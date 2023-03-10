Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

На засіданні обговорили, що вже було зроблено для виконання домовленостей, прописаних у меморандумі. Зокрема, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю щодо протидії тероризму, і Швеція незабаром схвалить закон, додатково посилить законодавство у цій сфері.

"Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції – на користь усіх сторін, і їх вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися на довгострокову значущість Постійного спільного механізму у питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю у цьому форматі та ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі", — йдеться у заяві пресслужби НАТО.

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Це вже треті переговори щодо механізму, про який країни домовилися на саміті НАТО влітку 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що Швеція та Фінляндія зробили безпрецедентні кроки, і всі країни мають завершити процес ратифікації та запросити Фінляндію та Швецію стати повноправними членами Альянсу перед наступним самітом НАТО.