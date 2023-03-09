Росія зараз не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні, - Ігнат

Росія не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З Білорусі, мабуть, кілька місяців тому були пуски шахедів, по Дніпру вони йшли на Київщину, їх збивали. Зараз Білорусь, її повітряний простір не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400. Тому сьогодні маємо запуски з Рязанської області, також зі східного, південного напрямку", - сказав Ігнат.

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Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, найближчими днями окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, в ході якої передбачається загроза руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення Білорусі. Організацію висвітлення подій доручено російському пропагандисту Володимиру Соловйову.