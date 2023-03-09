Польща може бути причетна до диверсії в Мачулищах, - заява КДБ Білорусі

У Білорусі заявили, що спецслужби Польщі також можуть бути причетні до підриву російського літака А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BELTA.

"У ході реалізації оперативно-розшукових заходів з великою ймовірністю можна стверджувати, що до проведення цієї акції причетні також спецслужби Польщі. Про це свідчить той факт, що в ній були задіяні кілька людей з числа так званих "біглих", які зараз перебувають на території Польщі", - заявив оперативний співробітник КДБ.

За його словами, ці люди "причетні до каналів організації постачання на територію Білорусі засобів ураження, дронів, забезпечення входу терориста на територію Республіки, підготовки та реалізації маршрутів його евакуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На російському літаку А-50 на Мачулищах пошкоджено принаймні локатор та антену системи розпізнавання "свій-чужий", - ByPol

Напередодні Лукашенко стверджував, що атаку на російський А-50 нібито організувала СБУ. Потім пропагандисти навіть показали "диверсанта", нібито громадянина України, який підірвав літак. Однак у спецслужбах диктатора поширюють іншу версію.

Нагадаємо, 26 лютого білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, Міноборони Великої Британії зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.