ЄС шокований стратою українського військовополоненого за фразу "Слава Україні": "Кричуще порушення міжнародного гуманітарного права"

Євросоюз шокований стратою російськими військовими беззбройного українського військовополоненого, що є "кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права".

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Російської Федерації проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Рік тому ми почали отримувати перші жахливі повідомлення з передмість столиці України - Києва, а також з Харкова, Чернігова, Херсона, Маріуполя та інших великих українських міст, які Росія намагалася захопити. Справжні масштаби російських звірств стали розкриватися після звільнення територій, які раніше перебували під російським контролем. У тих частинах України, які все ще перебувають під незаконною російською окупацією, таких як Маріуполь, масштаби людської трагедії вражають, повідомляється про масові та систематичні порушення прав людини та репресії проти місцевого населення", - йдеться у заяві.

У ЄС додали, що найрішучішим чином засуджують "ці огидні дії, а також триваючі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, житлові та медичні заклади, школи і культурні об'єкти".

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"Ми також шоковані нещодавніми повідомленнями про жорстоке поводження та записану на відео страту українського військовополоненого російськими військами, що є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права", - зазначається у заяві.

Було наголошено, що ЄС рішуче налаштований притягнути до відповідальності "всіх командирів, виконавців та співучасників воєнних злочинів та інших найтяжчих злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України". Також у Євросоюзі повідомили про підтримку зусиль України та міжнародної спільноти у цьому напрямку, включаючи створення належного механізму переслідування злочину агресії.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".