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Новини Війна
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У Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років, - розвідка Литви

окупанти

Директор Другого департаменту оперативних служб при Міноборони Литви Елегіюс Паулавічюс закликав не присипляти пильність, оскільки Росія ще не зазнала порпзки у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Незважаючи на послідовну та всебічну допомогу Україні, ми повинні постійно стежити за тим, як розвивається цей конфлікт. Поза всяким сумнівом, ми хочемо перемоги України, поразки агресора, однак сьогодні ми не можемо заспокоювати себе, що Росія програє війну, що вона слабка, що небезпека зменшилася", - наголосив Паулавічюс.

Він підкреслив, що "Україна наразі ще не перемогла, а Росія не зазнала поразки" та додав, що хоча рішення почати війну було стратегічною помилкою Росії, ресурси для продовження війни у неї є.

"Війна буде дорого коштувати Москві. Але Росія окупувала і наразі тримає під контролем 1/5 території України. Не схоже, що вона втратила рішучість діяти далі. Крім того, ресурсів для тривалої війни у Росії достатньо", - пояснив Паулавічюс.

Водночас він уточнив, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. А російських військових зараз більше, ніж на початку війни.

"Тому всебічна військова, політична та економічна допомога Україні залишиться життєво необхідною для досягнення перемоги", - підсумував Паулавічюс.

Читайте: "Народний супутник" допоміг виявити та знищити тисячі одиниць техніки військ РФ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Автор: 

Литва (2453) розвідка (3882) росія (66104) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+23
Ну звичайно.

Уже цілий рік росіяни мають втратити всі свої сили через 2-3 тижні.

Навіть коли в них закінчиться вся техніки, то рашка здатна роздати по автомату кожному чмобіку і затягнути війну років на 10. Не треба закидувати їх шапками, як вони нас перед 24 лютого.
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09.03.2023 17:06 Відповісти
+19
кацапи будуть листя на деревах жерти як в північній кореї, але війну не припинять підтримувати, хто ще не зрозумів???
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09.03.2023 17:21 Відповісти
+17
Самое главное для Украины сейчас - за счет обучения, большей технологичности и более высоких ТТХ западного оружия постоянно повышать коэффициент сотношения потерь, в идеале нужно добиться 1:15 - 1:20, это вполне реально. При таком соотношении потерь, мясо, говтовое воевать в мордоре закончится раньше, чем другие ресурсы.
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09.03.2023 17:13 Відповісти
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У росіі є ресурси щоб вести війну протягом двох років.Тільки от двох років у росіі нема...
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09.03.2023 16:57 Відповісти
Ну звичайно.

Уже цілий рік росіяни мають втратити всі свої сили через 2-3 тижні.

Навіть коли в них закінчиться вся техніки, то рашка здатна роздати по автомату кожному чмобіку і затягнути війну років на 10. Не треба закидувати їх шапками, як вони нас перед 24 лютого.
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09.03.2023 17:06 Відповісти
Наші союзники - лише англосакси (бо мудрі) і поляки, чехи, словаки і балтійці (на жаль, не мають стільки ресурсів). Уся решта - "головне - бізнес".
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09.03.2023 17:30 Відповісти
Что там нам Баканов недавно вещал?
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09.03.2023 16:58 Відповісти
Извиняюсь опечатка - Буданов.

У рф этой весной могут закончиться ресурсы для войны - Буданов
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09.03.2023 17:01 Відповісти
В останьому реченні статті вся суть такої заяви ! Правельно роблять , що так говорять ! Нашим треба повчитись
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09.03.2023 17:14 Відповісти
хто такі наші уточни, вони і вчаться: узурпація влади, розкрадання у промислових масштабах, підминання під себе всіх силових служб, вони це роблять краще і краще
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09.03.2023 18:47 Відповісти
Як казав вялікій стротєх і АНАЛітік Абдристовіч: "Сєйчас будєт вілка".
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09.03.2023 18:01 Відповісти
А Баканов гадал на бобах,что в мае все.рашен капут
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09.03.2023 17:00 Відповісти
От зрада так зрада.
Нищиш-нищиш русню, а її від цього тільки більше стає.
Це для тих, хто ще не второпав: росія - безмежна діжка з ресурсами.
Відповісти можна тільки одним - підвищенням нашої ефективності.
Включно з політикою.
Отже, всі, хто кажуть, що будь-які реформи "не на часі" - грають на користь русні.
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Вы о повышении эффективности боевых действий ВСУ?
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09.03.2023 17:17 Відповісти
Бойові дії ЗСУ - це те, що є найефективнішим в Україні.
Про все інше такого сказати не можна.
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09.03.2023 17:27 Відповісти
Подготовка мобилизованных в учебках, имеет отношение к эффективности боевых действий ВСУ?
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09.03.2023 17:34 Відповісти
тобі лапіть фсбешний нічого казать небудемо.
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09.03.2023 17:36 Відповісти
Треба наводити лад в політиці, через неї - в системі керування державою, тому що з неї все інше походить.
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09.03.2023 17:39 Відповісти
Я сейчас не о политике и не "системах управления державою". Я задал вам простой вопрос: Подготовка мобилизованных в учебках, имеет отношение к эффективности боевых действий ВСУ?
Не хотите отвечать - не отвечайте. Но съезжать с темы не нужно.
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09.03.2023 17:47 Відповісти
У рашки есть резервы. Все эти Ваньки, Кузьмичи и прочие зеки и алкаши . А репу с лебедой им жрать не привыкать
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09.03.2023 17:07 Відповісти
райдужні перспективи...
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09.03.2023 17:09 Відповісти
Самое главное для Украины сейчас - за счет обучения, большей технологичности и более высоких ТТХ западного оружия постоянно повышать коэффициент сотношения потерь, в идеале нужно добиться 1:15 - 1:20, это вполне реально. При таком соотношении потерь, мясо, говтовое воевать в мордоре закончится раньше, чем другие ресурсы.
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09.03.2023 17:13 Відповісти
А для этого их нужно по максимуму уничтожать на пути следования, не давая даже приблизиться к нашим границам.
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09.03.2023 17:21 Відповісти
Очередная "Ванга" ...
Адекватная аналитика/прогноз всегда опирается на цифры. Цифр нет - в топку такие "предсказания".
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09.03.2023 17:16 Відповісти
Все вірно!Все в топку!Тільки Марафон!Там адекватна аналітика,згідно якої у кацапів ще півроку назад всі ракети скінчилися.
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09.03.2023 17:22 Відповісти
Я-то, как раз, о другом. Если дать адекватную аналитику с цифрами, то окажется, что РФ может вести эту войну столько, сколько посчитают необходимым.
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09.03.2023 17:30 Відповісти
В цьому з вами згоден.
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09.03.2023 17:34 Відповісти
Именно поэтому мы и не видим (и никогда не увидим) подобной адекватной аналитики с цифрами.
Т.к. сразу возникнет вопрос: И что вы с этим собираетесь делать?
Ответа на этот вопрос нет ни у нашего правительства, ни у наших западных "помогаторов" ...
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09.03.2023 17:43 Відповісти
Допомога допомогою, але виходячи з реалій то допоки не почнемо нищити на кацапії виробництва озброєння та війна може палахкотіти дуже довго.
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09.03.2023 17:18 Відповісти
Доки при владі сидітимуть зелені підори на чолі з Козирем, адекватної відповіді по військовим об'єктам Мордору не буде. Максимум - коли не коли в'їбуть по якомусь складу чи летовищу дроном. З західної далекобійної зброї лупити нам забороняють союзники, своєї немає і не передбачається, бо зелена падаль робить все можливе, щоб перешкодити перемозі України. Замкнуте коло.
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09.03.2023 18:09 Відповісти
Дуже мало людей хто це розуміє бо тільки повторює слова "вєлікіх" що як вийдемо на кордони 1991 року (я в це не особливо вірю) то все можна і війну закінчувать.
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09.03.2023 18:15 Відповісти
кацапи будуть листя на деревах жерти як в північній кореї, але війну не припинять підтримувати, хто ще не зрозумів???
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09.03.2023 17:21 Відповісти
Ніколи не можно не дооцінювати противника
Занижена оцінка будуть втрати
Очікуй на більше ,а менше само прийде
Кожен постріл ворога не повинен пройти боз 10кратної відповіді
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09.03.2023 17:46 Відповісти
Слишком много разведок похоже

Нужно объединить наверное

Потому что уже одна другой противоречит
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09.03.2023 17:48 Відповісти
и что?хер вместо Киева за 3 дня взяли,Бахмут год берут взять не могут,продвижение 500 метров вперёд-километр назад!всё разворовано,пригожин воем воет дайте снарядов иначе к чукотке откатимся....
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09.03.2023 17:50 Відповісти
Литва, розгоніть свою розвідку нафіг, це гадання на кофейній гущі.
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09.03.2023 17:50 Відповісти
Схоже наші союзники не дивляться єдиний телемарафон, а черпають інформацію з якихось сумнівних розвідувальних джерел. Нє?
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09.03.2023 17:53 Відповісти
вони здихати будуть з голоду але вимагатимуть знищення українців.

як там можна щось порахувати?
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09.03.2023 17:56 Відповісти
В конце марта начало апреля 23 года будет перелом в этой войне,а осенью будет победа Украины!
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09.03.2023 18:04 Відповісти
А як ми взагалі збираємося перемогти, якщо ресурси неспівставні? Навіть якщо нам вдасться контнаступом відкинути кацапів за кордон - війна не припиниться. І що далі робити? Ми ж не підемо на Маскву, знищувати зміїне кодло.
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09.03.2023 18:09 Відповісти
Якщо не підемо ми, то підуть інші.
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09.03.2023 19:42 Відповісти
Главный ресурс Украины - мотивация защитников.
У захватчиков имперцев есть мотивация хапнуть, но те, кто хотел хапнуть любой ценой, быстро иссякнут.
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09.03.2023 18:18 Відповісти
Випускайте, на арену, розвідника Абдрістовича! Він порве литовську розвідку, як Тузік грілку. )))
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09.03.2023 18:31 Відповісти
Та литовська розвідка сама себе обдристала без обдристоаича
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09.03.2023 19:57 Відповісти
Это я так понимаю без расчета подпитки китая .
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09.03.2023 18:37 Відповісти
Які два роки,про що ви?Заводи в три зміни працюють,вони жерти не будуть,а танків наклепають.
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09.03.2023 18:44 Відповісти
Нишутя. У нас оказывается есть разведка 0_о
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09.03.2023 18:56 Відповісти
Немає в Росії ресурсів на два роки війни. Навіть на рік . Снарядний голод вже в московії - і це питання не вирішити. 60 тисяч снарядів в день на початку війни *(радянські запаси) і 15 тисяч наразі .

А " мясні " хвилі перестануть турбувати , коли наше керівництво буде не про літаки думати - а про кулемети і міномети , та набої до них в достатній кількості - як це питання вирішувалося в Першу світову - де вони викошували десятки тисяч солдат в день.
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09.03.2023 19:01 Відповісти
Стан "м'ясних хвиль" добре ілюструють сопливі челАбітниЄ рашистів до вЯлікАгА сцаря.
Аби ж ще наші гниди менше крали. Але це мрії, шкода.
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09.03.2023 20:00 Відповісти
Воювати "з коліс" вони не потягнуть.
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09.03.2023 19:15 Відповісти
А ось Бубанов подає зовсім іншу інформацію. Ми йому віримо! Бо хто такий Буубанов,а хто і що таке литовська розвідка...)))
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09.03.2023 19:23 Відповісти
Чтобы лишить путлера и его недострану возможности продолжать войну, Европа и

Америка должны наконец-то принять единственно верное решение - объявить полное эмбарго

на любую торговлю с Россией, полностью отключить её от системы SWIFT, заблокировать все

банковские счета путлера и всех российских олигархов, конфисковать всё принадлежащее им

движимое и недвижимое имущество и война сразу же прекратится.
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09.03.2023 19:29 Відповісти
Ви ще про лендліз Байдену нагадайте
А то дідусь взагалі в маразмі.
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09.03.2023 20:02 Відповісти
Громадяни,які вірять,що так звані санкції,заборони, та інші дії ЕС та США знищать рашку помиляються на жаль. За орками стоїть китайський ракон,який також хоче суттєво поміняти геополітичний розклад в світі.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
 
 