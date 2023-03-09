У Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років, - розвідка Литви
Директор Другого департаменту оперативних служб при Міноборони Литви Елегіюс Паулавічюс закликав не присипляти пильність, оскільки Росія ще не зазнала порпзки у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Незважаючи на послідовну та всебічну допомогу Україні, ми повинні постійно стежити за тим, як розвивається цей конфлікт. Поза всяким сумнівом, ми хочемо перемоги України, поразки агресора, однак сьогодні ми не можемо заспокоювати себе, що Росія програє війну, що вона слабка, що небезпека зменшилася", - наголосив Паулавічюс.
Він підкреслив, що "Україна наразі ще не перемогла, а Росія не зазнала поразки" та додав, що хоча рішення почати війну було стратегічною помилкою Росії, ресурси для продовження війни у неї є.
"Війна буде дорого коштувати Москві. Але Росія окупувала і наразі тримає під контролем 1/5 території України. Не схоже, що вона втратила рішучість діяти далі. Крім того, ресурсів для тривалої війни у Росії достатньо", - пояснив Паулавічюс.
Водночас він уточнив, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. А російських військових зараз більше, ніж на початку війни.
"Тому всебічна військова, політична та економічна допомога Україні залишиться життєво необхідною для досягнення перемоги", - підсумував Паулавічюс.
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Уже цілий рік росіяни мають втратити всі свої сили через 2-3 тижні.
Навіть коли в них закінчиться вся техніки, то рашка здатна роздати по автомату кожному чмобіку і затягнути війну років на 10. Не треба закидувати їх шапками, як вони нас перед 24 лютого.
У рф этой весной могут закончиться ресурсы для войны - Буданов
Нищиш-нищиш русню, а її від цього тільки більше стає.
Це для тих, хто ще не второпав: росія - безмежна діжка з ресурсами.
Відповісти можна тільки одним - підвищенням нашої ефективності.
Включно з політикою.
Отже, всі, хто кажуть, що будь-які реформи "не на часі" - грають на користь русні.
Про все інше такого сказати не можна.
Не хотите отвечать - не отвечайте. Но съезжать с темы не нужно.
Адекватная аналитика/прогноз всегда опирается на цифры. Цифр нет - в топку такие "предсказания".
Т.к. сразу возникнет вопрос: И что вы с этим собираетесь делать?
Ответа на этот вопрос нет ни у нашего правительства, ни у наших западных "помогаторов" ...
Занижена оцінка будуть втрати
Очікуй на більше ,а менше само прийде
Кожен постріл ворога не повинен пройти боз 10кратної відповіді
Нужно объединить наверное
Потому что уже одна другой противоречит
як там можна щось порахувати?
У захватчиков имперцев есть мотивация хапнуть, но те, кто хотел хапнуть любой ценой, быстро иссякнут.
А " мясні " хвилі перестануть турбувати , коли наше керівництво буде не про літаки думати - а про кулемети і міномети , та набої до них в достатній кількості - як це питання вирішувалося в Першу світову - де вони викошували десятки тисяч солдат в день.
Аби ж ще наші гниди менше крали. Але це мрії, шкода.
Америка должны наконец-то принять единственно верное решение - объявить полное эмбарго
на любую торговлю с Россией, полностью отключить её от системы SWIFT, заблокировать все
банковские счета путлера и всех российских олигархов, конфисковать всё принадлежащее им
движимое и недвижимое имущество и война сразу же прекратится.
А то дідусь взагалі в маразмі.