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Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який передбачає смертну кару за державну зраду.

Про це повідомляє Reform.by, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основною метою документа названо "посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".

Закон передбачає кримінальну відповідальність та застосування смертної кари за зраду держави стосовно посадових осіб, які обіймають державні посади, або військовослужбовців.

За низку злочинів "антидержавної спрямованості" встановлюється додаткове покарання у вигляді штрафу до 50 тис. базових величин (2,7 млн гривень).

Також читайте: В Білорусі дозволили страту за "замах на тероризм"

Також запроваджується кримінальна відповідальність за "пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ та військових формувань, воєнізованих організацій та порушення дотримання вимог щодо захисту державних секретів".

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) смертна кара (59) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+20
Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців
================
буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
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09.03.2023 19:18 Відповісти
+16
От гнида. Впрочем эти терпилы сами себе выращивали четверть века этого картофельно-колхозного бульбафюрера. С любовью выращивали.
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09.03.2023 19:21 Відповісти
+14
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09.03.2023 19:19 Відповісти
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Вот бы по этому закону стратылы тока главдраныка, та й скасували його.
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09.03.2023 19:20 Відповісти
От ні фіга! По-перше, немає ніякого бога, по-друге - це не жарти, а життя!)))
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09.03.2023 19:27 Відповісти
То прислів"я є таке - здається , у поляків!
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09.03.2023 19:38 Відповісти
To nie sztuka zabić kruka
Ani sowę trafić w głowę
Ale sztuka całkiem świeża
Gołą dupą zabić jeża
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09.03.2023 19:56 Відповісти
Макс, що тебе на польську мову понесло. Я ж на Волині народився. Сова з круком завжди кацапам по макитрі били !
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09.03.2023 20:04 Відповісти
Так у меня сосед с запада - сицилиец, а с востока - как раз поляк, Пан Вешек.Вот и происходит взаимопроникновение культур.
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09.03.2023 20:40 Відповісти
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09.03.2023 20:06 Відповісти
Розхохотало...
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10.03.2023 05:17 Відповісти
Є. Ти з ним скоро зустрінешся
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09.03.2023 21:00 Відповісти
не факт. його можуть просто стратити. не чекаючи слідства і суду.
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09.03.2023 22:01 Відповісти
Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців
================
буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
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09.03.2023 19:18 Відповісти
справедливо! за узурпацію влади
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09.03.2023 21:01 Відповісти
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09.03.2023 19:19 Відповісти
Розстриляй їх всіх, лука, розстриляй разом з сім'ями, всіх, на кого ляже твоє око та їхніх близьких, бо вони того заслуговують!
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09.03.2023 19:20 Відповісти
Усатая путинская гнида должен быть удостоен чести стать первым осужденным за государственную измену , казнить его нужно в Минске, на площади при огромном скоплении людей, чтобы все видели, что будет с теми, кто предаёт свой народ и служит дьяволу.
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09.03.2023 19:20 Відповісти
быдлу совершенно без разницы - главное чтобы кто-то в петле болтался
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09.03.2023 19:24 Відповісти
От гнида. Впрочем эти терпилы сами себе выращивали четверть века этого картофельно-колхозного бульбафюрера. С любовью выращивали.
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09.03.2023 19:21 Відповісти
Сталінізм повертаєца.
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09.03.2023 19:24 Відповісти
ахахахааааа , ********** , с празничком вас , псины сцыкливые.
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09.03.2023 19:27 Відповісти
То агро дуче все ж такі прилюдно стратять законним шляхом.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
Учел, учел замечания товарища ПУ. А взагалі в цього ромського потомка "помутньоний разум" з народження.
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09.03.2023 19:31 Відповісти
Лукашенко знищив державність і незалежність Білорусі і відтак має бути сам розстріляний. А як що до узурпації влади? Це державна зрада чи ні?
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09.03.2023 19:31 Відповісти
Лише зауважу, але Бульба військовослужбовець, і майже-ледве генерал
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09.03.2023 19:32 Відповісти
Зато не майданутые!

Тапочки снимайте и дальше, и цветы ментам дарите в ответ на п#здюли.

Получили ровно то, что хотели.
И всё равно ведь не дошло ничего! Уверены что в 2020 году всё делали правильно и с кулаками кидаются, если посмеешь возразить.

Дебилы, на ментов надо было с кулаками кидаться, с поцелуями к ним на шею вешаться!
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09.03.2023 19:32 Відповісти
Вони ж себе вважали "не такими", розумнiшими. Ось i мають результат. З iншої сторони там все настiльки запущено вже давно, з фiлiєю ФСБ. Якi запускали засланих козачкiв, й зпустили протести на нуль. Не було в них зовсiм шансiв.
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09.03.2023 19:57 Відповісти
От чіпс довбанутий. Тебе першого і грохнуть.
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09.03.2023 19:33 Відповісти
Там вже давно нема держави, то вже філія раші.
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09.03.2023 19:34 Відповісти
Це колонія яку ти створив насильницьким шляхом подумай про себе та свою родину ваш кінець буде дуже трагічним як на мою думку,дурний ти телепень-голова колгоспу.
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09.03.2023 19:39 Відповісти
Решил проверить, нет ли угроз как в Грузии. И выдохнул, всё нормально. Можно дальше бесприделить)
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09.03.2023 19:40 Відповісти
во дебил, сам себе закон подписал, пойдет первым номером
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09.03.2023 19:41 Відповісти
я уже много раз писал о том что скоро говнорашку ожидают отмена смертной казни,вал массовых репрессий как в 37,полный спуск железного занавеса,вал доносов на всех и вся.так что от бульбашей они недалеко отошли,а точнее от кндр и ссср тридцатых годов.
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09.03.2023 19:46 Відповісти
сашка луКАКАШКА - сам будешь на виселице висеть! Проклятый ублюдок и военный преступник.
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09.03.2023 19:55 Відповісти
А сам то найперший то зрадник-віддав кацапам всю країну!
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09.03.2023 19:57 Відповісти
Сам тримає у заручниках цілий народ, а країну віддав *****.
І хто ж у Білорусі зробить страшніший злочин за цю скаціну, яка уся обосрана?
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09.03.2023 20:02 Відповісти
надеюсь, расстрелы начнутся прямо завтра, может хоть это всколыхнет местную вату.
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09.03.2023 20:11 Відповісти
І фіг з ними
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09.03.2023 20:28 Відповісти
що посієш, те й пожнещ...
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09.03.2023 21:04 Відповісти
Самазванец законы подписывает,прям так па руски,скрепно
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09.03.2023 21:05 Відповісти
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09.03.2023 21:28 Відповісти
Для беспомощных белокацапов это нормально.
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09.03.2023 22:49 Відповісти
Картопляник на повних парах доганяє дуче...або чаушеску.
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10.03.2023 05:20 Відповісти
Как то сразу вспомнился изобретатель гильотины
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10.03.2023 07:08 Відповісти
 
 