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Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України

євро

Європейський Союз та його партнери допоможуть створити привабливі умови для приватних інвесторів, які можуть долучитися до відновлення України, водночас Росія також має заплатити за спричинені її агресією руйнування та шкоду.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відновлення України буде наступним величезним завданням. Що довше триває війна, то більшою буде спричинена нею шкода, тим більших зусиль потребуватиме відбудова. Очевидно, що Росія має виплатити компенсацію за величезні руйнування та шкоду, спричинені Україні та її народу. Вона має заплатити ціну за відновлення України. Ми нарощуємо зусилля, щоб знайти шлях для використання заморожених і заблокованих російських активів відповідно до міжнародного законодавства", - заявив Боррель.

Він зауважив, що сьогодні до зустрічі європейських урядовців дистанційно долучився віцепрем’єр-міністр України Олександр Кубраков, який опікується питаннями відновлення зруйнованої інфраструктури. Він виклав пріоритети уряду щодо майбутнього відродження України.

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"Ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла перемогти у цій війні. Очевидно, що ми маємо підготуватися до відновлення і відбудови, і ці речі йдуть поряд із процесами реформ на шляху до членства в Європейському Союзі. Ці процеси взаємно посилюють один одного. Україна має продовжувати поступ у боротьбі з корупцією та реформуванні судової системи", - наголосив високий представник ЄС.

За цого словами, такі реформи підвищать ефективність фінансових витрат в Україні, допоможуть створити передбачувані та сприятливі економічні умови для залучення приватних інвесторів.

"Все це має бути мобілізовано для того, щоб приватний сектор міг відігравати ключову роль у відновленні країни та розвитку громадянського суспільства. Ми маємо здійснювати фінансування таким чином, щоб залучити приватні інвестиції як з України, так і з Європи", - додав Боррель.

Він зауважив, що також необхідно надавати військов допомогу Україні. Боррель наголосив, що кремль намагається знищити передусім енергетичну інфраструктуру, тож ЄС має надсилати в Україну електрогенератори, а також протиповітряні ракети, щоб Росія не могла ці генератори знищити.

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Як повідомлялося, у Стокгольмі під егідою Шведського головування в ЄС відбулася неформальна Рада міністрів із закордонних справ (з питань розвитку). Порядок денний зустрічі включав розгляд проєкту Глобальної стратегії ЄС у сфері охорони здоров’я, а також координацію зусиль ЄС та його країн-членів з відновлення України.

Автор: 

інвестиції (2084) конфіскація (867) росія (66104) Євросоюз (13672) Боррель Жозеп (1074) відбудова (363)


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Не хвилюйтесь, беня знайде, як вкрасти і тут. Для чого ж у вього є ручний зє?
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09.03.2023 22:52 Відповісти
Протиповітряні ракети - а хіба є такі, щоб 100% збивали кінжали. Крім того, Україна досить густо населена. Куди вони падатимуть збиті? Потрібні ракети, щоб знищувати на корню, до запуску. Але чи є такі?
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09.03.2023 22:55 Відповісти
Якщо головною умовою відбудови не буде тотальниий контроль на всіх етапах з боку США, ЄС та інших країн, то це марна справа, яка завершиться черговим "великим крадівництвом".
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09.03.2023 23:05 Відповісти
Не буде контролю, якщо за 20 років кредитів від ЄС і штатів, наші влади все розікрали і ніхто нічого не зробив а дальше давали.
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09.03.2023 23:09 Відповісти
Кредити - не одне і те саме,що допомога.
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09.03.2023 23:19 Відповісти
Гранти також давали і їх також розікрали...
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10.03.2023 09:30 Відповісти
Ну хоть в ЕС здраво оценивают ситуацию, в отличии от наших говноыкспредов с рассказами о репарациях-контрибуциях.
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09.03.2023 23:31 Відповісти
Тільки через зовнішне управління.
Укр чиновникам бан до грошей на сто років.
Обов'язково скорочення держ службовців на пару мільйонів
Тотальна фри зона по країні
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09.03.2023 23:32 Відповісти
Давайте будемо чесними, у першу чергу з самими собою. Якщо після Перемоги, татаров, дєрьмак, смірнов та інші Zeвиродки будуть залишатися у владі, всі гроші з відбудови країни, будуть розкрадені.
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10.03.2023 07:33 Відповісти
 
 