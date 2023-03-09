Зеленський обговорив із фон дер Ляєн прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії

9 березня, президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері.

"Під час телефонної розмови засудили сьогоднішні ракетні атаки з боку Росії. Привітали новий пакет санкцій і домовилися про продовження тиску на російського агресора", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені під час отримання статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.

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