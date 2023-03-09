УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини
1 029 0

Війська РФ тричі обстріляли громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії: поранено чоловіка

дніпропетровщина

9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Терор Нікопольського району не припиняється. Є постраждалий. Протягом дня окупаційна армія РФ тричі завдала ударів по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії", - написав Лукашук.

Унаслідок артобстрілу 73-річний чоловік дістав поранення, постраждалого ушпиталили. Зараз він у лікарні у стабільному стані. У громаді пошкоджено з десяток приватних будинків і три господарські споруди.

Читайте: Росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло, - ОВА

Як повідомляється, в інших районах області протягом дня було тихо.

Автор: 

обстріл (29234) Дніпропетровська область (3869)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 