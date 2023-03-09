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Новини Війна
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Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, - Пентагон

путін,іран

Російська Федерація пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном, у тому числі щодо ракет та засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми особливо стурбовані зростаючим стратегічним партнерством Ірану з Росією", - сказав Остін. За його словами, така співпраця включає застосування іранських безпілотників на території України.

"За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася. Це представляє серйозні виклики для цього регіону. Іран отримує важливий бойовий досвід в Україні, який буде передано підконтрольним Тегерану силам на Близькому Сході", - сказав міністр оборони США.

Остін додав, що Росія запропонувала Ірану безпрецедентну військову співпрацю, у тому числі щодо ракет і ППО.

Також читайте: Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, - CNN

Автор: 

Іран (2070) Пентагон (1438) росія (66104) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+22
Якби Обама(демократ) не почав перезавантажувати стосунки з засрашею, а жорстко поставив, після захоплення Грузії, на місце цю наволоч, цих людожерів, то не було вторгнення в Україну.
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09.03.2023 21:43 Відповісти
+15
Одна надія на Ізраїль.
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09.03.2023 21:54 Відповісти
+13
Мабуть, сусіди Ірану "надзвичайно раді", що дикунський режим отримує не лише готівку від рашистів, а й досуп до раніше недоступних йому ядерних та військових технологій. Чим довше вони будуть лише мовчки за цим спостерігати, тим важче в майбутньому доведеться боротися з наслідками цієї співпраці.
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09.03.2023 21:43 Відповісти
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Більше війни на свинособачу територію.
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09.03.2023 21:37 Відповісти
Спостерігайте!
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09.03.2023 21:42 Відповісти
Мабуть, сусіди Ірану "надзвичайно раді", що дикунський режим отримує не лише готівку від рашистів, а й досуп до раніше недоступних йому ядерних та військових технологій. Чим довше вони будуть лише мовчки за цим спостерігати, тим важче в майбутньому доведеться боротися з наслідками цієї співпраці.
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09.03.2023 21:43 Відповісти
Якби Обама(демократ) не почав перезавантажувати стосунки з засрашею, а жорстко поставив, після захоплення Грузії, на місце цю наволоч, цих людожерів, то не було вторгнення в Україну.
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09.03.2023 21:43 Відповісти
А якби американці замість Обами обрали Джона Маккейна, то до такого пиз*еця, як зараз, точно б не дійшло.
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09.03.2023 22:11 Відповісти
"Я, Барак Обама, президент США, встановив, що реалізація Іраном заходів, пов'язаних з ядерною програмою, визначених у розділах 15.1-15.11 Додатка V Спільного всеосяжного плану дій від 14 липня 2015 року (СВПД) між учасниками формату P5 +1 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Великобританія і США), Європейським Союзом та Іраном, на підставі перевірки МАГАТЕ, визначає фундаментальні зміни обставин в контексті ядерної програми Ірану"Тому, зазначив американський президент, "з метою забезпечення реалізації зобов'язань США, пов'язаних із санкціями, я відкликаю розпорядження (щодо встановлення цих санкцій - ред.)".

В Раді ЄС також зробили відповідну заяву: «16 січня 2016 року Рада Євросоюзу скасувала усі економічні і фінансові санкції ЄС, які були запроваджені проти Ірану у зв'язку із ядерною програмою».

_____________________

Завдяки цьому Іран зміг отримати доступ до технологічних комплектуючих які використав у воробництві бойових дронів і ракет
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09.03.2023 22:23 Відповісти
Зате нобеля отримав, а тепер усі, в т.ч. і США, змушені це розгрібати. Цивілізований світ має затямити - диктаторам не можна йти на поступки. Допускаю, якби Буш не ****** режим Хусейна у 2003-му, то мали б ще одного їбанутого на додачу до існуючих. Аналогічно варто було дати тягла аятоллам та Асаду - русня з китайцями сиділи б зараз тихо.
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10.03.2023 00:47 Відповісти
Ядерное оружие тоже вот-вот у Ирана появится, ну и...?! Делать-то будем что-то товарищ Остин епрст?
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09.03.2023 21:51 Відповісти
Одна надія на Ізраїль.
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09.03.2023 21:54 Відповісти
З язика зняли. Я саме збирався написати, що це Ізраїлю до відома.
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09.03.2023 21:57 Відповісти
Там хребет цих відносин Китай. Не зламавши його, ці канібали й надалі себе будуть непогано почувати
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09.03.2023 22:01 Відповісти
Ну пусть у Израиля штаны преют
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09.03.2023 22:02 Відповісти
Ну-ну. Турбуйтеся далі - скоро у Ірану і ЯЗ з'явиться. Відкопуйте Рейгана, поки не пізно, і вирішуйте питання світових гопників силою.
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09.03.2023 22:15 Відповісти
Та хоча б Буша. Він хоч і тупий був, але Саддама вчасно прикопали, і тепер Ірак нікому не загрожує.
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10.03.2023 00:49 Відповісти
І хто кого, у що поглибив? На всю тюбетейку?
З індусами вже кацапи поторгувались - ті їм техніку, а цигани їм рупії.
Ін зі сракен рупірен засунен? викидайт у ******** нахт шнель..
Індонезія - за СУ-30 - пальмовим маслом розрахувалась.
Одне неясно - що за пальми, і що за масло.
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09.03.2023 22:18 Відповісти
Було б непогано "відволікти" іран від співпраці з кацапстаном.
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09.03.2023 22:24 Відповісти
продовжуйте свою особливу стурбованість...
верно дорогой идете, товарищи сс*ны
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09.03.2023 22:24 Відповісти
Еслі пєтуху, которий слева на фото намотать на башке хню у которая у черта справа на фото то кацапи заглотнут молча или все таки возбудятся ,?
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09.03.2023 22:30 Відповісти
що там по прогнизу погоди, коли буря в пустелі почнеться?
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09.03.2023 22:34 Відповісти
Если Израиль не займётся бармалеями дела не будет.
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09.03.2023 22:54 Відповісти
Я так думаю, що скоро в Ірані буде СВО
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09.03.2023 22:59 Відповісти
Іран контролює частину Ірака. Офіційно, зі згоди в тому числі США. Іранці там типу миротворців. Хоча про це мало пишуть. Отож все зайшло занадто далеко
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10.03.2023 00:51 Відповісти
Синю ізоленту і матрьошки на шахіди міняти будуть?
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09.03.2023 23:08 Відповісти
радянський союз/росія дали ядерку північній кореї, дали ірану. ЦЕ треба було тушити на самому початку. Що зараз очікувати від коаліції цих ублюдків не дуже важко уявити - терор всього світу.
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09.03.2023 23:10 Відповісти
Ну что израильтяне. Как там ваша нейтральность? Еще не намазали вазелином?
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10.03.2023 00:17 Відповісти
Старі справи. В першу світову через персів вивозили для кайзера продовольство. В один з років вивезли третину врожаю цукру. Навіть арештували царського банкіра Мітьку Рубінштейна за ці справи, а вже Володька Ульянов переправляв золотишко в Німеччину . Як писав один з "чекістів - перебежчиков" будучи у 20 генконсулом весь час займався видачею грошей місцевим персам.
І зараз Захіпзадівна робить асоціацію з Іранським банком. А вони їм ПВО і авіацію. Правнуки тих персів займаються тим самим -плати готівкою і товариш Пу платить+
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10.03.2023 00:21 Відповісти
"вялікая страна" побирається у ірана
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10.03.2023 01:12 Відповісти
 
 