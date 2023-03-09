Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який передбачає смертну кару за державну зраду.
Про це повідомляє Reform.by, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, основною метою документа названо "посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".
Закон передбачає кримінальну відповідальність та застосування смертної кари за зраду держави стосовно посадових осіб, які обіймають державні посади, або військовослужбовців.
За низку злочинів "антидержавної спрямованості" встановлюється додаткове покарання у вигляді штрафу до 50 тис. базових величин (2,7 млн гривень).
Також запроваджується кримінальна відповідальність за "пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил, інших військ та військових формувань, воєнізованих організацій та порушення дотримання вимог щодо захисту державних секретів".
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Ani sowę trafić w głowę
Ale sztuka całkiem świeża
Gołą dupą zabić jeża
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буде прикольно якщо його ж самого по цій статті розстріляють.
Тапочки снимайте и дальше, и цветы ментам дарите в ответ на п#здюли.
Получили ровно то, что хотели.
И всё равно ведь не дошло ничего! Уверены что в 2020 году всё делали правильно и с кулаками кидаются, если посмеешь возразить.
Дебилы, на ментов надо было с кулаками кидаться, с поцелуями к ним на шею вешаться!
І хто ж у Білорусі зробить страшніший злочин за цю скаціну, яка уся обосрана?