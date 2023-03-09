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Новини Війна
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Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН

Росія, яка здійснює воєнні злочини та бомбить українські міста, не може головувати у Раді Безпеки ООН, наголошує постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він звернувся до всіх керівників дипломатичних місій (крім РФ) у Радбезі із запитанням: "Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи дозволите ви росії головувати в Раді Безпеки?", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, Кислиця розмістив твіти іспанською, італійською та польською і тегнув ЗМІ, котрі виходять відповідними мовами, поставивши риторичне запитання: "Чи буде Небензя, посланець кремлівського диктатора, звинувачений у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, головувати в Раді Безпеки ООН? Чи дозволили б ви професійному злочинцю головувати у верховному суді?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця закликає не допустити головування Росії у Радбезі ООН

Свої твіти Кислиця проілюстрував фотографіями постпредів країн-членів РБ. По портрету Василя Небензі на фото стікає кров.

Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН 01

Кислиця про Росію: Країна, яка коїть воєнні злочини, не може головувати у Радбезі ООН 02

Головування в Раді Безпеки ООН змінюється почергово між членами РБ щомісяця. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні за планом – Росія, у травні – Швейцарія, у червні – ОАЕ. Членами Ради Безпеки ООН є 15 країн: п'ять постійних членів (США, Велика Британія, Франція, Китай та Радянський Союз, місце якого зайняла росія) та 10 обраних на два роки країн, на сьогодні це Албанія, Мальта, Японія, Швейцарія, Еквадор, ОАЕ, Бразилія, Гана, Мозамбік, Габон.

Автор: 

ООН (3378) росія (66104) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+8
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09.03.2023 21:49 Відповісти
+7
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Знущаються вами.

з Днем народження , Тарас Григорович
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09.03.2023 22:05 Відповісти
+6
Забігала учора на Цензор з таким жартом . Ви мабудь пропустили
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09.03.2023 22:28 Відповісти
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почему по чайнику не стекает, хитроглазожопые тут тоже приложили свои ручёнки.
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09.03.2023 21:47 Відповісти
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09.03.2023 21:49 Відповісти
Пані Софія, де ж ви вчора були,? Хотів привітати з святом, та так і не знайшов.
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09.03.2023 22:25 Відповісти
Забігала учора на Цензор з таким жартом . Ви мабудь пропустили
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09.03.2023 22:28 Відповісти
До речі, а з тим збіговиськом у Відні - парламентською асамблеєю пєсні і пляскі ОБСЄ - куди австрійці уклінно запросили аж 60 гівнокацапів, яких делегат Латвії обматюкав - як там, схвалили напад кацапів на Україну?
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09.03.2023 21:54 Відповісти
оон - це паразит на тілі населення планети.
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09.03.2023 21:57 Відповісти
не спаадало нікому на думку з якого переляку Британія зіскочила з цього й'баного оон і єврейського союзу імпотентів? гадаю, що ви, ми всі розумієм! є команда "зверху" так або ні, і всі прихвостні на лапках тиснуть потрібну кнопку. Хто є той "верх", це вже потрібно запитати у бритів
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09.03.2023 21:59 Відповісти
А хто сказав, що Британія "зіскочила" з оон? чи я щось пропустив?
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09.03.2023 22:06 Відповісти
Тільки що знайшов: "парламентарі ОБСЄ висловили всебічну солідарність з Україною і рішуче засудили війну Російскої Федерації . - так на сайті ОБСЄ, чомусь кацапським нарєчієм. Там є лище одна мова - англійська. І "нарєчіє"
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09.03.2023 22:04 Відповісти
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Знущаються вами.

з Днем народження , Тарас Григорович
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09.03.2023 22:05 Відповісти
OT VINTA - Кохайтесь, чорноброві! (Official video)

https://youtu.be/CpJdWHHAgH8
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09.03.2023 22:07 Відповісти
А я пожалуй ЗА, чтобы подчеркнуть полную импотентность и абсурдность всего связанного с ООН
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09.03.2023 22:14 Відповісти
По моїм підрахункам, до п'яти країн (якщо не більше) членів Радбезу ООН не погодяться проголосувати проти головування касапів. І навіть проблема не в тому, що самі касапи заветують... Заветує і Китай...

Що це змінить... А в квітні нас очікують неприємності в Радбезі з розглядом фейків на Україну. Бо головуюча сторона має повноваження виносити питання на обговорення...
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09.03.2023 22:16 Відповісти
Сірьога, Кислиця, ти пісня! Крути, верти, бреши, запутуй словами, аби тіко кацапії було хужє с каждим дньом ***
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09.03.2023 22:21 Відповісти
и шо?
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09.03.2023 22:23 Відповісти
Да к зачем варварам вообще визы в Штаты давать спрашивается.
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09.03.2023 23:19 Відповісти
 
 