачання ворогу на окуповані території паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. А це допоможе деокупувати українські землі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща готова на спільну передачу МіГ-29 Україні і настав час словацькому уряду ухвалити відповідне рішення.

Читайте: Депутати британського парламенту закликають стимулювати союзників передавати Україні бойові літаки

Автор: 

авіація (4173) Польща (8632) Словаччина (1117) Повітряні сили (2771) Ігнат Юрій (809) F16 F-16 (690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Конспектували методи вкатування в сфальт безпеки і обороноздатності країни (спостерігаючи за "сусідом") або чекали запрошення на травневі шашлики.

До чого тут вони? Всі питання - на Банкову і Грушевського.
показати весь коментар
09.03.2023 15:15 Відповісти
+4
Де ж ви були в 2020 - 21?
показати весь коментар
09.03.2023 15:08 Відповісти
+2
Самолеты-деньги на ветер как и палаты с кислородом для ковид заключенных, только велике будивныцтво и Кирюша Тимошенко.
Или нужны уже самолеты ?
показати весь коментар
09.03.2023 15:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ж ви були в 2020 - 21?
показати весь коментар
09.03.2023 15:08 Відповісти
Конспектували методи вкатування в сфальт безпеки і обороноздатності країни (спостерігаючи за "сусідом") або чекали запрошення на травневі шашлики.

До чого тут вони? Всі питання - на Банкову і Грушевського.
показати весь коментар
09.03.2023 15:15 Відповісти
А коля-котлета вже звільнився у Таїланді ?
показати весь коментар
09.03.2023 15:25 Відповісти
"не допускати появи росіяйської авіації поблизу наших кордонів" Джерело:

росіяйської - це супер!

Ну а по темі: якась частина тих літаків може піти на "каніболізм", якщо вартість їх відновлення висока, але ж там є літаки "на ходу". І, як ВПС країни НАТО, переобладнані (сподіваюсь) під озброєння НАТО для літаків. А це значить, що з отриманням таких літаків, наші пілоти зможуть використовувати ту зброю, якук так бояться рашисти. І це - гарна новина.
показати весь коментар
09.03.2023 15:12 Відповісти
у цій війні авіація обох сторін погоди не робить - ППО рулить
показати весь коментар
09.03.2023 15:38 Відповісти
Робить ще й як, про важкі бомбардувальники Ту-22м3 з Х-22, Ту-95 з Х-101 і Х-555, яким не треба до нас залітати, знати забули, а 6 кинджалів вранці з Миг-31к, А-50 за допомогою якого проклали маршрути для шахедів і крилатих ракет максимально минаючи зону поразки нашого ППО, Су-35 зі слів експертів бачить і здатний вразити танк за 70км і ще щоб нам вести ефективний наступ танками, необхідна підтримка з повітря, так що F-16 і не тільки нам дуже потрібні вже зараз
показати весь коментар
09.03.2023 18:13 Відповісти
всі ці ракетні обстріли абсолютно ніяк не впливають на обстановку на фронті
показати весь коментар
09.03.2023 19:37 Відповісти
Самолеты-деньги на ветер как и палаты с кислородом для ковид заключенных, только велике будивныцтво и Кирюша Тимошенко.
Или нужны уже самолеты ?
показати весь коментар
09.03.2023 15:15 Відповісти
F-16 потрібні не Україні, а Зелі, щоб потім торгуватися з Путлером.
показати весь коментар
09.03.2023 15:24 Відповісти
Це ж треба, скільки тут експертів-таксистів...
показати весь коментар
09.03.2023 15:27 Відповісти
Здається в когось нав'язлива ідея і відсутність практичного підходу до проблеми.
показати весь коментар
09.03.2023 16:11 Відповісти
У кого? У Залужного? https://podrobnosti.ua/2467956-potrbn-vinischuvach-f-16-zaluzhnij-provv-rozmovu-z-mll.html Потрібні винищувачі F-16: Залужний провів розмову з Міллі
показати весь коментар
09.03.2023 16:17 Відповісти
Залужний вже давно веде перемовини під наглядом Єрмака і його челяді. І я впевнений, що Залужний як профессіонал розуміє, що якщо Україна отримає літкаки сьогодні, застосовувати вона їх зможе в кращому випадку через 3 місяця. Відсутність, інфраструктури, матеріально-технічної бази, пілотів і технічного персоналу робить не можливим навіть цей сценарій (3 місяці). Фахівці про це знають і неодноразово про це говорили. Але саме зараз команда Zелених "професіоналів" роздуває потребу в F-16 відволікаючи увагу від першочергових проблем.
показати весь коментар
09.03.2023 19:07 Відповісти
 
 