Зеленський обговорив із фон дер Ляєн прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії
9 березня, президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері.
"Під час телефонної розмови засудили сьогоднішні ракетні атаки з боку Росії. Привітали новий пакет санкцій і домовилися про продовження тиску на російського агресора", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені під час отримання статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.
Топ коментарі
+4 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар09.03.2023 20:17 Відповісти Посилання
+3 Wlad West
показати весь коментар09.03.2023 20:19 Відповісти Посилання
+3 Super Gut
показати весь коментар09.03.2023 20:33 Відповісти Посилання
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https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
Про вихолощену Шмигалем антикорупційну програму, в якій взагалі конкретики не лишилося, теж можна.
А ще можна поговорити про антиолігархічний закон, який Венеціанка визнала фуфлом, гідним тільки для зведення рахунків з політичними опонентами.
Про те, що ЗЕлені ***** не хочуть декларувати доходи, дуже треба поговорити.
А так ні про що ЗЄ може говорити скільки завгодно...