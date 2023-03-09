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Новини Війна
2 023 6

Росіяни у Маріуполі зруйнували 400 багатоповерхівок, щоб приховати воєнні злочини, - мер Бойченко

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зруйнували вже 400 пошкоджених ними багатоповерхівок з метою приховати воєнні злочини.

Про це повідомив мер Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці щільного вогню вони кожну другу багатоповерхову будівлю знищили. Таких багатоповерхівок 1800 у місті Маріуполі. Держава-терорист визначила 934 будівлі, які сьогодні зносять… 400 таких будинків вони вже прибрали, тобто приховали свій воєнний злочин", - сказав очільник міста.

За його словами, загарбники, боячись українського контрнаступу, знищують сліди своїх злочинів - зносять розстріляні та розбомблені будинки "разом із їхніми численними загиблими жителями".

"Вони працюють і вдень, і вночі... Тому що розуміють, що ми (Сили оборони України. - Ред.) вже наближаємося, що будемо повертати місто, що буде контрнаступ. І вони готуються до цього і прибирають свої воєнні злочини. І треба розуміти, що 50% міста більше, на жаль, не існує, і вони швидко прибирають (сліди воєнних злочинів. - ред)", - заявив Бойченко.

Також читайте: У Маріуполі знесли багатоповерхівку, у підвалі якої залишилось понад 200 тіл загиблих, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6751) Бойченко Вадим (88) воєнні злочини (1878)


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"у тимчасово окупованому..." - як мені це подобається. Пишіть правду - в окупованому, бо коли те тимчасове сквнчиться, ніхто не знає. Та й чесно сказати, там була і залишилась ватна русня. Тільки патріотів поклали...
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09.03.2023 17:42 Відповісти
где он объявился???
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09.03.2023 17:43 Відповісти
строят на сплошных костях паскуды!
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09.03.2023 17:52 Відповісти
П*дари.
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09.03.2023 17:56 Відповісти
А де наше,дальнобійні дрони,вільхи,нептуни і т.д.,чи будете далі вішати лашу на вуха,може вже пора бомбити москву,петербург та інші міста на болоті,корита ходять по нашому морю,вільно себе почувають,може вже пора за діло узятися.
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09.03.2023 18:24 Відповісти
американские спутники это все фиксируют.пускай русские обезьяны тешат себя.
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09.03.2023 18:35 Відповісти
 
 