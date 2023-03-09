Єврокомісарка з енергетики Сімсон закликала відмовитися від зрідженого російського газу: просить не підписувати нових контрактів
Країни та компанії Європейського Союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу.
Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Агенція зазначає, що постачання російського зрідженого природного газу до Європи збільшилося минулого року – до 22 мільярдів кубометрів порівняно з приблизно 16 мільярдами кубометрів у 2021 році.
"Я закликаю всі держави-члени та всі компанії припинити купувати російський ЗПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів із Росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", – сказав Сімсон у Європарламенті.
З її слів, це також може заспокоїти інших постачальників газу, з якими Європа намагається вести переговори.
"Ми можемо і повинні повністю позбутися російського газу якнайшвидше, не забуваючи при цьому про безпеку наших поставок", – сказала Сімсон.
Росія, як і раніше, постачає деяку кількість трубопровідного газу до Європи через Україну, що цього року становитиме 20 млрд кубометрів, якщо нинішні потоки залишаться стабільними.
Міжнародне енергетичне агентство попередило, що якщо Москва скоротить ці поставки, Китай придбає більше ЗПГ на світових ринках, а наступна зима буде надзвичайно холодною, Європа може зіткнутися з нестачею палива. Тому вкрай важливо, щоб уряди продовжували зусилля щодо енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії.
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EIA прогнозує, що експорт американського СПГ зросте через високий світовий попит, оскільки СПГ продовжить витісняти трубопровідний експорт природного газу з Росії до Європи. Поки що в цьому році м'які зимові температури і більш повне, ніж в середньому, зберігання призвели до зниження цін на СПГ, що може стати стимулом для імпорту більшої кількості СПГ.