Опозиція на акції протесту в Грузії вимагає відставки уряду та дострокових виборів

На акції протесту в центрі Тбілісі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2, пише Цензор.НЕТ.

До трибуни вийшли опозиційні політики, які звернулися до мітингарів і заявили, що необхідно змінити владу.

Частина опозиції заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, поки вони не переконаються, що шлях і курс на Європу непохитні.

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Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться мітинг.

Організатори акції на проспекті Руставелі закликали громадян зібратися знову завтра об 11:00 біля парламенту.

Таку заяву озвучив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що 10 березня у парламенті призначено засідання бюро, після якого відбудеться пленарне засідання. Як відомо, на порядку денному буде лише одне питання, а саме голосуватимуть за так зване друге слухання проєкту про "іноагентів".

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Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".