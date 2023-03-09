На окупованих територіях посилюють фільтраційні заходи та обмежують пересування між населеними пунктами, - Маляр
Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються. Російська окупаційна влада не забезпечує функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону", - йдеться у повідомленні.
При цьому окупаційна влада постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення.
"Так у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи", - повідомила Маляр.
Такі дії окупаційної влади викликають невдоволення населення. Тому загарбники ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим.
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