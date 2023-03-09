Адміністрація Байдена пропонує окреме фінансування допомоги Україні у бюджеті США на 2024 рік
Адміністрація президента Байдена представила державний бюджет США на 2024 фінансовий рік, в якому враховано конкретне фінансування для допомоги Україні у війні проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Державному департаменту та Агентству США з міжнародного розвитку пропонується виділити $63,1 мільярда, включно з конкретним фінансуванням для України, що майже на $5 мільярдів більше, ніж у скоригованому бюджеті на 2023 фінансовий рік.
Запит включає $1,7 мільярда, "які допоможуть Україні перемогти у війні та закласти фундамент реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свою економіку та підготуватися до відновлення".
Крім того, новий бюджет США передбачає збільшення на $1,5 мільйона фінансування Центру глобальної взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.
Адміністрація Байдена також просить $8,9 "на підтримку пріоритетної стратегічної мети США щодо збільшення загального фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як це було погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року".
"Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дозволить організації зберегти свою технологічну і оперативну перевагу в мінливому стратегічному і безпековому середовищі, яке включає такі загрози і виклики, як більш агресивна і напориста Росія і Китай, необхідність посилення кібербезпеки, а також загрози, пов'язані з новими і руйнівними технологіями", - йдеться в документі.
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God Bless America!
Тільки, блд, щоб зелені не розікрали по конвертам...
БОЖЕ спаси Україну.
Сказать есть что по сути или порассуждаем про абстрактных 36,019.694 респов?
У порівнянні з витратами Байдена на зелену енергетику та соціальне забезпечення його виборців які працюють за мініиалку чи не працюють зовсім. Середній клас обурює сам факт того що на іншу країну витрати у пріоритеті а середньому класу не приділяється уваги. Питання не у грошах а у пріоритетах
Знає цю USAID, так минулому році USAID виділила 5,5 млн грн на оцінку розвитку ринку землі в Україні.