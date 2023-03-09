Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, висвітлення подій доручили пропагандисту Соловйову, - ГУР МО

Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Для детального висвітлення провокації в білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в рф. Для цього на територію білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, метою провокації є створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.

У ГУР МО нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

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