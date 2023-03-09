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Новини Війна
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Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, висвітлення подій доручили пропагандисту Соловйову, - ГУР МО

лукашенко,соловйов

Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф. Для цього на територію білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, метою провокації є створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.

У ГУР МО нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7969) кордон (4822) провокація (786) розвідка (3882) росія (66104) Соловйов Володимир (141)


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Топ коментарі
+23
Хочуть зірвати наш наступ!!!Нападу бульбашів звичайно не буде але після провокацаії Бульбафюрер може стягнути свої війска на наші кордони ніби для нападу,а наші змушенні будуть відповісти і відволікати значні сили
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09.03.2023 17:34 Відповісти
+19
Может соловья и ликвидируют для провокации?
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09.03.2023 17:56 Відповісти
+18
Невже планують принести в сакральну жертву того недомірка? )
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09.03.2023 17:30 Відповісти
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Невже планують принести в сакральну жертву того недомірка? )
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09.03.2023 17:30 Відповісти
Та ви що, те обрізане чмо буде сидіти десь неподалік бульбофюрера і транслювати підготовлену маячню. Жертвами кацапського фсб стануть, скоріш за все, місцеві мешканці
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09.03.2023 17:35 Відповісти
шкода. той недомірок має перестати жити.
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09.03.2023 17:38 Відповісти
А с нашей освещать будет абдристовичь...
Сладкая парочка сольётся в экстазе!)))
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09.03.2023 18:45 Відповісти
та Арестович норм мужик. дарма його тут з гамном постійно мішають.
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09.03.2023 21:49 Відповісти
цікаво вони заманюють салавья на місце страти , типу поїдь там познімай
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09.03.2023 17:33 Відповісти
Хочуть зірвати наш наступ!!!Нападу бульбашів звичайно не буде але після провокацаії Бульбафюрер може стягнути свої війска на наші кордони ніби для нападу,а наші змушенні будуть відповісти і відволікати значні сили
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09.03.2023 17:34 Відповісти
Да там - у лісах хлопці і так сидять. В мене товариш по універу з літа там сидить. Перерили вже всі ліси. Кацапам і бульбашам там буде срака: болота, три-чотири дороги з твердим покриттям, Прип'ять та притоки розлились, на лугах води по пояс, все, що треба заміновано і пристріляно.
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09.03.2023 18:04 Відповісти
У нас на Чернігівщині теж подекуди вже села "плавають"! А Лука так своїм воякам зябра й не виростив!
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09.03.2023 18:40 Відповісти
Якщо кацапи почнуть бити якийсь білоруський в обєкт ВСУ повині їх добити а не ждать коли білоруси почнуть нищить Українські міста і села.
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09.03.2023 19:24 Відповісти
Навіщо псувать "чистоту місця злочину"? А от якщо білоруси з переляку кацапам "дадуть джосу" і ті побіжать до нашого кордону - тоді і "включить кулемети"!
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09.03.2023 19:31 Відповісти
Ех , гахнути б туди ''Химерою''
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09.03.2023 17:35 Відповісти
І дадуть йому у відрядження пакетик з 8кг гексогену , не пропадати ж добру раз в ПМР не пригодилось ))
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09.03.2023 17:38 Відповісти
***** пішло ва-банк.
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09.03.2023 17:38 Відповісти
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09.03.2023 18:13 Відповісти
Ми не проти. Давай, Воронеж, взривай себе.
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09.03.2023 18:28 Відповісти
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09.03.2023 21:18 Відповісти
Якщо русні все вдасться, єдине, чим можна буде позловтішатись, це висловом: "ну что, как вам бацькова стабільность, как вам дружба с россией, дешевий газ, халявние кредіти?"
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09.03.2023 17:42 Відповісти
Ти бухий, обдовбаний чи просто тупий?..
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09.03.2023 17:56 Відповісти
чего тебе не так или не то сказали то?
або шо ти не зрозумів, я не розумію?
що тобі, чи вам не сподобалось?
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09.03.2023 18:03 Відповісти
Маячня неадекватної істоти.
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09.03.2023 21:39 Відповісти
Це шифрограмма
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09.03.2023 18:06 Відповісти
"Перше"! Це у нього вже звичка : як "налижеться" - так і лізе всім тут мізки задовбувать"!
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09.03.2023 18:11 Відповісти
Та сьогодні святе - д/н Кобзаря!
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09.03.2023 18:44 Відповісти
- Ванька! Ты опять нажрался?
- Ну т-так Новый год-же!
- А 25-го декабря чего пьяный ходил?
- Так Раждество каталическое празднавал!
- А ты к нему - каким боком?
- А я в Польше два года срочки служил!
- С тобой всё ясноВ феврале будешь пьянствовать на вьетнамский Новый год - потому что "вьетнамки" носишь В конце февраля - Новруз - потому что плов любишь А в апреле - Сабантуй - потому что жена - татарка!
Так і наш "Юра Кузнєц" - цілий рік "святкує"!
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09.03.2023 19:07 Відповісти
о, ясно, сьогодні день Єремії Крошельницької - крошила кацапів піснею. яяяя, буду як я ... не зраджу совок... бл...***
не вивчав і не раджу
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09.03.2023 19:57 Відповісти
дурне слово "мізги" просто брєд!
як і "проєкт", це жах!
просто це може новомодне "іпсо" шоб нормальним псувати, іпсувати мізги.... аааААА
нє ну реально ненавиджу, а ще й ви мене назвав руснею, ну добре шо не хохлом, яким я є - а чо - воювати не хочу і не стараюсь, та й ви теж, але ви дідок, а не парєнь
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09.03.2023 20:00 Відповісти
Ти , алкаш, піди проспися! Бо уже і букви плутаєш! Я написав не "мізги" , а "мізки"!
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09.03.2023 20:04 Відповісти
то якраз 1 сотона, ненавиджу це словечко, а ви, дідок, самі йди та просмердись - чо ви дрУгим кричиш на рахунок "йди і послужи", я нахер не хочу служити арахаміям, йди сам і служи.
такий мудрий опше і такий інтересний, я то не в Москві служив совку як Ви.
совок мені буде казав як мені служити, йди сам, мені воно не потрібно. ну, типу думаю шо до Черкас не дойдуть русняві.
Сам мля сидиш десь на заході і кричиш - шди служить, а може мені воно нах не треба?
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09.03.2023 20:26 Відповісти
"П"янь"! Ти хоч розумієш, що ти мелеш?
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09.03.2023 20:34 Відповісти
то може мелеш ви сам
я вроді норм сказав, а тут таку фігню ви кричиш..... ех ви, набудували совок, а нам - іди воюй, п.янь, так?
ну так - а чо ти не сам там, чо не виправляєш то шо набудував, совок?
а чо я маю йти воювати?
вот іді сам, а потім я. знайшов шланга блін
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09.03.2023 20:43 Відповісти
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09.03.2023 20:53 Відповісти
ну-ну і шо?
"заділо"?
шо ви мля "вибудували"?
гівноїди, то я зараз маю воювати йти проти того шо ви будували?
Так я правИй шо кажу шо німці мало били цю совкову хрінь, бо вона несла та несе тільки.. ракета тобі в\на хату, совки тупі.
реально, тупі совки, поки просто не прилетить(може і не вам, ви то ненавидиш совок), - не зрозуміють.
ээээ, а гдэ ваши дэти то, нада в ваэнкаматъ, завтра, Инспектор Кавуненко, кабинэт 314, спросить Ару Матвийченкова

не ну реально - понастроили - а мне мля за ЭТО воевать - за....любись мля
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09.03.2023 21:23 Відповісти
Майским теплым днем шел в сад. По дороге купил в магазине груши. Немного поработал. Решил одну съесть. Пока ел, из соседнего домика выполз Петрович. Знаю, что у него дня три назад был День Рождения. Несколько соседских мужиков с ним "квасили". И явно не один день... Оглянув меня нетрезвым взглядом, заметил грушу. Смачно сглотнул и посмотрел на пару своих грушевых деревьев. Я решил начать разговор: - Груши то, все! Отцвели! И показываю рукой, в которой зажата надкусанная груша, на дерево. Петрович почему-то оторопел, и на глазах начал трезветь. Еще раз посмотрел на мою грушу, посмотрел на свои грушевые деревья. И хриплым голосом спросил: - А какой сейчас месяц?
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10.03.2023 03:04 Відповісти
здравствуй зесектант ермакович
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09.03.2023 18:06 Відповісти
Х.Г.
(Хай Господарюємо(прибирає гній за свинями))
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09.03.2023 20:01 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/48006 .....

В Сети распространятся видео, на котором неизвестные люди в военной форме, вооруженные автоматами, называют себя борцами с путинским режимом и заявляют, что продолжают действовать в Курской области.

Утверждается, что ролик снят в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Данный населенный пункт расположен неподалеку от границы с Украиной.

«Мы продолжаем действовать в Курской области. Сегодня мы обращаемся к гражданским, которых заставляют строить укрепления для путинской армии: мы приготовили очень много подарков. Поэтому настоятельно рекомендуем: не выходите на работу в ближайшие две недели, саботируйте работу, а лучше присоединяйтесь к нам - будем вместе бороться за свободу России», - заявили партизаны.
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09.03.2023 17:50 Відповісти
Ці "партизани" схожі на якусь пи.з.д.оту.
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09.03.2023 18:27 Відповісти
Нормальні партизани - борються за звільнення Росії від путінських окупантів.
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09.03.2023 20:16 Відповісти
Нормальні партизани - це ті, хто руйнує московитську технику і комунікації. А ці зайшли, постріляли, покричали і пішли. Такі дії "нормальних" тільки шкодять Україні.
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10.03.2023 08:03 Відповісти
Великий УЙ на тих тупих тварюк - якось глибоко до сраки!
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09.03.2023 17:54 Відповісти
То, что Белорусь будет прямо участвовать в этой войне - это вопрос только времени. С Лукой или новым гауляйтером Белорусии - не важно. Важно только одно - готовность Украины к этому.
И увещевания "що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі" не помогут.
И то, что Зеленский схавал оскорбления Луки - тоже не помогут.
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09.03.2023 17:56 Відповісти
Кому "наказав"?
Те, кто выполнит такой "приказ" это предатели, преступники?
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09.03.2023 18:06 Відповісти
Те, кто выполнит такой "приказ" это предатели, преступники?
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10.03.2023 10:02 Відповісти
Может соловья и ликвидируют для провокации?
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09.03.2023 17:56 Відповісти
Хорошо би. А потом лисого ***********, а со врємєнєм і йухлоподобную істоту.
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09.03.2023 18:04 Відповісти
нужно уничтожать тех, кто развязал эту войну-высшее руководство росии.
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09.03.2023 18:00 Відповісти
Ну підірвуть вони там цього олігофрена соловъева, і знову ми!? Нашо нам цього додіка зари підривати коли ми його неминуче спіймаємо в клітці триматимемо
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09.03.2023 18:06 Відповісти
Ну то буде гарна нагода нарешті розірвати дипломатичні відносини з вусатим підлабузником. Час давно настав.
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09.03.2023 18:13 Відповісти
Ні ! Не в коїм разі ! Ми маєм допомогати проводити ще белоруську особливу операцію !
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09.03.2023 18:19 Відповісти
Прикордонникам буть напоготові В тому місці, де цей маланець з"явиться - виставить мангал впритул до кордону І на ньому почать смажить картоплю на салі І "бульбаші" зрозуміють, і до "жидорассєяніна" "дійде"...
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09.03.2023 18:15 Відповісти
Карту! Карту покажуть?
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09.03.2023 18:15 Відповісти
цікаво хто для ГУР інфу надав?? чи не орденоносна блогерка-ескортниця???
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09.03.2023 18:17 Відповісти
Більше пекла ! Щоб лякались !
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09.03.2023 18:17 Відповісти
Почему Украина решила биться за Бахмут, несмотря на угрозу окружения?Означает ли решение ВСУ продолжить оборону Бахмута смену военной концепции? С чем это может быть связано? Не слишком ли рискует украинское командование?

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его формирования заняли всю восточную часть Бахмута за рекой Бахмутка. Эту информацию подтверждают наблюдатели из Института изучения войны (ISW) - по их данным, украинская армия совершила организованный отход. Одновременно российские войска не оставляют попыток окружить украинский гарнизон ударами к западу от Бахмута.

https://an.yandex.ru/count/WYWejI_zO6y1zH00z1qSSI-HCESgCGK0Rm8n0mOAP000000ugi0VXe30jxdTgEx70O01eysi1uW1YAln5901zeM3X-M0W802c07sXOE7PRW1eg24fIR00GBO0QgicAy1u076qkEk0UW1Q1UW0k3wiHlm0lR1ni82u7VtJ_W4ngq2Y0NJZGAG1SQj0g05W5oe1TLCi0NLJBW5rKp01T3_0iW5n67G1RKae0Q60gW6XWAu1ke2oGQgwDbxK-Q83Fh2LFBtt4mFk0Uq1j071E07XiAGW0RW2B3zs0te2GU02W4kw0oJ0fWDWCOou0s2W821W820Y0IO3ghHvzwtohd4390GuwpKeuEFuuoXWQ6G8fWHrwKieRce4zAddv6ok9oG5T0K3U0K0UWKZ0AO5f3kXg06e1QGdQ6W1iaMy3_G5gIuuRu1c1ULiveng1S9k1S1m1UrrW6W6OO2i1cu6V___m616l__3xQnVnt2e1g5hg3qoONLltUm6gVua9tNmj27p06270qqK3awK59ZRaTkOMStg1u1i1y1o1-LbinNgI0zU6n-5CtdFxWWrwKia2BNfIoG8jYbB90YmgWia2A3vIoG8eJbB90YYUKirIB__t__WIE98zu_a2E0pf6fafc2pJoO8-o2kjI_ZF_TQn40OY0Fj666d2qo6YIca0OLWpODXx6Q2rFHatKD2_OIUyS8OkUyF1fcWH2rm-DBdO990sOTmbbMJDGsWGS0~1?stat-id=23&test-tag=526666069760529&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNzYwMTI4MzQ1MSI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=734142&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNzYwMTI4MzQ1MSI6IjQyOTUxNTU3NjEifQ%3D%3D&width=480&height=280&subDesignId=395

В Киеве еще неделю назад подавали сигналы о возможном оставлении Бахмута и прямо говорили, что удерживать до последнего город, не имеющий большого стратегического значения, не стоит. Но в понедельник стало известно, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского было решено продолжить оборону Бахмута. Во вторник командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский приехал в Бахмут в четвертый раз за две недели.

Означает ли решение ВСУ продолжить оборону Бахмута смену военной концепции? С чем это может быть связано? Не слишком ли рискует украинское командование?

Чем рискуют ВСУ?

Ответ прост: если российские фланговые группировки, пытающиеся продавить украинскую оборону к северо-западу и юго-западу от Бахмута, прогрызут ее окончательно и соединятся в районе, скажем, Часового Яра, то весь украинский гарнизон, обороняющий город, окажется в окружении.

Пригожин оценивает его численность в 12-20 тысяч человек - возможно, так оно и есть.

Насколько вероятно окружение?

Для надежного блокирования такой крупной группировки, какая обороняет Бахмут, просто продавить оборону с флангов недостаточно. Во-первых, нужно сделать это быстро и неожиданно для противника. Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки сформировать внутреннее и внешнее кольца окружения и постараться нанести отвлекающие удары, иначе наступающие части могут быть смяты ударами с разных сторон.

Очевидно, командование ВСУ не считает угрозу быстрого и глубокого охвата Бахмута с флангов реальной. По его расчетам, даже в случае резкого осложнения ситуации гарнизон успеет выйти из города, а на худой конец, совершить массированный прорыв.

Что же касается отхода украинских войск за реку Бахмутка, то эта естественная водная преграда только облегчает им оборону города.

И, возможно, украинские военачальники готовят свой план.

Чем рискуют российские войска

Пригожин видит, как все больше растягиваются его фланги по мере продвижения в обхват Бахмута. Он засыпает российский Генштаб обращениями с просьбой помочь его наемникам, в том числе с пополнением личного состава за счет заключенных, и, судя по всему, не очень доверяет российскому минобороны, с которым он вступил в открытый конфликт.

Он указывает на то, что ВСУ создало вокруг Бахмута как минимум четыре ударные группировки - в Северске, Славянске, Часовом Яре и Константиновке, которые еще даже не вступали в бой, но представляют серьезную угрозу: по его расчетам, они намерены заблокировать его ЧВК.

"И получится "пирожок": начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно говоря, ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин в очередном своем обращении.

По мнению Пригожина, в случае отступления его войск от Бахмута обрушится весь фронт до самых границ, будет сдан Крым, а затем российские власти обвинят в военном поражении его наемников. И хотя Пригожин явно драматизирует, ему действительно есть о чем беспокоиться.

Чем рискует ЧВК "Вагнер"

Фото: Reuters

В сознании российского обывателя у вагнеровцев мог сформироваться образ лихих солдат удачи, в отличие от регулярной армии способных выполнить чуть ли не любое задание.

Во многом стараниями провоенно настроенных блогеров им приписывались все успехи российских войск в Украине. Они могли позволить себе обругать последними словами начальника российского Генштаба - и ничего им за это не было. Пригожин ездил по тюрьмам и открыто вербовал заключенных на войну. Но с недавних пор ситуация изменилась. Возможно, Валерий Герасимов не простил вагнеровцам грязные оскорбления в свой адрес. А может, спохватилось государство, поняв, что утрачивает монополию на насилие.

"Я могу заметить тенденцию на явное снижение упоминаемости "оркестра" в СМИ, а также отказа даже продавать рекламу за деньги по набору личного состава, - пишет российский военкор Алексей ********. - Потому могу только согласиться со словами Пригожина, что скорее всего, вагнеровцев будут дискредитировать".

По его мнению, в дальнейшем российские власти, возможно, выведут личный состав ЧВК "Вагнер" из Украины в Россию и доверят им лишь работу в других странах. "Но велика вероятность, что будут пытаться или обезглавить компанию, или полностью ее разрушить", - считает он.

А что в действительности представляет собой ЧВК "Вагнер", воюющая в Украине?

Опытные наемники там составляют лишь костяк группировки, ее малую часть, писала ранее Русская служба Би-би-си. Подавляющее же большинство бойцов ЧВК в Украине - это наспех обученные добровольцы, часто завербованные заключенные, возможно, когда-то в далеком прошлом и имевшие какой-то военный опыт. Они плохо умеют воевать в современных условиях, тренировать их некогда, поэтому в основном такие солдаты используются как пушечное мясо.

Чем меньше их остается, тем чаще возникает необходимость бросать в бой уже солдат удачи, а украинским пулям и снарядам безразлично, в кого попасть - в дилетанта или профессионала. Но если у зеков, которые ради шанса на свободу заключили контракт с "Вагнером" и попали на передовую, уже нет выбора, то кадровые наемники - люди свободные и расчетливые.

Да, за хорошее вознаграждение они готовы и умеют рисковать. Но отправляться на верную гибель, как неподготовленные штурмовики под Бахмутом, они вряд ли горят желанием даже за огромные деньги. Именно потому, что они профессионалы и знают себе цену.

Возможно, что на этом факторе строится некий расчет как украинского командования, решившего и дальше перемалывать под Бахмутом наступающих вагнеровцев, так и российского, которому не нужны лишние проблемы с плохо соблюдающей военную субординацию вооруженной группировкой и ее лидером.
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09.03.2023 18:20 Відповісти
Древнім підручником повіяло:
"Соловйов, Воробйов, Майоров. Йосип Гайовий поїхав до району ловити йоржів"
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09.03.2023 18:22 Відповісти
Дуже добра нагода заткнути того покидька назавжди.
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09.03.2023 18:24 Відповісти
Все новое-ето забитое старое. Сто років тому під егідою Комінтерну там вже "гуляли" босяки із тодішнього Разведупра - в польській формі займались грабежами,убивствами на території Зах.Білорусії і південної Литви. Піднімали так званий національно-визвольний рух. білорусів. Закінчилось, як завжди, позорищем. Пограбували поштовий вагон (і пасажирів впридачу),їх почали переслідувати, кинулись до кордону а там їх зустріли зелені кашкети кулеметним вогнем, половину побили, половина здалася. Якщо щось піде не так ( це характерно для лаптів) то можуть Помьот по ходу пристрелити.
В західну УКраїну у 1921 році також перекидували такі загони, однак частина здалася зразу ж, інших протягом 2 місяців переловили в Рівненській,Півночі Тернопільскої та Волинської областях. Почекаємо.
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09.03.2023 18:39 Відповісти
100%...теж саме практикували на придушенні УПА в 50-ті роки..
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09.03.2023 21:21 Відповісти
Is that an iPhone this motherfucker is using? LOL
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09.03.2023 20:07 Відповісти
Нинішньому ГУРу вірити... Вони ні разу нічого не вгадали.
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10.03.2023 00:22 Відповісти
 
 