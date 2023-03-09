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Новини
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Опозиція на акції протесту в Грузії вимагає відставки уряду та дострокових виборів

грузія

На акції протесту в центрі Тбілісі почали висувати політичні вимоги і разом з відставкою уряду вимагають проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2, пише Цензор.НЕТ.

До трибуни вийшли опозиційні політики, які звернулися до мітингарів і заявили, що необхідно змінити владу.

Частина опозиції заявляє, що не розійдеться і протести не припиняться доти, поки вони не переконаються, що шлях і курс на Європу непохитні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівлю парламенту Грузії пошкодили під час протестів, пленарні засідання на тижні скасовано

Видання Interpressnews повідомляє, що 10 березня перед будівлею парламенту Грузії відбудеться мітинг.

Організатори акції на проспекті Руставелі закликали громадян зібратися знову завтра об 11:00 біля парламенту.

Таку заяву озвучив один з лідерів мітингу Нодар Чачанідзе після того, як стало відомо, що 10 березня у парламенті призначено засідання бюро, після якого відбудеться пленарне засідання. Як відомо, на порядку денному буде лише одне питання, а саме голосуватимуть за так зване друге слухання проєкту про "іноагентів".

Також читайте: Усіх затриманих у Тбілісі протестувальників звільнено, - МВС Грузії

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Автор: 

Грузія (1852) закон (2843) протест (2404)


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Топ коментарі
+18
Грузины, гоните в шею всех кацапов из своей страны. Кто не убежит, убивайте на месте.
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09.03.2023 22:51 Відповісти
+16
Оце вже діло.

Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
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09.03.2023 23:09 Відповісти
+9
Грузинська опозиція не має впливового лідера. А грузинська влада як смерті боїться М. Саакашвілі. Ситуація для керівництва Грузії патова: якщо Саакашвілі вийде з в"язниці, зміна влади і його повернення незбіжне. Якщо він "раптово" помре в камері від "серцевого нападу"- Грузія матиме свій Майдан. І, знову ж таки - зміну влади. Якщо втрутиться росія для "захисту русскоязиких" - буде український сценарій з непередбачуваними наслідками...
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
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10.03.2023 06:15 Відповісти
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Грузины, гоните в шею всех кацапов из своей страны. Кто не убежит, убивайте на месте.
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09.03.2023 22:51 Відповісти
О,це вже щось.Дивись,і Саакашвілі вийде.
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09.03.2023 23:02 Відповісти
Оце вже діло.

Хай ЗЄ дивиться дуже уважно.
Якщо після війни не піде сам, його чекає щось подібне, але з більш летальними наслідками.
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09.03.2023 23:09 Відповісти
влада обіцяла всіх випустити, но не факт що звільнити від відповідальності, а є ще ті хто під криміналом на кого обіцянки не розповсюджуються. Так що валити нукерів рашен-рейха по повній.
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09.03.2023 23:15 Відповісти
Их надо лупить и желательно ногами.
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09.03.2023 23:24 Відповісти
Підвозьте шини і коктейлі, рецепт відомий. Гарних шашликів!
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09.03.2023 23:46 Відповісти
За звільнення Саакашвілі вимог не чути
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10.03.2023 05:18 Відповісти
вони знають хто він такий навіть кращe за українців
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10.03.2023 12:25 Відповісти
Звісно що краще. Він же їхній Президент. Колишній і наступний.
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10.03.2023 18:34 Відповісти
Грузинська опозиція не має впливового лідера. А грузинська влада як смерті боїться М. Саакашвілі. Ситуація для керівництва Грузії патова: якщо Саакашвілі вийде з в"язниці, зміна влади і його повернення незбіжне. Якщо він "раптово" помре в камері від "серцевого нападу"- Грузія матиме свій Майдан. І, знову ж таки - зміну влади. Якщо втрутиться росія для "захисту русскоязиких" - буде український сценарій з непередбачуваними наслідками...
По-любому, ці перехвалені "свободолюбиві горці" своєю продажністю і братанням з москалями д о г р а л и с я. Москалі ще нікого і ніколи та ніде до добра не довели. Всюди, куди б вони не приходили, кому б не "допомагали" та не "протягували "братньої руки, не "асвабаждалі" - все закінчувалося кров"ю, руїнами", розбратом, горем і той народ і країна відкидалися у розвитку назад на сотні років...
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10.03.2023 06:15 Відповісти
Мишико как Тимошенко. Никому не нужен. Когда приедет из тюрьмы на коляске все будут над ним смеяться.
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10.03.2023 08:34 Відповісти
Русня бежит из Грузии обратно в рашку. На границе километровые очереди.
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10.03.2023 08:26 Відповісти
Борітеся!
Поборете!
Хай вам Бог помогає!
З вами сила, з вами правда, з вами воля святая!

Т.Шевченко "Кавказ"
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10.03.2023 08:32 Відповісти
Слава Сакартвело !
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10.03.2023 08:34 Відповісти
зараз у грузинів унікальний шанс здихатися ярма паРаші і кацапсячого впливу. ***** зараз нема чого кинути у Грузію для "защіти руzкаязичнага насєлєнія", тому грузини можуть вперше за останні десятиріччя повністю вичистити свою країну від руzкого міра. сподіваюсь, вони не втратять цей шанс.
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10.03.2023 08:38 Відповісти
https://twitter.com/EtoBuziashvili/status/1633889041178345476
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10.03.2023 11:09 Відповісти
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10.03.2023 11:17 Відповісти
https://twitter.com/EtoBuziashvili/status/1633889041178345476/photo/1
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10.03.2023 11:25 Відповісти
 
 