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Новини
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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії

ляєн

9 березня, президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері.

"Під час телефонної розмови засудили сьогоднішні ракетні атаки з боку Росії. Привітали новий пакет санкцій і домовилися про продовження тиску на російського агресора", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені під час отримання статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.

Читайте: Байден і фон дер Ляєн наступного тижня обговорять підтримку України

Автор: 

Єврокомісія (2184) Зеленський Володимир (24374) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+4
А є що обговорювати?
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09.03.2023 20:17 Відповісти
+3
Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського
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09.03.2023 20:19 Відповісти
+3
Цікаво, це саме Єврокомісія рекомендувала рєзнікову вкрасти в міністерстві оборони 4 млрд на одному тендері?
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09.03.2023 20:33 Відповісти
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Власть разокрала 2 миллиарда денег ВСУ, за что взяли Коболева

https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:16 Відповісти
А є що обговорювати?
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09.03.2023 20:17 Відповісти
Є, це права лгбт, на що натякнув лукашенко. В обмін на леопарди
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10.03.2023 06:39 Відповісти
Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського
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09.03.2023 20:19 Відповісти
Я не розумію що він хотів на "Оскарі" випросить.
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09.03.2023 22:19 Відповісти
Премию мира.
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10.03.2023 14:48 Відповісти
Її дадуть х.йлу,він попередив напад України на росію.
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11.03.2023 20:37 Відповісти
А що, є прогрес?
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09.03.2023 20:20 Відповісти
Оце все в сра... брянську підла як завжди постанова для вбивства нас
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09.03.2023 20:21 Відповісти
Цікаво, це саме Єврокомісія рекомендувала рєзнікову вкрасти в міністерстві оборони 4 млрд на одному тендері?
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09.03.2023 20:33 Відповісти
https://www.facebook.com/100034891426585/videos/pcb.969456080894097/1354143475507666 Переможемо себе - переможемо ворога.
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09.03.2023 20:50 Відповісти
Добре, цп Зєлєнскій обговорив. А що Дер Ляйєн із Зєлєнским обговорила? Можу закластимя, що Закон про відбір суддів у КС.
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09.03.2023 20:54 Відповісти
Авжеж, тьорки не за цибулю були...
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09.03.2023 21:12 Відповісти
Можу здогадуватися… - але такого смішного номера вона ще не чула.
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09.03.2023 22:35 Відповісти
Права лгбт попираються... стурбована
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10.03.2023 06:42 Відповісти
Ага. Особливо про призначення єрмаківського обсоса в НАБУ треба детально поговорити.

Про вихолощену Шмигалем антикорупційну програму, в якій взагалі конкретики не лишилося, теж можна.

А ще можна поговорити про антиолігархічний закон, який Венеціанка визнала фуфлом, гідним тільки для зведення рахунків з політичними опонентами.

Про те, що ЗЕлені ***** не хочуть декларувати доходи, дуже треба поговорити.

А так ні про що ЗЄ може говорити скільки завгодно...
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09.03.2023 21:47 Відповісти
впевнений, що Урсула фон дер Ляєн "зачепила" це питання
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09.03.2023 22:22 Відповісти
Зеля, Урсула запитувала тебе навіщо ти вимкнув опозиційні телеканали?
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09.03.2023 22:08 Відповісти
Про що можна взагалі говорити з маріонеткою Єрмака?
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10.03.2023 00:51 Відповісти
 
 