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Новини
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Росія зараз не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні, - Ігнат

юрій,ігнат

Росія не використовує повітряний простір Білорусі для атак по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З Білорусі, мабуть, кілька місяців тому були пуски шахедів, по Дніпру вони йшли на Київщину, їх збивали. Зараз Білорусь, її повітряний простір не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400. Тому сьогодні маємо запуски з Рязанської області, також зі східного, південного напрямку", - сказав Ігнат.

Також читайте: Росія місяць накопичувала ракети для сьогоднішнього удару, - ГУР

Нагадаємо, за даними ГУР МОУ, найближчими днями окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, в ході якої передбачається загроза руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення Білорусі. Організацію висвітлення подій доручено російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Автор: 

Білорусь (7969) розвідка (3882) ракети (4075) атака (369) Ігнат Юрій (809)


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Топ коментарі
+10
Значить пора вже закупляти бітум і електроенергію в Бульбостані)
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09.03.2023 22:57 Відповісти
+9
А МІГи, з яких кинджали запускають, звідки злітають?
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09.03.2023 22:58 Відповісти
+7
закрив би ти рота і не каркав ! вчора вже писали скільки днів світло не вимикалось .
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09.03.2023 22:58 Відповісти
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Значить пора вже закупляти бітум і електроенергію в Бульбостані)
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09.03.2023 22:57 Відповісти
Через бєніні прокладки. зєля потурбується, ще й сам на них попіариться, і пару відосиків запише.
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09.03.2023 22:59 Відповісти
закрив би ти рота і не каркав ! вчора вже писали скільки днів світло не вимикалось .
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09.03.2023 22:58 Відповісти
А що, Мачулищі уже відійшли росії?
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09.03.2023 22:58 Відповісти
А МІГи, з яких кинджали запускають, звідки злітають?
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09.03.2023 22:58 Відповісти
Останнім часом - дійсно, з кацапії. Але це нічого не значить. Захотять - і з бульболандії пускатимуть. Можливо, технічна проблема якась. Може дійсно той локаційний літак пошкодили, ніби тепер в таганрогу ремонтують. Мабуть, не довіряють білоруській охороні. Як той дрон там крутився - жодного охоронця не було видно.
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09.03.2023 23:11 Відповісти
До речі, від Запоріжжя до Таганрога всього 200 км. У Таганрозі Ростовської області РФ розташоване авіабудівне підприємство імені Берієва, де літаки ДРЛО, власне, і сконструювали. Але асфальт не долетить.
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09.03.2023 23:25 Відповісти
Перепрошую, Помилка. 300 км.
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09.03.2023 23:27 Відповісти
З повітряного простору кацапії вони ракети запускають. А носії з цими ракетами злітають з аеродромів у Мачулищах та Барановичах у бульбостані.
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09.03.2023 23:33 Відповісти
Це все слова, покажіт дію ВСУ .!
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09.03.2023 23:01 Відповісти
Ледливі слова !
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10.03.2023 10:48 Відповісти
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09.03.2023 23:15 Відповісти
Ну тогда можно все поворачивать в зад.
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09.03.2023 23:25 Відповісти
https://youtu.be/nzCxG9PqN04 ...

О Братской помощи НАТО Украине, интересные факты...
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09.03.2023 23:30 Відповісти
Краматорськ-Новочеркаськ = 240 км: Краматорськ-Таганрог = 200 км.

По Маріуполю ж можуть діставати.
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09.03.2023 23:37 Відповісти
I що такэ «зараз» - одна секунда? А затiм можно змiритися? Милый человек, а не пошел бы ты лесом за такие высказывания. Сравни свои обязанности с тем что говориш. Мабуть, кiлька мiсяцiв, шахiди - а ниче что если что то взлетает с территории белоруси объявляется тревога. Ну ты нехороший человек
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10.03.2023 00:07 Відповісти
Потому что получили звёзды (с) и это всего один дрончик слегка задел кацаполет. А представляете если бы наши серьезно химарсами зарядили, Лука бы гору с Эверест наложил
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10.03.2023 00:40 Відповісти
Цей теж зрадник !
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10.03.2023 10:46 Відповісти
 
 