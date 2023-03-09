США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які постачали Ірану деталі для "Шахедів"
Сполучені Штати запровадили санкції проти китайської мережі компаній, які постачали аерокосмічні деталі іранській компанії, що брала участь у виробництві безпілотників, які Тегеран використовував для нападу на нафтові танкери й експортував до Росії.
Про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За даними міністерства, ця мережа, що базується в Китаї, відповідає за продаж і відправлення тисяч аерокосмічних компонентів, включно з компонентами, які можуть бути використані для БПЛА, Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA).
HESA брала участь у виробництві моделі БПЛА Shahed-136, який Іран використовував для атак на нафтові танкери і експортував до Росії для війни в Україні.
Компанія HESA потрапила під санкції ще 2008 року за те, що вона належить або контролюється Міністерством оборони і тилового забезпечення збройних сил Ірану, а також за те, що вона надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення, які є результатом використання Росією іранських БПЛА в Україні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
"Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні", - додав він.
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А хто зна, як кітайською буде "дуже файно"?
как говорят что и украинца дома кроме всего должны быть две вещи-грабли,чтоб наступать и бандура,чтоб петь о тяжёлой судьбе.
п.с. просто высказал своё мнение
п.п.с. я не украинец
п.п.п.с. Слава Украине!!!
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Експрезидент США Дональд Трамп 6 березня в ефірі радіошоу ведучого Fox News Шона Генніті заявив, що міг би домовитися з Росією і "запобігти" повномасштабному вторгненню РФ в Україну, зокрема ціною окупації Росією територій України.
Трамп заявив, що якби він був президентом, війна б не розпочалася. Він сказав, що за президентства Джорджа Буша Росія окупувала частину Грузії, під час президентства Барака Обами - Крим, а за президентства Джо Байдена вони "захопили все".
"А за Трампа вони, Росія, нічого не захопили. Тому що він [президент РФ Володимир Путін] розумів, що ніколи б цього не зробив. І це навіть без укладання угоди. Я міг би вести переговори. У гіршому разі, я міг би домовитися про те, щоб вони [Росія] щось захопили. Ви ж знаєте, що є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитися можна було б", - додав він.
The Daily Beast, яка звернула увагу на цю заяву, зазначає, що ввечері у телевізійній передачі на Fox News Генніті, показуючи уривки із цього інтерв'ю Трампа, вирізав частину цитати щодо здавання територій України.
https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
Змінять формального власника і будуть працювати на американському ринку далі. Такий страшний тиск стане відчутним років через 700, не раніше