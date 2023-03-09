В окупованому Криму рашисти почали формувати плани евакуації своїх співробітників, - Центр національного спротиву
Окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. При тому, в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - зазначають в ЦНС.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass #550966
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+4 Олександр Дніпро
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+2 Born #524311
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2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
лише наші довбдні готувались до шашликів і "нехатєліпадніматьпаніку" ((((