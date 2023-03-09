Єврокомісарка з енергетики Сімсон закликала відмовитися від зрідженого російського газу: просить не підписувати нових контрактів

Країни та компанії Європейського Союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Агенція зазначає, що постачання російського зрідженого природного газу до Європи збільшилося минулого року – до 22 мільярдів кубометрів порівняно з приблизно 16 мільярдами кубометрів у 2021 році.

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"Я закликаю всі держави-члени та всі компанії припинити купувати російський ЗПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів із Росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", – сказав Сімсон у Європарламенті.

З її слів, це також може заспокоїти інших постачальників газу, з якими Європа намагається вести переговори.

"Ми можемо і повинні повністю позбутися російського газу якнайшвидше, не забуваючи при цьому про безпеку наших поставок", – сказала Сімсон.

Росія, як і раніше, постачає деяку кількість трубопровідного газу до Європи через Україну, що цього року становитиме 20 млрд кубометрів, якщо нинішні потоки залишаться стабільними.

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Міжнародне енергетичне агентство попередило, що якщо Москва скоротить ці поставки, Китай придбає більше ЗПГ на світових ринках, а наступна зима буде надзвичайно холодною, Європа може зіткнутися з нестачею палива. Тому вкрай важливо, щоб уряди продовжували зусилля щодо енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії.