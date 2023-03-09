Опозиція на акції протесту в Грузії вимагає відставки уряду та дострокових виборів
На акції протесту в центрі Тбілісі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.
Про це повідомляє телеканал Руставі 2, пише Цензор.НЕТ.
До трибуни вийшли опозиційні політики, які звернулися до мітингарів і заявили, що необхідно змінити владу.
Частина опозиції заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, поки вони не переконаються, що шлях і курс на Європу непохитні.
Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться мітинг.
Організатори акції на проспекті Руставелі закликали громадян зібратися знову завтра об 11:00 біля парламенту.
Таку заяву озвучив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що 10 березня у парламенті призначено засідання бюро, після якого відбудеться пленарне засідання. Як відомо, на порядку денному буде лише одне питання, а саме голосуватимуть за так зване друге слухання проєкту про "іноагентів".
Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
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Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
Поборете!
Хай вам Бог помогає!
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Т.Шевченко "Кавказ"