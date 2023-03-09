До 13 років за ґратами засуджено інформатора, який наводив вогонь на ЗСУ в районі Сєверодонецька, - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

У відомстві зазначають, що за вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оброни. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєверодонецька.

У подальшому окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ. За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника у результаті спецоперації у березні минулого року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 13 років позбавлення волі.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Сєверодонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу зс рф. Для комунікації з "куратором" агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.

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На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).