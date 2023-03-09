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Новини Війна
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ЄС шокований стратою українського військовополоненого за фразу "Слава Україні": "Кричуще порушення міжнародного гуманітарного права"

розстріл,злочини,воєнні

Євросоюз шокований стратою російськими військовими беззбройного українського військовополоненого, що є "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права".

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Російської Федерації проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рік тому ми почали отримувати перші жахливі повідомлення з передмість столиці України - Києва, а також з Харкова, Чернігова, Херсона, Маріуполя та інших великих українських міст, які Росія намагалася захопити. Справжні масштаби російських звірств стали розкриватися після звільнення територій, які раніше перебували під російським контролем. У тих частинах України, які все ще перебувають під незаконною російською окупацією, таких як Маріуполь, масштаби людської трагедії вражають, повідомляється про масові та систематичні порушення прав людини та репресії проти місцевого населення", - йдеться у заяві.

У ЄС додали, що найрішучішим чином засуджують "ці огидні дії, а також триваючі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, житлові та медичні заклади, школи і культурні об'єкти".

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"Ми також шоковані нещодавніми повідомленнями про жорстоке поводження та записану на відео страту українського військовополоненого російськими військами, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", - зазначається у заяві.

Було наголошено, що ЄС рішуче налаштований притягнути до відповідальності "всіх командирів, виконавців та співучасників воєнних злочинів та інших найтяжчих злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України". Також у Євросоюзі повідомили про підтримку зусиль України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".

Автор: 

армія рф (17854) військовополонені (991) страта (80) росія (66104) Євросоюз (13672) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+17
Людині не зрозуміти поведінку людиноподібних істот,які мають назву "расєянє".
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09.03.2023 23:43 Відповісти
+15
"Рік тому ми почали отримувати перші жахливі повідомлення з передмість столиці України - Києва, а також з Харкова, Чернігова, Херсона, Маріуполя та інших великих українських міст, які Росія намагалася захопити."
----------
Типу це не 9 років таке рашня робить? Раніше не бачили?
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09.03.2023 23:42 Відповісти
+12
Шокований ЄС ***** та його одічалих не зупинить. Їх можна зупинити лише зброєю, з усіх боків ******* по раськє фєдєраськє, ну хоча б один разок, як вони нам сьогодні і вони зупиняться, тому шо сциклива та нікчемна істота цей кацап.
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09.03.2023 23:42 Відповісти
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Шокований ЄС ***** та його одічалих не зупинить. Їх можна зупинити лише зброєю, з усіх боків ******* по раськє фєдєраськє, ну хоча б один разок, як вони нам сьогодні і вони зупиняться, тому шо сциклива та нікчемна істота цей кацап.
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09.03.2023 23:42 Відповісти
потому шо імпотенти той єс
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10.03.2023 05:23 Відповісти
"Рік тому ми почали отримувати перші жахливі повідомлення з передмість столиці України - Києва, а також з Харкова, Чернігова, Херсона, Маріуполя та інших великих українських міст, які Росія намагалася захопити."
----------
Типу це не 9 років таке рашня робить? Раніше не бачили?
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09.03.2023 23:42 Відповісти
Так, про "Ізоляцію" та інші катівні вони були ні слухом ні духом...
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10.03.2023 08:07 Відповісти
Людині не зрозуміти поведінку людиноподібних істот,які мають назву "расєянє".
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09.03.2023 23:43 Відповісти
после зверств московитов в Буче и Гостомеле удивляться нечему. мокшанских людоедов должен судить весь цивилизованный мир. тех, которых не утилизируют ЗСУ
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09.03.2023 23:48 Відповісти
Що тут сказати... Ліберальські рожеві поні шоковані. Що тут дивного?
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09.03.2023 23:50 Відповісти
Не треба так реагувати (всі згають, це не перший випадок) - такі заяви орієнтовані на простих громадян ЄС.
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09.03.2023 23:58 Відповісти
А що не так? Чи не пора "рожевим поні" до дійсності повернутися? Ба більше: якщо вони цього не зроблять (чи то самостійно, чи то зі сторонньою допомогою психоаналітків/психіатрів), ризикують остаточно ушкодитись головою. Дійсність - вона жорстока, часом навіть дуже.
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10.03.2023 00:04 Відповісти
чого це не треба? форум для того і існує, що реагувати. і не тобі вказувати як.
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10.03.2023 05:24 Відповісти
Шоковані це значно більше чім стурбовані.
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10.03.2023 00:03 Відповісти
Після Бучі вже можна було раз і назавжди зрозуміти що кацап найогидніша потвора
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10.03.2023 00:06 Відповісти
чуже горе важко кому вдається зродуміти. а ляпать шось треба
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10.03.2023 05:25 Відповісти
Шоком войны не выигрываются, надеюсь это будет стимулом оснащать Украину, которая буквально играет роль эритроцитов Европы защищая ее от смертельного вируса.
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10.03.2023 00:11 Відповісти
Шоком, глибоким занепокоєнням та стурбованістю, ето путін плохой а рускіє харошіє,
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10.03.2023 01:00 Відповісти
Да-да, бедные несчастные кацапчики, так не хотели убивать, так не хотели мародерничать это путин каждого заставлял
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10.03.2023 03:38 Відповісти
Лейкоцитом.
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10.03.2023 08:08 Відповісти
Інфантіли... Як же їм пощастило, що між оскаженілою ордою і ними стоїть Україна...
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10.03.2023 00:35 Відповісти
Саме так. Ба більше. Ці відірвані від дійсності персонажі ще повчають нас, як нам жити, які закони приймати, як толерувати всяку гидоту...
Іноді ловлю себе на страшній думці: краще б Єго Плєшившество послало своїх орків вправити цим інфантилам мізки. Через дупу, як ті інфантили й **********.
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10.03.2023 17:55 Відповісти
Єворосоюз шокований. А шокований повинен бути путін !!!
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10.03.2023 01:53 Відповісти
коли відійдете від шоку то збільшите допомогу зброєю чи продовжите співати путінсько-трампістську пісеньку що Україні краще погодитися на роль м'яса та добровільно полізти в рот до кацапського ведмедя,,?
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10.03.2023 07:20 Відповісти
Вже кажуть не стурбовані, а "шоковані", що вони ще придумають ляпнуть після чергового злочину цапорилих
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10.03.2023 08:59 Відповісти
 
 