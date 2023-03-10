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Новини Війна
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Росія обстрілами свідомо створює критичні ситуації на атомних об’єктах України, - Зеленський

заес,аес,запорізька

Росія свідомо йде на створення критичних ситуацій на атомних електростанціях України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов від’єднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору".

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Автор: 

АЕС (1157) Зеленський Володимир (24374) атомна енергетика (513)


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В часи Порошенка підрив наших військових складів дронами і диверсантами ворога приписувалися виключно 5-му Президенту України.

Чому Мосейчук на Г+Г не істерить, що вибухи на ТЕС і підстанціях, обстріли ЗАЕС справа рук Зеленського?

Що раптом помінялося?
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10.03.2023 00:57 Відповісти
Порошенку ніхто нічого такого не "приписував". Його звинувачували в тому що посадові особи відповідальні за безпеку складів не були покарані і належних заходів для захисту складів не було вжито. І це призвело до знищення 5 чи 7 (не памятаю) великих армійських складів.
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10.03.2023 03:23 Відповісти
А належним чином це як?, і Порошенко винуватий що не було належного захисту?
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10.03.2023 07:14 Відповісти
А чому Зеленський скаржиться? Вова, візьми та віддай наказ ЗСУ почати пострілювати (так, злегка) у бік Курської АЕС (наприклад), хто тебе в чомусь звинуватить?
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10.03.2023 04:32 Відповісти
..ядерный шантаж тварей с болот мацковии..
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10.03.2023 09:52 Відповісти
рюзке твари видимо не осознали,что ВСУ будут вынуждены взорвать аэс на болотах мацковии
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10.03.2023 09:55 Відповісти
 
 