У Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років, - розвідка Литви

Директор Другого департаменту оперативних служб при Міноборони Литви Елегіюс Паулавічюс закликав не присипляти пильність, оскільки Росія ще не зазнала порпзки у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Незважаючи на послідовну та всебічну допомогу Україні, ми повинні постійно стежити за тим, як розвивається цей конфлікт. Поза всяким сумнівом, ми хочемо перемоги України, поразки агресора, однак сьогодні ми не можемо заспокоювати себе, що Росія програє війну, що вона слабка, що небезпека зменшилася", - наголосив Паулавічюс.

Він підкреслив, що "Україна наразі ще не перемогла, а Росія не зазнала поразки" та додав, що хоча рішення почати війну було стратегічною помилкою Росії, ресурси для продовження війни у неї є.

"Війна буде дорого коштувати Москві. Але Росія окупувала і наразі тримає під контролем 1/5 території України. Не схоже, що вона втратила рішучість діяти далі. Крім того, ресурсів для тривалої війни у Росії достатньо", - пояснив Паулавічюс.

Водночас він уточнив, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. А російських військових зараз більше, ніж на початку війни.

"Тому всебічна військова, політична та економічна допомога Україні залишиться життєво необхідною для досягнення перемоги", - підсумував Паулавічюс.

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