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Новини
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До 13 років за ґратами засуджено інформатора, який наводив вогонь на ЗСУ в районі Сєверодонецька, - СБУ

сбу

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

У відомстві зазначають, що за вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєверодонецька.

У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ. За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Сєверодонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф. Для комунікації з "куратором" агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактично всі міста Сєверодонецького району окупанти перетворили на військові бази, - голова РВА Власенко

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Автор: 

СБУ (12984) Сєверодонецьк (508) зливання інформації (71) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+7
Мав би ставити збройний опір при затриманні.
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09.03.2023 16:57 Відповісти
+3
надеюсь на зоне ему день за месяц покажется
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09.03.2023 17:02 Відповісти
+3
Вирок маємо? То де прізвище, ім'я, по-батькові?
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09.03.2023 17:13 Відповісти
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А руки-ноги все ще при ньому? Непорядочок.
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09.03.2023 16:56 Відповісти
Мав би ставити збройний опір при затриманні.
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09.03.2023 16:57 Відповісти
надеюсь на зоне ему день за месяц покажется
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Якби ж то. На зоні така сама сволота. Хіба що зелені патріотів - волонтерів саджатимуть.
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09.03.2023 17:11 Відповісти
Вирок маємо? То де прізвище, ім'я, по-батькові?
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09.03.2023 17:13 Відповісти
А за те що розповідав де ******** повістки-десять років! Щось в нас перекос з ''правом''!
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09.03.2023 17:14 Відповісти
Зелений перекос.
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09.03.2023 17:23 Відповісти
До 13 років за ґратами засуджено інформатора, який наводив вогонь на ЗСУ Джерело:

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09.03.2023 17:26 Відповісти
13 років??? Довічно - це було б справедливо!
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09.03.2023 17:39 Відповісти
Бо людей, які загинули після його наводок, ніхто невраховує.
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09.03.2023 18:38 Відповісти
Краще на палю. Падлюку ще й годувати треба.
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09.03.2023 20:22 Відповісти
 
 