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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Криму рашисти почали формувати плани евакуації своїх співробітників, - Центр національного спротиву

крим,окупація

Окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. При тому, в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ. 

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - зазначають в ЦНС.

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Крим (14192) окупація (6751) евакуація (2343)


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Топ коментарі
+15
🤣🤣🤣
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.

Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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09.03.2023 17:11 Відповісти
+4
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09.03.2023 17:32 Відповісти
+2
Е , стопе , а в окопах на березі моря хто має сидіти?
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09.03.2023 17:15 Відповісти
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🤣🤣🤣
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.

Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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09.03.2023 17:11 Відповісти
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09.03.2023 18:30 Відповісти
Е , стопе , а в окопах на березі моря хто має сидіти?
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09.03.2023 17:15 Відповісти
Щурі готуються до втечі-ну то з Богом, ай ні -нехай вас чорти до пекла затягнуть!
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09.03.2023 17:21 Відповісти
Расєя навсєгда тока впєрдє-патамуша ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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09.03.2023 17:24 Відповісти
Поголів'я людиноподібних у Криму готується до традиційних дій.
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09.03.2023 17:31 Відповісти
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09.03.2023 17:32 Відповісти
нажаль, все вірно роблять

лише наші довбдні готувались до шашликів і "нехатєліпадніматьпаніку" ((((
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09.03.2023 18:16 Відповісти
Та які там плани - ноги в руки і вперьод, на Уралі остановка. Іного нет у них путі.
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09.03.2023 18:51 Відповісти
 
 