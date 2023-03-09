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Новини Війна
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За добу в районі Бахмуту відбулося 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення, - Череватий

бахмут

Російські війська обстрілюють Бахмут і передмістя реактивними системами залпового вогню.

Як інфоормує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог і надалі намагається проводити штурмові дії як в районі самого Бахмута, так і в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубове-Василівка, сам Бахмут, Іванівське та інших населених пунктів. Він проводить обстріли реактивними системами залпового вогню, артилерії, зокрема за цю добу відбулося 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення", - сказав Череватий.

Він додав, що росіяни втратили в боях на Бахмутському напрямку 127 військовослужбовців вбитими і 125 пораненими.

Читайте: Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий

Автор: 

армія рф (17854) обстріл (29234) Бахмут (1562) ЗСУ (7674)


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Нова чи повторення староі москальськоі тактики: на один метр просування пакет градів і пятеро підарів вагіньоров чи тушок олєнєвода. Сподіваємось що і цю диявольщину наші героі витримають
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09.03.2023 20:58 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.03.2023 21:30 Відповісти
 
 