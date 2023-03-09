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Фінляндія дозволила Естонії реекспорт 122-мм гаубиць і снарядів до них в Україну

фінляндія

Уряд Фінляндії на засіданні в середу схвалив дозвіл для Естонії на реекспорт своєї військової техніки та обладнання в Україну.

Рішення стосується експорту 122-мм гаубиць D-30 і снарядів до них. Кількість одиниць обох військових товарів не вказана, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"..

"Одержувачем товарів є Збройні Сили України. Естонія зазначила, що кількість озброєння, що експортується, є конфіденційною", – йдеться в рішенні фінського уряду.

Ймовірно, експорт відбуватиметься в межах пакета військової допомоги на загальну суму 113 мільйонів євро, затвердженого урядом Естонії в січні 2023 року.

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У ньому містяться "десятки" 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск після цього підкреслив, що Таллінн передасть Києву всі наявні гаубиці калібру 155 мм.

Автор: 

зброя (7537) Фінляндія (1329) Естонія (1645)


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Топ коментарі
+6
++
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09.03.2023 19:28 Відповісти
+5
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
+4
К слову, у нас в стране, по музеям, можно немало набрать артсистем. Можно использовать в качестве ложных целей. Пущай кацапы бк расходуют и свои позиции вскрывают.
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09.03.2023 19:53 Відповісти
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++
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09.03.2023 19:28 Відповісти
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
показати весь коментар
09.03.2023 19:30 Відповісти
дуже потрібно -згода, щира подяка..., але , не порційно, а в тій кількості , щоб змести кацапню- і все те е у НАТО та США...
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09.03.2023 19:30 Відповісти
На жаль, Естонія - маленька країна. Ми не можемо дати багато. Ми тільки можемо дати всі що у нас є.
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09.03.2023 23:41 Відповісти
Прoпорционально территории и населению Эстония помогает Украине больше, чем все остальные. Вы действительно отдаете все, шо у Вас есть. God bless Estonia and it's People.
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10.03.2023 00:29 Відповісти
К слову, у нас в стране, по музеям, можно немало набрать артсистем. Можно использовать в качестве ложных целей. Пущай кацапы бк расходуют и свои позиции вскрывают.
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09.03.2023 19:53 Відповісти
Д-30 у нас до сих пор на вооружении. У эстонцев их 42 шт...было. У финов 234.
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09.03.2023 20:06 Відповісти
Я в курсе, что на вооружении. Я имею в виду музейные экспонаты использовать в качестве ложных целей.
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09.03.2023 20:10 Відповісти
А до чого тут Д30?
Це ж радянська артсистема.
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09.03.2023 20:07 Відповісти
А с чем 24 февраля 23022 года мы встретили? С этими Д-30.
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09.03.2023 20:11 Відповісти
''прелесниє патріоти'' з ніками рососійською
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09.03.2023 20:26 Відповісти
Ще одне
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09.03.2023 21:33 Відповісти
понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav Джерело:
Карл, Carl-Gustav - це протитанкові гранатомети!!!
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09.03.2023 21:37 Відповісти
Где брать снаряды.? В НАТО таких нет, только если остались
в бывшем соцлагере.
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09.03.2023 21:59 Відповісти
Наразі, крім так потрібної допомоги зброєю, важливо винищити вщент всю - радянську зброю. Як результат - в роісії навіть гіпотетичного шансу на заробіток від продажу зброї, чи *********** в майбутньому НЕ буде.
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09.03.2023 22:30 Відповісти
Финляндия это не какая то там конченая швейцария.
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09.03.2023 22:48 Відповісти
 
 