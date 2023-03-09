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ПВК "Вагнер" - міжнародна загроза, вони орудують не лише в Україні, - директор ЦРУ Бернс

вагнер,пвк

Американська розвідка співпрацює з Францією та іншими партнерами та союзниками у світі, щоб протидіяти приватній російській військовій компанії "Вагнера", яка воює проти українських військ на сході України.

Про це сказав під час свідчень у Комітеті з розвідки Сенату США директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"За нашою оцінкою, "Група Вагнера" - злісна агресивна організація, яка становить загрозу не лише для народу України, і ми бачимо це щодня, особливо в інтенсивних боях навколо міста Бахмут, яке зараз в основному здійснюється з російської сторони "Групою Вагнера", яка несе неймовірні втрати, – сказав Бернс. – Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив "Групи Вагнера" можна побачити у багатьох вразливих суспільствах".

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Виступаючи на слуханнях у Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з партнерами – урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти "Групі Вагнера".

"Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює "Вагнер", і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її", – сказав Бернс, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Нью-Мексико Мартіна Гейнріха про терористичну загрозу з боку "Групи Вагнера".

Автор: 

США (23426) ЦРУ (142) ПВК Вагнер (1542) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+8
Зараз уся Росія - ПВК "Вагнер".
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09.03.2023 17:19 Відповісти
+8
Так може вже пора тихенько "викошувати" той вагнер по всьому світу?
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09.03.2023 17:22 Відповісти
+8
після того як цю наволоч визнали терористичною структурою, то знищуйте їх по світу, як знищили кілька років тому в Сирії під Дейр-ез-Зором.
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09.03.2023 17:23 Відповісти
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Сміливішими потрібно бути,і Україні більше допомагати
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09.03.2023 17:17 Відповісти
А гівняні жабоїди при цьому ж опираються санкціям проти (рос)кацатому. Нічого особистого, лише бізнес.
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09.03.2023 17:18 Відповісти
А чего США досих пор парашу не признала страной- терористом.? Где санкции запада в сфере атомной энергетики? Ценой жизни украинских героев защищаете свой спокойный и сладкий быт.
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09.03.2023 17:18 Відповісти
Зараз уся Росія - ПВК "Вагнер".
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09.03.2023 17:19 Відповісти
А де ж раніше були з такими висновками, чим думали?
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09.03.2023 17:19 Відповісти
не буде недодержави-терориста і спонсора усіх терористів Світу - не буде і "вагнерів"
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09.03.2023 17:20 Відповісти
містере Бернсе, директоре СІА, я вам відкрию маленьку таємницю: немає жодних "Ваґнерів", а є лише кремлівська ґебня. Чи ви боїтеся назвати речі своїми іменами?
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09.03.2023 17:21 Відповісти
Ця приватна армія контролює в АФРІЦІ добичу алмазів для хутина. І тут можно зрозумити, чому деяки західні країни противляться санкціям проти хутина - бо в них працюють алмазні біржі с миліард6ими оборотами . І це дохід у бюджет
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09.03.2023 17:53 Відповісти
Так може вже пора тихенько "викошувати" той вагнер по всьому світу?
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09.03.2023 17:22 Відповісти
треба не тихенько, а гучно і показово.
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09.03.2023 17:24 Відповісти
після того як цю наволоч визнали терористичною структурою, то знищуйте їх по світу, як знищили кілька років тому в Сирії під Дейр-ез-Зором.
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09.03.2023 17:23 Відповісти
Ну то давіть їх по світу. В телефільмах ви часто світ від терористів рятуєте. Виходьте вже в реальність.
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09.03.2023 17:23 Відповісти
постаріли... і Сталоне і Брюсик...
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09.03.2023 17:33 Відповісти
- Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив "Групи Вагнера" можна побачити Джерело:

Вагнеровці давно контролюють в АФРІЦІ ряд краін , нападають на школи , викрадають і насилують дівчат - школярок.

НИХТО ЦЬОГО ДО ВІЙНІ В УКРАЇНИ НЕ БАЧИВ ? Чи боялись хутина , поки Украіна не показала обличчя кацапів?
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09.03.2023 17:49 Відповісти
Беріть далі - Боко харам в Нігерії, брати мусульмани в Єгипті, Іділ - кацапські пейси звідти ростуть.
Ще з союза всіляким мумбу-юмба - віддавали останнє.
Людожерів з Африки приймали в піонери в Артеку.
Зараз свистять в хвуй зекам - герої нового часу.
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09.03.2023 18:21 Відповісти
В Сіріі ви іх не бачили -- таке собі прозріння .
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09.03.2023 17:53 Відповісти
Угу . Алеппо стерли - меркельша не дергнулась , цука стара
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09.03.2023 17:54 Відповісти
Його створив ***** по аналогії з "дикими гусями" із 60, коли африканські царьки наймали за плату команди для утримання при владі. Після падежу "друзів *****" в Північній Африці, з'явився Вагнер Женьки Пригожина і почали мстити за принеження Асада, за Каддаффі, в ЦАР мусульманам. в 2014 в Донбассі вони тільки тренувались перед Сірією. А потім америкоси надавали під зад в Сирії. османи в Лівії. Це особиста "гвардія" ***** за кордоном. Поки що викликають подив дивні манси Женьки до Гнусавого. Але це поки що.
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09.03.2023 18:10 Відповісти
Асад - нуль. Каддафі - пристрелений та "закоханий" держаком лопати в сраку.
Хусейн - повісився...
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09.03.2023 18:23 Відповісти
То з якого переляку цю пєтушню беруть у полон???
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09.03.2023 18:18 Відповісти
Ну то робіть бодай щось.
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09.03.2023 18:41 Відповісти
До речі, а де всі ті генії, які засуджували пару років тому тут у коментах операцію по вагнерівцях? Особливо весело зараз згадувати, коли вони писали, що ті вагнерівці - супермени і рембо, які голими руками в салоні літака купу пасажирів передушать... Усі побачили, які вони "супермени", ***!
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09.03.2023 19:43 Відповісти
 
 