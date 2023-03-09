УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11121 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 864 23

Білий дім про ракетну атаку РФ: США постачатимуть усе необхідне для захисту українців

сша

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту від ракетних ударів з боку Росії, а також іншим озброєнням і обладнанням.

Таку позицію висловила на пресбрифінгу заступниця речника Білого дому Олівія Делтон у контексті чергової масованої атаки РФ проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, це жахливо - бачити жорстокі, невиправдані напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні", - зауважила представниця Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Житомирській області запровадили графіки відключення світла

Вона підкреслила, що остання масована атака РФ була націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема з метою пошкодження систем опалення та електропостачання. Водночас унаслідок нападу були вбиті та поранені українські громадяни.

"Сполучені Штати продовжують надавати Україні спроможності для протиповітряної оборони та забезпечувати у співпраці з нашими союзниками й партнерами в усьому світі те, що їм потрібно в цей момент",- підкреслила офіційна представниця адміністрації США.

Як повідомлялось, у ніч проти 9 березня відбулася масована ракетна атака РФ проти України. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Обмежене електропостачання в Житомирській, Харківській та Одеській областях. Загалом вибухи були зафіксовані в Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. Крім того, внаслідок обстрілів була знеструмлена Запорізька атомна електростанція, однак до кінця дня енергоживлення АЕС відновили.

Автор: 

обстріл (29234) допомога (8450) росія (66104) США (23426)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Нам нужны ракеты и самолеты позволяющие дотянутся до складов, кораблей, военных предприятий и военных аэродромов Помойки. А так же средства способные сбивать носители крылатых ракет. Вот тогда, рашисты будут вынуждены ползти на коленях на переговоры.
показати весь коментар
09.03.2023 22:30 Відповісти
+11
Дякуемо США
показати весь коментар
09.03.2023 22:25 Відповісти
+9
Постачайте F-16.
показати весь коментар
09.03.2023 22:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуемо США
показати весь коментар
09.03.2023 22:25 Відповісти
Постачайте F-16.
показати весь коментар
09.03.2023 22:27 Відповісти
Постачайте MQ-9 Reaper
показати весь коментар
09.03.2023 22:37 Відповісти
Нам нужны ракеты и самолеты позволяющие дотянутся до складов, кораблей, военных предприятий и военных аэродромов Помойки. А так же средства способные сбивать носители крылатых ракет. Вот тогда, рашисты будут вынуждены ползти на коленях на переговоры.
показати весь коментар
09.03.2023 22:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8xTURyMLkBE
показати весь коментар
09.03.2023 23:51 Відповісти
Всім всього не даш, тому що всіх багато, а всього мало
показати весь коментар
09.03.2023 22:33 Відповісти
Треба самим дещо мати окрім шашликів.
показати весь коментар
09.03.2023 22:35 Відповісти
всіх багато, але рашист веде війну не те, що з багатьма, а лише з Україною,та її народом
показати весь коментар
09.03.2023 22:58 Відповісти
тоді дайте ракети на 1500-2000 км щоб знищити аеродроми і склади ракет . бажано і заводи з їх виробництва .
показати весь коментар
09.03.2023 22:36 Відповісти
Та де ж воно, оте все необхідне
показати весь коментар
09.03.2023 22:36 Відповісти
Конкретно please: Що саме "необхідно", і скільки того "все"?
показати весь коментар
09.03.2023 22:40 Відповісти
Необхідно все, а всього - скільки необхідно. Що ви як маленький.
показати весь коментар
09.03.2023 22:54 Відповісти
Ракетні удари вже півроку, то чого ж раніше не поставили? Навіть атакамс на 300 км не дали. Скільки ще будете дивитися, як озвірілі террористи вбивають сім'ї з дітьми?
показати весь коментар
09.03.2023 22:42 Відповісти
Давайте будемо чесними. їм похер і дають тількі те що хочуть давати. Кажуть "вам не потрібні ф-16 зараз" і за ракети ATACMS мовчать, і ніякі втрати чи вбивства цивільних на них не впливають окрім "глубокой озабоченности"
показати весь коментар
09.03.2023 23:01 Відповісти
Та це зрозуміло. Не зрозуміло, навіщо тоді взагалі такі полуміри - щоб ледве трималися, але не дай бог, не перемогли? Якщо ми не переможемо, то програємо. Їм потрібна перемога ***** і знищення на корню світового порядку? Щоб усі міні-хуйли на планеті почали бикувати, і світ пішов в раздрай?
показати весь коментар
10.03.2023 00:39 Відповісти
Минув рік боротьби. Після всього того, що русня наробила і всього що їм зійшло з рук, немає сенсу з'ясовувати, чому Захід досі не допомагає Україні всім чим може. Вони просто хочуть це діло затягнути, скільки б не загинуло українців. І досі не зрозумілі цілі такого підходу особливо коли дійшло все до того що китай тепер намагается постачати зброю русні. А нам тлумачать що нам не потрібні ані літаки іні дрони ані ракети. Можливо США хочить розшириння конфронтації і втянути китайців в кофлікт щоб мати на що списати витрати і тільки тоді допомога Україні збільшиться, але самі звісно в конфлікт невлізатимут. Виходить що життями україців хочить розмінюватись заради своїх власних інтересів. Це тільки добре для Путіна і погано для України. Але у нас немає іншого вибору, оскільки ми не маємо власної зброї, ми покладаємось виключно на підтримку Заходу.
показати весь коментар
10.03.2023 01:45 Відповісти
Літаки де??
показати весь коментар
09.03.2023 22:50 Відповісти
Ну добре, системи захисту то добре. А що далі? Жити під постійними обстрілами рік, два, десять, сподіваючись, що в США не поміняється влада, яка вирішить більше нічого не надавати?
Будемо реалістами, в мирний час Україна не змогла побудувати свого озброєння, зараз, сидячи на допомозі з заходу та під постійними ракетними обстрілами - точно не збудує.
Скільки ще США та ЄС планують надавати допомогу, в той час як раша все нищить? Скільки ще тягнутиметься війна, де частину України перетворюють на місячний ландшафт, в той час як по самій росії стріляти не можна?
Може час надіслати далекобійних ракет і Україна сама вирішить і проблему обстрілів і час закінчення війни? Буде і швидше і набагато дешевше.
показати весь коментар
09.03.2023 23:03 Відповісти
Західні телепні бояться погроз кацапердії застосувати ЯЗ.
показати весь коментар
09.03.2023 23:22 Відповісти
Ви давайте не тільки те що потрібне для захисту, але й те що необхідне для перемоги.
показати весь коментар
10.03.2023 04:34 Відповісти
От-от, про перемогу там ані слова. Напрошується висновок-а може їм вигідна війна в Україні, так, чисто теоретично?
показати весь коментар
10.03.2023 05:43 Відповісти
А чому теоретично?
Вигідна і практично. Росія слабшає та тратить імідж у світі. Її дедалі простіше випихувати з ринків, а те, що не можна замінити , можна буде у неї купувати скоро за буси. При цьому США нічим не ризикує.
показати весь коментар
10.03.2023 07:04 Відповісти
 
 