УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
665 3

На окупованих територіях посилюють фільтраційні заходи та обмежують пересування між населеними пунктами, - Маляр

окупанти

Умови проживання населення на тимчасово окупованих територіях України дедалі погіршуються. Російська окупаційна влада не забезпечує функціонування необхідних елементів системи підтримки життєдіяльності людей.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Для вирішення адміністративних, фінансових та інших проблем громадяни змушені звертатись до установ та закладів, які знаходяться виключно у великих містах регіону", - йдеться у повідомленні.

При цьому окупаційна влада постійно ускладнює порядок переміщення між населеними пунктами. Зокрема, зараз потрібно оформлювати дозвіл на переміщення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

"Так у Сватівському районі Луганської області, окремих районах Херсонської та Запорізької областей через відсутність можливості вирішення за місцем проживання адміністративних, медичних та інших проблем, громадян, у тому числі похилого віку та осіб з інвалідністю, змушують для отримання пенсій спочатку оформляти дозволи на переміщення до населених пунктів, у яких функціонують відповідні установи", - повідомила Маляр.

Такі дії окупаційної влади викликають невдоволення населення. Тому загарбники ще більше посилюють так звані фільтраційні заходи та адміністративно-поліцейський режим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти почали масове виселення з власних домівок мешканців Кремінної, - Генштаб

Автор: 

окупація (6751) Запорізька область (3740) Маляр Ганна (525) Луганська область (4892) Херсонська область (5887)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні. Я думаю не так. Людей, які залишилися в окупації, бентежить не фільтрація, не отримання дозволів, не оформлення різноманітних паперів. Вони сьогодні разом з нами обговорюють ракетні удари рашистів по українським містам, знищення української інфрастуктури та співчувають родинам загиблих.
показати весь коментар
09.03.2023 16:43 Відповісти
І знову всі новини про досягнення окупантів і про готовність союзників передати ВСУ зброю.

Чекаю про досягнення "мудрого нАріду", який в 2019 році "так вирішив"!
показати весь коментар
09.03.2023 16:45 Відповісти
Такі заходи потрібно було застосовувати з 2014 р. коли щодня через кпп проїжджали та проходили, ті хто голосував на референдумі та з прапорами окупантів на площі зустрічав їх
показати весь коментар
09.03.2023 21:05 Відповісти
 
 