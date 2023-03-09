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Новини Допомога Україні
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Адміністрація Байдена пропонує окреме фінансування допомоги Україні у бюджеті США на 2024 рік

байден

Адміністрація президента Байдена представила державний бюджет США на 2024 фінансовий рік, в якому враховано конкретне фінансування для допомоги Україні у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда, включно з конкретним фінансуванням для України, що майже на $5 мільярдів більше, ніж у скоригованому бюджеті на 2023 фінансовий рік.

Запит включає $1,7 мільярда, "які допоможуть Україні перемогти у війні та закласти фундамент реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свою економіку та підготуватися до відновлення".

Крім того, новий бюджет США передбачає збільшення на $1,5 мільйона фінансування Центру глобальної взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.

Також читайте: Білий дім про ракетну атаку РФ: США постачатимуть усе необхідне для захисту українців

Адміністрація Байдена також просить $8,9 "на підтримку пріоритетної стратегічної мети США щодо збільшення загального фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як це було погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року".

"Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дозволить організації зберегти свою технологічну і оперативну перевагу в мінливому стратегічному і безпековому середовищі, яке включає такі загрози і виклики, як більш агресивна і напориста Росія і Китай, необхідність посилення кібербезпеки, а також загрози, пов'язані з новими і руйнівними технологіями", - йдеться в документі.

Читайте: Пентагон у 2024 році витратить рекордну суму на озброєння, - Bloomberg

Автор: 

бюджет (3016) США (23426)


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Топ коментарі
+11
$63,1млрд - це на $10млрд більше, ніж вся видаткова частина довоєного держбюджету України...
God Bless America!

Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
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09.03.2023 23:56 Відповісти
+5
Україні "перепаде" все що треба, *********** - нігуя
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10.03.2023 00:09 Відповісти
+4
Тяжелый бюджет будет на следущий год. Трамписты сделают все возможное, чтобы нагадить Украине при принятии конгрессом бюджета
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10.03.2023 00:11 Відповісти
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$63,1млрд - це на $10млрд більше, ніж вся видаткова частина довоєного держбюджету України...
God Bless America!

Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
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09.03.2023 23:56 Відповісти
Навчиться не тільки читати, а і розуміти, що там $1,7 мільярда для USAID в Україні, яка тут займається тим, що потрібно владі США. Так в минулому році під час війни пустили 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні. А також усіляка хрінь типу підтримка неурядових організацій та ЛГБТ.
БОЖЕ спаси Україну.
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10.03.2023 06:15 Відповісти
Як зазвичай, ватним ідіотам не подобається "внєшнєє управлєніє".
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10.03.2023 07:37 Відповісти
Справжнім українцям більш подобається вибір кому продатися...
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10.03.2023 09:32 Відповісти
Кому продався ти сумніві не викликає.
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10.03.2023 09:58 Відповісти
Твій IQ теж сумнівів не викликає.
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10.03.2023 11:36 Відповісти
якщо тебе бентежить "кому продатись" це твоя особиста проблема
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10.03.2023 17:46 Відповісти
Мєдвєдєв! А ти як сюди затесався? Ти ба - ще й мову вивчив!
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10.03.2023 10:17 Відповісти
Тобто Україні перепаде аж $1.7 млрд.
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10.03.2023 00:02 Відповісти
Україні "перепаде" все що треба, *********** - нігуя
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10.03.2023 00:09 Відповісти
Можешь добавити з зельмарком разом
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10.03.2023 00:09 Відповісти
В Україні всі адекватні люди ЗА
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10.03.2023 00:08 Відповісти
Тяжелый бюджет будет на следущий год. Трамписты сделают все возможное, чтобы нагадить Украине при принятии конгрессом бюджета
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10.03.2023 00:11 Відповісти
Зеля видосиком порчу напустит на Трампа
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10.03.2023 00:13 Відповісти
в чем он не прав? то что несут республиканцы, вводит нас в ужас.
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11.03.2023 00:42 Відповісти
де сантис откатил назад в помощи Украины, маккарти раздараженно нахамил нашему президенту, грин сказала прекратить помощь, трамп вообще предложил отдать нас русским. Вам этого мало?
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11.03.2023 01:18 Відповісти
Не советую спорить с упоротыми трампистами и рашистами. это болезнь, которую почти невозможно вылечить
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11.03.2023 01:23 Відповісти
ну она же вроде наша. Должна же быть разумная мотивация. Или может мы чего-то не понимаем, так пусть объяснит.
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11.03.2023 01:30 Відповісти
Трампизм не щадит никого. Даже когда их дебил прямым текстом говорит, что надо остановить помощь Украине, а он бы отдал х*йлу ещё и ее территории, всегда выскочит кто-то из секты, и будет рассказывать, что все не так однозначно и Байден ещё хуже. И переубедить не смогут никакие факты или цитаты. Многие просто становятся агрессивными... Поэтому просто игнорирую такие ответы
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11.03.2023 01:56 Відповісти
я вам указал 4 ведущих респов, которые топят Украину. 1 их них был, и не дай Бог еще опять станет президентом.
Сказать есть что по сути или порассуждаем про абстрактных 36,019.694 респов?
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11.03.2023 14:39 Відповісти
он/они хоть что-то делают. А вот что сделают респы, это большой вопрос. Внятной позиции их партии я не вижу.
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11.03.2023 15:14 Відповісти
Витрати на Україну це крапля в морі і вона нічого фінансово не вирішує.
У порівнянні з витратами Байдена на зелену енергетику та соціальне забезпечення його виборців які працюють за мініиалку чи не працюють зовсім. Середній клас обурює сам факт того що на іншу країну витрати у пріоритеті а середньому класу не приділяється уваги. Питання не у грошах а у пріоритетах
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10.03.2023 06:33 Відповісти
"Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда"
Знає цю USAID, так минулому році USAID виділила 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні.
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10.03.2023 06:05 Відповісти
5,5 млн з 63,1 млрд. -це крапля в морі. Тож чи варто розганяти тему американських інтересів?
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10.03.2023 06:23 Відповісти
Так він же - Дмитрий Анатольевич Денегнетновьідержитесь.
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10.03.2023 10:23 Відповісти
63 млрд,, на всіх союзників. Україні на оборону гроші збережеться, от на утримання бюджетників вже навряд - доведеться всіх на мінімалку переводити, або половину скорочувати.
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10.03.2023 06:37 Відповісти
Байден що не слухає зеленого довбойоба Буданова, чи дебіла Зеленського? війна закінчиться 2023.
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10.03.2023 07:08 Відповісти
2024 рік? Значить таки буде "заморозка" війни...
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10.03.2023 08:53 Відповісти
Краще спитати Буданова ніж самому гадати...
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10.03.2023 09:34 Відповісти
Краще "пєрєбдєть" ніж "нєдобдєть",а головне не пєрєбздєть.
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10.03.2023 10:00 Відповісти
Дякуємо, Америко. Дякуємо, Сер.
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10.03.2023 10:09 Відповісти
 
 