Фінляндія дозволила Естонії реекспорт 122-мм гаубиць і снарядів до них в Україну
Уряд Фінляндії на засіданні в середу схвалив дозвіл для Естонії на реекспорт своєї військової техніки та обладнання в Україну.
Рішення стосується експорту 122-мм гаубиць D-30 і снарядів до них. Кількість одиниць обох військових товарів не вказана, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"..
"Одержувачем товарів є Збройні Сили України. Естонія зазначила, що кількість озброєння, що експортується, є конфіденційною", – йдеться в рішенні фінського уряду.
Ймовірно, експорт відбуватиметься в межах пакета військової допомоги на загальну суму 113 мільйонів євро, затвердженого урядом Естонії в січні 2023 року.
У ньому містяться "десятки" 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск після цього підкреслив, що Таллінн передасть Києву всі наявні гаубиці калібру 155 мм.
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Чайная ложечка,
Это уже хорошо!
Ну а тем более дивизион.
А может даже три.
Четыре, пять москалям
Пипець опять.
Це ж радянська артсистема.
Карл, Carl-Gustav - це протитанкові гранатомети!!!
в бывшем соцлагере.