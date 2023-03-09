Росіяни у Маріуполі зруйнували 400 багатоповерхівок, щоб приховати воєнні злочини, - мер Бойченко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зруйнували вже 400 пошкоджених ними багатоповерхівок з метою приховати воєнні злочини.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці щільного вогню вони кожну другу багатоповерхову будівлю знищили. Таких багатоповерхівок 1800 у місті Маріуполі. Держава-терорист визначила 934 будівлі, які сьогодні зносять… 400 таких будинків вони вже прибрали, тобто приховали свій воєнний злочин", - сказав очільник міста.

За його словами, загарбники, боячись українського контрнаступу, знищують сліди своїх злочинів - зносять розстріляні та розбомблені будинки "разом із їхніми численними загиблими жителями".

"Вони працюють і вдень, і вночі... Тому що розуміють, що ми (Сили оборони України. - Ред.) вже наближаємося, що будемо повертати місто, що буде контрнаступ. І вони готуються до цього і прибирають свої воєнні злочини. І треба розуміти, що 50% міста більше, на жаль, не існує, і вони швидко прибирають (сліди воєнних злочинів. - ред)", - заявив Бойченко.

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