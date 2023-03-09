Угорщина продовжила дію посвідок на проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року

Уряд Угорщини продовжив термін дії посвідок на проживання для українських біженців ще на рік. Тепер прихисток діятиме до 4 березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК -Україна, про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців в Угорщині.

Термін дії посвідки на проживання продовжується автоматично. Така зміна була ухвалена після продовження терміну дії тимчасового захисту на території ЄС до березня 2024 року.

"Ваша посвідка на проживання тепер дійсна до 4 березня 2024 року, всупереч даті, яка фізично вказана на карті (4 березня 2023 року)", – зазначають в організації.

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При цьому українським біженцям не потрібно вживати жодних дій. Термін дії пластикової карти був продовжений згідно з законом. За додатковою інформацією можна стежити на сайті NDGAP.

"У випадку, якщо хтось запитає про дійсність вашої посвідки на проживання, наприклад, ваш роботодавець або будь-які постачальники послуг (з охорони здоров’я, освіти), будь ласка, повідомте їм про продовження терміну дії і продемонструйте їм закон, який гарантує, що пластикова карта дійсна до 4 березня 2024 року", – радять в Агентстві.

Посилатися варто на постанову уряду 58/2023 від 28 лютого 2023 року та розділ 5(3) постанови уряду 86/2022 від 7 березня 2022 року.

"Якщо вам надано тимчасовий захист в Угорщині (у вас вже є пластикова картка), ви можете мати право на фінансову допомогу. Сума допомоги становить 22 800 форинтів на місяць (2350 гривень) на дорослого та 13 700 форинтів (1412 гривень) на місяць на дитину. Звернутися по цю допомогу можна до служби зайнятості районної держадміністрації, пред’явивши свою пластикову картку", – звертають увагу українців, які збираються просити прихисток в Угорщині.

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