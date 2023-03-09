ПВК "Вагнер" - міжнародна загроза, вони орудують не лише в Україні, - директор ЦРУ Бернс

Американська розвідка співпрацює з Францією та іншими партнерами та союзниками у світі, щоб протидіяти приватній російській військовій компанії "Вагнера", яка воює проти українських військ на сході України.

Про це сказав під час свідчень у Комітеті з розвідки Сенату США директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"За нашою оцінкою, "Група Вагнера" - злісна агресивна організація, яка становить загрозу не лише для народу України, і ми бачимо це щодня, особливо в інтенсивних боях навколо міста Бахмут, яке зараз в основному здійснюється з російської сторони "Групою Вагнера", яка несе неймовірні втрати, – сказав Бернс. – Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив "Групи Вагнера" можна побачити у багатьох вразливих суспільствах".

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Виступаючи на слуханнях у Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з партнерами – урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти "Групі Вагнера".

"Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює "Вагнер", і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її", – сказав Бернс, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Нью-Мексико Мартіна Гейнріха про терористичну загрозу з боку "Групи Вагнера".