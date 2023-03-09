Війська РФ тричі обстріляли громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії: поранено чоловіка
9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Терор Нікопольського району не припиняється. Є постраждалий. Протягом дня окупаційна армія РФ тричі завдала ударів по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії", - написав Лукашук.
Унаслідок артобстрілу 73-річний чоловік дістав поранення, постраждалого ушпиталили. Зараз він у лікарні у стабільному стані. У громаді пошкоджено з десяток приватних будинків і три господарські споруди.
Як повідомляється, в інших районах області протягом дня було тихо.
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