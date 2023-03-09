Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН

Росія, яка здійснює воєнні злочини та бомбить українські міста, не може головувати у Раді Безпеки ООН, наголошує постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він звернувся до всіх керівників дипломатичних місій (крім РФ) у Радбезі із запитанням: "Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви росії головувати в Раді Безпеки?", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, Кислиця розмістив твіти іспанською, італійською та польською і тегнув ЗМІ, котрі виходять відповідними мовами, поставивши риторичне запитання: "Чи буде Небензя, посланець кремлівського диктатора, звинувачений у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, головувати в Раді Безпеки ООН? Чи дозволили б ви професійному злочинцю головувати у верховному суді?".

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Свої твіти Кислиця проілюстрував фотографіями постпредів країн-членів РБ. По портрету Василя Небензі на фото стікає кров.

Головування в Раді Безпеки ООН змінюється почергово між членами РБ щомісяця. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні за планом – Росія, у травні – Швейцарія, у червні – ОАЕ. Членами Ради Безпеки ООН є 15 країн: п'ять постійних членів (США, Велика Британія, Франція, Китай та Радянський Союз, місце якого зайняла росія) та 10 обраних на два роки країн, на сьогодні це Албанія, Мальта, Японія, Швейцарія, Еквадор, ОАЕ, Бразилія, Гана, Мозамбік, Габон.