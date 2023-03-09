Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, - Пентагон
Російська Федерація пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, у тому числі щодо ракет та засобів протиповітряної оборони.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми особливо стурбовані зростаючим стратегічним партнерством Ірану з Росією", - сказав Остін. За його словами, така співпраця включає застосування іранських безпілотників на території України.
"За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася. Це представляє серйозні виклики для цього регіону. Іран отримує важливий бойовий досвід в Україні, який буде передано підконтрольним Тегерану силам на Близькому Сході", - сказав міністр оборони США.
Остін додав, що Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, у тому числі щодо ракет і ППО.
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В Раді ЄС також зробили відповідну заяву: «16 січня 2016 року Рада Євросоюзу скасувала усі економічні і фінансові санкції ЄС, які були запроваджені проти Ірану у зв'язку із ядерною програмою».
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Завдяки цьому Іран зміг отримати доступ до технологічних комплектуючих які використав у воробництві бойових дронів і ракет
З індусами вже кацапи поторгувались - ті їм техніку, а цигани їм рупії.
Ін зі сракен рупірен засунен? викидайт у ******** нахт шнель..
Індонезія - за СУ-30 - пальмовим маслом розрахувалась.
Одне неясно - що за пальми, і що за масло.
верно дорогой идете, товарищи сс*ны
І зараз Захіпзадівна робить асоціацію з Іранським банком. А вони їм ПВО і авіацію. Правнуки тих персів займаються тим самим -плати готівкою і товариш Пу платить+