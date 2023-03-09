Росія відмовляється від обміну жінок чи поранених у форматі "всіх на всіх", - Лубінець

Росія не погоджується на обмін "всіх на всіх", навіть якщо це стосується лише однієї категорії, наприклад, жінок чи поранених.

Про це у фейсбуці поінформував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, тема обміну всіх українських полонених на всіх російських постійно обговорюється з російською стороною, і українська влада щоденно намагається знайти аргументи та варіанти. Проте на жоден РФ не погоджується.

"Якби такий обмін залежав лише від української сторони, ми його давно зробили б. Однією з ініціатив була пропозиція провести обмін всіх на всіх однієї категорії. Наприклад, жінок чи поранених. Адже за Женевськими конвенціями, є визначений пріоритет — спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені. Водночас Росія не приймає й ці пропозиції", - уточнив він.

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Але Лубінець запевнив, що поки тисячі українців, як військових, так і цивільних, залишаються у російському полоні, Україна не полишатиме спроб та пошуку рішень задля їхнього звільнення.