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Єврокомісарка з енергетики Сімсон закликала відмовитися від зрідженого російського газу: просить не підписувати нових контрактів

сімсон,кадрі

Країни та компанії Європейського Союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Агенція зазначає, що постачання російського зрідженого природного газу до Європи збільшилося минулого року – до 22 мільярдів кубометрів порівняно з приблизно 16 мільярдами кубометрів у 2021 році.

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"Я закликаю всі держави-члени та всі компанії припинити купувати російський ЗПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів із Росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", – сказав Сімсон у Європарламенті.

З її слів, це також може заспокоїти інших постачальників газу, з якими Європа намагається вести переговори.

"Ми можемо і повинні повністю позбутися російського газу якнайшвидше, не забуваючи при цьому про безпеку наших поставок", – сказала Сімсон.

Росія, як і раніше, постачає деяку кількість трубопровідного газу до Європи через Україну, що цього року становитиме 20 млрд кубометрів, якщо нинішні потоки залишаться стабільними.

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Міжнародне енергетичне агентство попередило, що якщо Москва скоротить ці поставки, Китай придбає більше ЗПГ на світових ринках, а наступна зима буде надзвичайно холодною, Європа може зіткнутися з нестачею палива. Тому вкрай важливо, щоб уряди продовжували зусилля щодо енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Автор: 

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хай їдять його
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09.03.2023 22:12 Відповісти
І це дуже вчасне і правильне рішення, бо московії газ і нафта мізки знесли, вони думали, що цим куплять весь світ, прикриваючи знищеннням цілих народів.
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09.03.2023 22:13 Відповісти
Мізків там і не було.
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09.03.2023 22:15 Відповісти
Войну можно было остановить отрезав рашку от всех рынков запада, чтобы у них не было возможности ни купить, ни продать. Чтобы перед бункерным стал выбор -куда последние деньги тратить, на войну или на бюджетников.
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09.03.2023 22:16 Відповісти
Експорт зрідженого природного газу (СПГ) продовжуватиме стимулювати зростання експорту природного газу США протягом наступних двох років, згідно з EIA нещодавно опублікованим короткостроковим енергетичним прогнозом.

EIA прогнозує, що експорт американського СПГ зросте через високий світовий попит, оскільки СПГ продовжить витісняти трубопровідний експорт природного газу з Росії до Європи. Поки що в цьому році м'які зимові температури і більш повне, ніж в середньому, зберігання призвели до зниження цін на СПГ, що може стати стимулом для імпорту більшої кількості СПГ.
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09.03.2023 22:26 Відповісти
А за чей тогда счёт кацапы харчеваться то будут.
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09.03.2023 23:21 Відповісти
Дякуємо, пані Сімсон.
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09.03.2023 23:50 Відповісти
 
 