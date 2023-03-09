До 13 років за ґратами засуджено інформатора, який наводив вогонь на ЗСУ в районі Сєверодонецька, - СБУ
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.
У відомстві зазначають, що за вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєверодонецька.
У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ. За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.
Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 13 років позбавлення волі.
За даними слідства, зловмисником є мешканець Сєверодонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф. Для комунікації з "куратором" агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль