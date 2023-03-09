Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, висвітлення подій доручили пропагандисту Соловйову, - ГУР МО
Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф. Для цього на територію білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, метою провокації є створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.
У ГУР МО нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
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Сладкая парочка сольётся в экстазе!)))
або шо ти не зрозумів, я не розумію?
що тобі, чи вам не сподобалось?
- Ну т-так Новый год-же!
- А 25-го декабря чего пьяный ходил?
- Так Раждество каталическое празднавал!
- А ты к нему - каким боком?
- А я в Польше два года срочки служил!
- С тобой всё ясноВ феврале будешь пьянствовать на вьетнамский Новый год - потому что "вьетнамки" носишь В конце февраля - Новруз - потому что плов любишь А в апреле - Сабантуй - потому что жена - татарка!
Так і наш "Юра Кузнєц" - цілий рік "святкує"!
не вивчав і не раджу
як і "проєкт", це жах!
просто це може новомодне "іпсо" шоб нормальним псувати, іпсувати мізги.... аааААА
нє ну реально ненавиджу, а ще й ви мене назвав руснею, ну добре шо не хохлом, яким я є - а чо - воювати не хочу і не стараюсь, та й ви теж, але ви дідок, а не парєнь
такий мудрий опше і такий інтересний, я то не в Москві служив совку як Ви.
совок мені буде казав як мені служити, йди сам, мені воно не потрібно. ну, типу думаю шо до Черкас не дойдуть русняві.
Сам мля сидиш десь на заході і кричиш - шди служить, а може мені воно нах не треба?
я вроді норм сказав, а тут таку фігню ви кричиш..... ех ви, набудували совок, а нам - іди воюй, п.янь, так?
ну так - а чо ти не сам там, чо не виправляєш то шо набудував, совок?
а чо я маю йти воювати?
вот іді сам, а потім я. знайшов шланга блін
"заділо"?
шо ви мля "вибудували"?
гівноїди, то я зараз маю воювати йти проти того шо ви будували?
Так я правИй шо кажу шо німці мало били цю совкову хрінь, бо вона несла та несе тільки.. ракета тобі в\на хату, совки тупі.
реально, тупі совки, поки просто не прилетить(може і не вам, ви то ненавидиш совок), - не зрозуміють.
ээээ, а гдэ ваши дэти то, нада в ваэнкаматъ, завтра, Инспектор Кавуненко, кабинэт 314, спросить Ару Матвийченкова
не ну реально - понастроили - а мне мля за ЭТО воевать - за....любись мля
(Хай Господарюємо(прибирає гній за свинями))
В Сети распространятся видео, на котором неизвестные люди в военной форме, вооруженные автоматами, называют себя борцами с путинским режимом и заявляют, что продолжают действовать в Курской области.
Утверждается, что ролик снят в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Данный населенный пункт расположен неподалеку от границы с Украиной.
«Мы продолжаем действовать в Курской области. Сегодня мы обращаемся к гражданским, которых заставляют строить укрепления для путинской армии: мы приготовили очень много подарков. Поэтому настоятельно рекомендуем: не выходите на работу в ближайшие две недели, саботируйте работу, а лучше присоединяйтесь к нам - будем вместе бороться за свободу России», - заявили партизаны.
И увещевания "що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі" не помогут.
И то, что Зеленский схавал оскорбления Луки - тоже не помогут.
Те, кто выполнит такой "приказ" это предатели, преступники?
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его формирования заняли всю восточную часть Бахмута за рекой Бахмутка. Эту информацию подтверждают наблюдатели из Института изучения войны (ISW) - по их данным, украинская армия совершила организованный отход. Одновременно российские войска не оставляют попыток окружить украинский гарнизон ударами к западу от Бахмута.
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В Киеве еще неделю назад подавали сигналы о возможном оставлении Бахмута и прямо говорили, что удерживать до последнего город, не имеющий большого стратегического значения, не стоит. Но в понедельник стало известно, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского было решено продолжить оборону Бахмута. Во вторник командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский приехал в Бахмут в четвертый раз за две недели.
Означает ли решение ВСУ продолжить оборону Бахмута смену военной концепции? С чем это может быть связано? Не слишком ли рискует украинское командование?
Чем рискуют ВСУ?
Ответ прост: если российские фланговые группировки, пытающиеся продавить украинскую оборону к северо-западу и юго-западу от Бахмута, прогрызут ее окончательно и соединятся в районе, скажем, Часового Яра, то весь украинский гарнизон, обороняющий город, окажется в окружении.
Пригожин оценивает его численность в 12-20 тысяч человек - возможно, так оно и есть.
Насколько вероятно окружение?
Для надежного блокирования такой крупной группировки, какая обороняет Бахмут, просто продавить оборону с флангов недостаточно. Во-первых, нужно сделать это быстро и неожиданно для противника. Во-вторых, необходимо в кратчайшие сроки сформировать внутреннее и внешнее кольца окружения и постараться нанести отвлекающие удары, иначе наступающие части могут быть смяты ударами с разных сторон.
Очевидно, командование ВСУ не считает угрозу быстрого и глубокого охвата Бахмута с флангов реальной. По его расчетам, даже в случае резкого осложнения ситуации гарнизон успеет выйти из города, а на худой конец, совершить массированный прорыв.
Что же касается отхода украинских войск за реку Бахмутка, то эта естественная водная преграда только облегчает им оборону города.
И, возможно, украинские военачальники готовят свой план.
Чем рискуют российские войска
Пригожин видит, как все больше растягиваются его фланги по мере продвижения в обхват Бахмута. Он засыпает российский Генштаб обращениями с просьбой помочь его наемникам, в том числе с пополнением личного состава за счет заключенных, и, судя по всему, не очень доверяет российскому минобороны, с которым он вступил в открытый конфликт.
Он указывает на то, что ВСУ создало вокруг Бахмута как минимум четыре ударные группировки - в Северске, Славянске, Часовом Яре и Константиновке, которые еще даже не вступали в бой, но представляют серьезную угрозу: по его расчетам, они намерены заблокировать его ЧВК.
"И получится "пирожок": начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно говоря, ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин в очередном своем обращении.
По мнению Пригожина, в случае отступления его войск от Бахмута обрушится весь фронт до самых границ, будет сдан Крым, а затем российские власти обвинят в военном поражении его наемников. И хотя Пригожин явно драматизирует, ему действительно есть о чем беспокоиться.
Чем рискует ЧВК "Вагнер"
Фото: Reuters
В сознании российского обывателя у вагнеровцев мог сформироваться образ лихих солдат удачи, в отличие от регулярной армии способных выполнить чуть ли не любое задание.
Во многом стараниями провоенно настроенных блогеров им приписывались все успехи российских войск в Украине. Они могли позволить себе обругать последними словами начальника российского Генштаба - и ничего им за это не было. Пригожин ездил по тюрьмам и открыто вербовал заключенных на войну. Но с недавних пор ситуация изменилась. Возможно, Валерий Герасимов не простил вагнеровцам грязные оскорбления в свой адрес. А может, спохватилось государство, поняв, что утрачивает монополию на насилие.
"Я могу заметить тенденцию на явное снижение упоминаемости "оркестра" в СМИ, а также отказа даже продавать рекламу за деньги по набору личного состава, - пишет российский военкор Алексей ********. - Потому могу только согласиться со словами Пригожина, что скорее всего, вагнеровцев будут дискредитировать".
По его мнению, в дальнейшем российские власти, возможно, выведут личный состав ЧВК "Вагнер" из Украины в Россию и доверят им лишь работу в других странах. "Но велика вероятность, что будут пытаться или обезглавить компанию, или полностью ее разрушить", - считает он.
А что в действительности представляет собой ЧВК "Вагнер", воюющая в Украине?
Опытные наемники там составляют лишь костяк группировки, ее малую часть, писала ранее Русская служба Би-би-си. Подавляющее же большинство бойцов ЧВК в Украине - это наспех обученные добровольцы, часто завербованные заключенные, возможно, когда-то в далеком прошлом и имевшие какой-то военный опыт. Они плохо умеют воевать в современных условиях, тренировать их некогда, поэтому в основном такие солдаты используются как пушечное мясо.
Чем меньше их остается, тем чаще возникает необходимость бросать в бой уже солдат удачи, а украинским пулям и снарядам безразлично, в кого попасть - в дилетанта или профессионала. Но если у зеков, которые ради шанса на свободу заключили контракт с "Вагнером" и попали на передовую, уже нет выбора, то кадровые наемники - люди свободные и расчетливые.
Да, за хорошее вознаграждение они готовы и умеют рисковать. Но отправляться на верную гибель, как неподготовленные штурмовики под Бахмутом, они вряд ли горят желанием даже за огромные деньги. Именно потому, что они профессионалы и знают себе цену.
Возможно, что на этом факторе строится некий расчет как украинского командования, решившего и дальше перемалывать под Бахмутом наступающих вагнеровцев, так и российского, которому не нужны лишние проблемы с плохо соблюдающей военную субординацию вооруженной группировкой и ее лидером.
"Соловйов, Воробйов, Майоров. Йосип Гайовий поїхав до району ловити йоржів"
В західну УКраїну у 1921 році також перекидували такі загони, однак частина здалася зразу ж, інших протягом 2 місяців переловили в Рівненській,Півночі Тернопільскої та Волинської областях. Почекаємо.