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Новини
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США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"

шахеди

Сполучені Штати запровадили санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників, які Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до Росії.

Про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними міністерства, ця мережа, що базується в Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включно з компонентами, які можуть бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).

HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до Росії для війни в Україні.

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Компанія HESA потрапила під санкції ще 2008 року за те, що вона належить або контролюється Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за те, що вона надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - додав він.

Автор: 

Іран (2070) Китай (4707) росія (66104) санкції (12122) США (23426) дрони (4920) Мінфін США (123)


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Топ коментарі
+16
Отс осе сі дзінь пінь
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09.03.2023 19:42 Відповісти
+16
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09.03.2023 19:43 Відповісти
+6
Дуже файно.
А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
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09.03.2023 19:39 Відповісти
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Дуже файно.
А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
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09.03.2023 19:39 Відповісти
Отс осе сі дзінь пінь
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09.03.2023 19:42 Відповісти
Дякую.
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09.03.2023 19:50 Відповісти
Вроде "хао" , " ме хао" .
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09.03.2023 20:21 Відповісти
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09.03.2023 19:43 Відповісти
всё так ..всё правильно...правда есть у украинцев одна нехорошая черта-сратся меж собой в самый нехороший момент...может если не это то и отбодались бы от красной сволочи 100 лет назад...
как говорят что и украинца дома кроме всего должны быть две вещи-грабли,чтоб наступать и бандура,чтоб петь о тяжёлой судьбе.
п.с. просто высказал своё мнение
п.п.с. я не украинец
п.п.п.с. Слава Украине!!!
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09.03.2023 20:14 Відповісти
Но против врага мы объединяемся и лупим его в хвост и гриву!
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09.03.2023 20:24 Відповісти
Тварина вчергове лизнула зад ***** .
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Експрезидент США Дональд Трамп 6 березня в ефірі радіошоу ведучого Fox News Шона Генніті заявив, що міг би домовитися з Росією і "запобігти" повномасштабному вторгненню РФ в Україну, зокрема ціною окупації Росією територій України.

Трамп заявив, що якби він був президентом, війна б не розпочалася. Він сказав, що за президентства Джорджа Буша Росія окупувала частину Грузії, під час президентства Барака Обами - Крим, а за президентства Джо Байдена вони "захопили все".

"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Тому що він [президент РФ Володимир Путін] розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би вести переговори. У гіршому разі, я міг би домовитися про те, щоб вони [Росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б", - додав він.

The Daily Beast, яка звернула увагу на цю заяву, зазначає, що ввечері у телевізійній передачі на Fox News Генніті, показуючи уривки із цього інтерв'ю Трампа, вирізав частину цитати щодо здавання територій України.
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09.03.2023 19:44 Відповісти
Що ж то за зад такий у *****, що його навіть Трамп лиже, не кажучи вже про різних орбанів?
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09.03.2023 19:51 Відповісти
сцы бздынь пынь - шлицеглазая красножопая обезьяна-коммунист с гранатой...
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09.03.2023 19:51 Відповісти
А оті ''кумпанії'' немають європейських власників?
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09.03.2023 19:54 Відповісти
Кому рис неправильний попався, в кого мізки під ганчір'ям зіпріли - от воно й наклалося одне на друге!
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09.03.2023 19:58 Відповісти
Власть разокрала 2 миллиарда денег ВСУ, за что взяли Коболева/

https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:01 Відповісти
І шо?
Змінять формального власника і будуть працювати на американському ринку далі. Такий страшний тиск стане відчутним років через 700, не раніше
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09.03.2023 20:11 Відповісти
Зате Україна проти Китаю жодних санкцій не запроваджує, навпаки, вони під час війни за безцінь скуповують тут санаторії з прилеглою до них територією.
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09.03.2023 20:20 Відповісти
 
 