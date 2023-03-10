Росія обстрілами свідомо створює критичні ситуації на атомних об’єктах України, - Зеленський

Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних електростанціях України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов від’єднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору".

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