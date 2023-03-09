Ворог не полишає спроб оточити Бахмут, намагається наступати на 5 напрямках, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 09.03.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 379 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Є влучання. Загинули мирні люди. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Загалом протягом доби противник здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети було знищено нашими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БпЛА типу "Шахед-136", половину яких було збито. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація зберігає військову присутність на території республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них - Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та місто Херсон.

У окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.