В окупованому Криму рашисти почали формувати плани евакуації своїх співробітників, - Центр національного спротиву

Окупанти формують перелік працівників та їхніх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. При тому, в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема відповідний план зроблений у Красноперекопську.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", - зазначають в ЦНС.

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