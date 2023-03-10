Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО
Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
На засіданні обговорили, що вже було зроблено для виконання домовленостей, прописаних у меморандумі. Зокрема, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю щодо протидії тероризму, і Швеція незабаром схвалить закон, додатково посилить законодавство у цій сфері.
"Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції – на користь усіх сторін, і їх вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися на довгострокову значущість Постійного спільного механізму у питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю у цьому форматі та ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі", — йдеться у заяві пресслужби НАТО.
Це вже треті переговори щодо механізму, про який країни домовилися на саміті НАТО влітку 2022 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що Швеція та Фінляндія зробили безпрецедентні кроки, і всі країни мають завершити процес ратифікації та запросити Фінляндію та Швецію стати повноправними членами Альянсу перед наступним самітом НАТО.
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Адже останнім часом прагнення Анкари до ще більшої ролі на світовій арені супроводжується дедалі агресивнішою націоналістичною риторикою, що нерідко спрямована й проти її західних партнерів і сусідів. Сьогодні Туреччина, що вже багато років поспіль має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, далеко не та країна, якою її волів би бачити Захід. Проте Анкара є важливим гравцем у світовій політиці, а війна РФ проти України лише посилила її геополітичну вагу.
Власне, членом Північноатлантичного альянсу Туреччина стала ще 1952 року. Той факт, що вона має другу за чисельністю армію Альянсу після США, а також її вигідне географічне розташування на південно-східному фланзі, ще й раніше робило Туреччину основним форпостом Північноатлантичного альянсу в цьому регіоні.
А нині, коли постало питання про вступ Швеції й Фінляндії до НАТО, керівництво цих двох північноєвропейських країн змушене
вмовляти Туреччину схвалити їхнє членство в найбільшому оборонному блоці світу.
Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до Росії Джерело: https://biz.censor.net/n3404662
Туреччина відновила переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхнього вступу до НАТО Джерело:
Ти диви,шо піздюліна животворящая дєлає!?
Саупажєніє?
Нєдумаю.