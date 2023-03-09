На Львівщині біля житлового сектору, куди влучила російська ракета, немає жодного стратегічного об’єкту, - ОВА

Поряд із селом у Золочівському районі Львівської області, де внаслідок влучання ворожої ракети у житловий сектор загинуло п’ятеро людей, не розташований жоден стратегічний об’єкт.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Атака була завдана о 4-й годині ранку. Люди спали в себе у домівках, в одному із сіл Золочівського району. Приватна забудова, біля якої немає жодного стратегічного об'єкта: ані цивільного, ані військового, ні енергетичного", - йдеться в повідомленні.

Близько 11 години ранку рятувальні роботи та розбір зруйнованих будівель були завершені.

Як повідомлялося раніше, російська ракета вбила щонайменше п’ятьох людей у селі Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області. Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ про сьогоднішній обстріл: "Удар возмездия" за Брянську область