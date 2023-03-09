Білий дім про ракетну атаку РФ: США постачатимуть усе необхідне для захисту українців
Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту від ракетних ударів з боку Росії, а також іншим озброєнням і обладнанням.
Таку позицію висловила на пресбрифінгу заступниця речника Білого дому Олівія Делтон у контексті чергової масованої атаки РФ проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, це жахливо - бачити жорстокі, невиправдані напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні", - зауважила представниця Білого дому.
Вона підкреслила, що остання масована атака РФ була націлена на цивільну інфраструктуру, зокрема з метою пошкодження систем опалення та електропостачання. Водночас унаслідок нападу були вбиті та поранені українські громадяни.
"Сполучені Штати продовжують надавати Україні спроможності для протиповітряної оборони та забезпечувати у співпраці з нашими союзниками й партнерами в усьому світі те, що їм потрібно в цей момент",- підкреслила офіційна представниця адміністрації США.
Як повідомлялось, у ніч проти 9 березня відбулася масована ракетна атака РФ проти України. Внаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Обмежене електропостачання в Житомирській, Харківській та Одеській областях. Загалом вибухи були зафіксовані в Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. Крім того, внаслідок обстрілів була знеструмлена Запорізька атомна електростанція, однак до кінця дня енергоживлення АЕС відновили.
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Будемо реалістами, в мирний час Україна не змогла побудувати свого озброєння, зараз, сидячи на допомозі з заходу та під постійними ракетними обстрілами - точно не збудує.
Скільки ще США та ЄС планують надавати допомогу, в той час як раша все нищить? Скільки ще тягнутиметься війна, де частину України перетворюють на місячний ландшафт, в той час як по самій росії стріляти не можна?
Може час надіслати далекобійних ракет і Україна сама вирішить і проблему обстрілів і час закінчення війни? Буде і швидше і набагато дешевше.
Вигідна і практично. Росія слабшає та тратить імідж у світі. Її дедалі простіше випихувати з ринків, а те, що не можна замінити , можна буде у неї купувати скоро за буси. При цьому США нічим не ризикує.