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Новини
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Польща може бути причетна до диверсії в Мачулищах, - заява КДБ Білорусі

дрло,а-50

У Білорусі заявили, що спецслужби Польщі також можуть бути причетні до підриву російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BELTA.

"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній були задіяні кілька людей з числа так званих "біглих", які зараз перебувають на території Польщі", - заявив оперативний співробітник КДБ.

За його словами, ці люди "причетні до каналів організації постачання на територію Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На російському літаку А-50 на Мачулищах пошкоджено принаймні локатор та антену системи розпізнавання "свій-чужий", - ByPol

Напередодні Лукашенко стверджував, що атаку на російський А-50 нібито організувала СБУ. Потім пропагандисти навіть показали "диверсанта", нібито громадянина України, який підірвав літак. Однак у спецслужбах диктатора поширюють іншу версію.

Нагадаємо, 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, Міноборони Великої Британії зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

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Білорусь (7969) літак (2968) аеродром (317) дрони (4920)


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Топ коментарі
+28
а ще я можу показати напрямки звідки висаджувались марсіани !
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09.03.2023 22:30 Відповісти
+16
Білоруські силовики в себе нияк прийти не можуть . Підсказка - це іранці зробили
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09.03.2023 22:31 Відповісти
+15
І ще поляки кожен день Лукашенку в штани серуть....
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09.03.2023 22:41 Відповісти
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а ще я можу показати напрямки звідки висаджувались марсіани !
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09.03.2023 22:30 Відповісти
Білоруські силовики в себе нияк прийти не можуть . Підсказка - це іранці зробили
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09.03.2023 22:31 Відповісти
нехай білоруські силовики дадуть відповідь, яким чином з білорусі диверсійна група
,,русскіх освободітєлєй,, нещодавно зайшла на територію брянської області рф...
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09.03.2023 22:40 Відповісти
Це АК разом з УПА наробили вам шкоди.
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09.03.2023 22:32 Відповісти
Беріть вище, це бандерорептилоїди з Альфа Центаври.
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09.03.2023 22:33 Відповісти
Перестарались кгбшники

Слишком свободно и долго там летали

Кино снимали

А самолет целый в итоге
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09.03.2023 22:34 Відповісти
Это уже наезд на НАТО. Бульбафюрер и 2-х часов не проживет если НАТО за него возметься.
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09.03.2023 22:34 Відповісти
Тиць трендиць
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09.03.2023 22:35 Відповісти
Бабин Гриць .
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09.03.2023 22:39 Відповісти
«А ще маленьке звірятко загортає дрон у фольгу» - чокнуті картопляні бошки))
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09.03.2023 22:35 Відповісти
Нормальная страна тебя бы уже с землей смешала после того как ********** пол года расстреливала ракетами украинские города и насиловала женщин и детей в Буче, а не только вражеский самолет повредила
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09.03.2023 22:37 Відповісти
То нападай на них, довбешка з вусами!
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09.03.2023 22:38 Відповісти
Бульбо фюрер звинуватив СБУ і особисто президента України, КДБ Беларусі - Польщу, розвідка цього терраріума звинуватить Литву. Іде освоювання рашен бабла по повній.
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09.03.2023 22:39 Відповісти
Певно, Тарганові підігнали індійську "траву" і сказали: "Пихни і думай! Найди 100500 пояснень цій ***** - і буде тобі щастя".
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09.03.2023 23:45 Відповісти
Іскуствєнний інтєлєкт вийшов зпід контролю. Ховайся чортило, скоро твоя черга.
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09.03.2023 22:39 Відповісти
ипанутым нет покоя!
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09.03.2023 22:40 Відповісти
І ще поляки кожен день Лукашенку в штани серуть....
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09.03.2023 22:41 Відповісти
мішками. одні під баньками, інші - в репетили.
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09.03.2023 22:45 Відповісти
І тут наші хлопці розвели руками: - Тут запаришся поки одного завалиш.А всі лаври полякам.
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09.03.2023 22:43 Відповісти
Взагалі не зрозуміло - в чому питання причетності та безпосереднього виконавця?
І так ясно - звичайний, ******** баби внук.
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09.03.2023 22:48 Відповісти
Это самооборона. А чья именно- вам, кацапским подстилкам не всё ли равно?
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09.03.2023 22:49 Відповісти
Полякі взорвалі самольот , курва .. На мойом аеродроме . ! Представляєшь .?

..
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09.03.2023 22:49 Відповісти
Точно!
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09.03.2023 23:39 Відповісти
Каароч, маразм крепчал. Тех драныкоедов .уй поймешь, мол, кто гнида.
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09.03.2023 22:55 Відповісти
"білоруський фюрер"- добра курва,чи то гнида.Крутиться як вуж на гарячій сковороді.
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09.03.2023 23:01 Відповісти
Бульбопідар нагадує оцю мавпу:

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09.03.2023 23:07 Відповісти
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09.03.2023 23:14 Відповісти
А ще і Ватікан...
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09.03.2023 23:10 Відповісти
Не підсказуйте! 😅
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10.03.2023 05:22 Відповісти
Дісіптікони!!!
Не?
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09.03.2023 23:11 Відповісти
Це Поршенко! Він під шумок після підриву газової труби вирішив ще й у мачулишах пошухєрити.
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09.03.2023 23:16 Відповісти
Ага! На місці запуску дрона були знайдені обгортки цукерок "Рошен" і явно пахло "бігосом"!
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10.03.2023 04:02 Відповісти
Також до атаки дроном можуть бути причетні рептилоїди з планети Нібіру.
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09.03.2023 23:19 Відповісти
А може причетний Сам...Бог...
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09.03.2023 23:22 Відповісти
И тут Остапа понесло. Видно ***** хороших тумаков бульбофюреру выписал что тот ни как остановиться не может.
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09.03.2023 23:23 Відповісти
Думаю, все набагато простіше. Зараз рання весна - пора, коли загострюються всілякі хронічні болячки, в тому числі й болячки голови. От Тарганисько і нісьот дічь.
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09.03.2023 23:37 Відповісти
тут прелесть в ответе. Ну скажут поляки "да, мы причастны". И дальше что?
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09.03.2023 23:50 Відповісти
" Имя, сестра, имя" На відосику мінський маньяк построїв силовиків осторонь. Вивів як шкільних двієчників та ********* на лінійку позору. Ну просто немає з ким працювати. А безпілотники, паскуди, сідають як ворони і сруть на погрози маньяка.
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09.03.2023 23:54 Відповісти
...НЛО....,сифилитик катофлЯндии сам рванул рюзке АВАКС,я видел......
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10.03.2023 00:17 Відповісти
хитрий вусатий підор спеціально таке городить, щоб не кидати свою армію у м'ясорубку - "вот відіш, валодзя, палякі нападєніє гатовят, наша армія будєт абаранять западную граніцу"
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10.03.2023 00:35 Відповісти
а еще княжество сан марино и республика того
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10.03.2023 01:07 Відповісти
Иебнутые.
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10.03.2023 01:37 Відповісти
ну і чуднєнько...
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10.03.2023 05:59 Відповісти
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10.03.2023 06:23 Відповісти
Це Вейшнорія вдарила в спину.
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10.03.2023 07:08 Відповісти
Не удивлюсь , если главдраныкоед в очередной раз замiнить мешти в повiтрi, та й скаже, шо то лЬОтчaкi злополучного самолета, во время недоперепития , приняли его за вражеский и повели себя надлежащим образом.
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10.03.2023 07:15 Відповісти
... Тю, чуть не забыл: и заберет назад свою гниду... И о да, ты(вы) не подумай, шо я развoжу здесь хухры-мухры... Це звичайне слово, поза особистiстю, якщо , звичайно, у тiеi особистостi не горить шапка, як на вороговi).
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10.03.2023 07:25 Відповісти
Подібні заголовки вказують або на ідіотизм редакторів, або на свідому ретрансляцію ворожого наративу
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10.03.2023 07:18 Відповісти
Пане, якщо не брати тяжкого в руки, а глупого в голову, то не все буде так однозначно.
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10.03.2023 07:28 Відповісти
Ви вже не брали "тяжкого в голову" на виборах 2019 року...
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10.03.2023 08:19 Відповісти
А вот.... Эскимосы не виноваты, может - они напали на эти мудилища?
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10.03.2023 07:48 Відповісти
Бульбаши, а вы объявите войну Польше!
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10.03.2023 07:51 Відповісти
а я гадаю тут без спецназу нової гвінеї не обійшлось...
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10.03.2023 09:26 Відповісти
Мені кажется,що у бульбашного фюлера і його кгбу вже остання стадія шозефренії.
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10.03.2023 09:58 Відповісти
 
 