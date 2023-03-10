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Новини Війна
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Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс

бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні", - сказав Бернс. Він наголосив, що важливо, щоб США надали всю можливу підтримку Україні.

Читайте:Україні треба важке озброєння та ППО, наступні тижні можуть стати вирішальними у війні, - Мішель

Також, за його словами, окупанти можуть поступово просуватися на фронті, але не зможуть досягти значних успіхів.

"Російські збройні сили здатні досягати поступових успіхів — але за нашою колективною оцінкою — вони навряд чи зможуть досягти значних стратегічних проривів або підтримувати їх до кінця цього року", - зазначив директор ЦРУ

За словами Бернса, російський диктатор Володимир Путін планує вимотати західних прихильників України та "вибрав довгостроковий шлях".

Читайте: Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними для України, особливо на Донбасі, - Кірбі

Автор: 

розвідка (3882) ЦРУ (142) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+12
Прогнози шикарні, а головне стабільні - кожен місяць одна і та ж мантра.
Яке смислове навантаження на такі заяви?
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10.03.2023 03:33 Відповісти
+11
Якщо мені не зраджує пам `ять, вирішальні місяці були у серпні. Чи то були меньш вирішальні, а зараз найвирішальніші?
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10.03.2023 02:25 Відповісти
+10
Знову?
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10.03.2023 01:22 Відповісти
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10.03.2023 01:15 Відповісти
Знову?
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10.03.2023 01:22 Відповісти
Він з тих, хто забирали у України ядерну зброю "перший спеціальним посланником США на переговорах з колишніми радянськими республіками з питань денуклеаризації". І він не військовий і не розвідник, і навіть неполітик, а все життя чинуша.
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10.03.2023 05:48 Відповісти
А ще Америка забрала в України Чорноморський Флот, ракети, літаки...усі ці розмови про українську ядерну зброю лише для того, щоб відволікти від вступу України до НАТО.
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10.03.2023 07:38 Відповісти
Літаки та ракети пиляли на вимогу США, Крим то взагалі в 2014 році саме віце-президент Байден дзвонив Турчинову і казати не робити кацапам спротиву.
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10.03.2023 10:16 Відповісти
Наша пісня гарна й нова.
Вже рік "наступні тижні/місяці" є вирішальними.
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10.03.2023 07:06 Відповісти
Директор ЦРУ Вільям Бернс у четвер заявив законодавцям:
"Я думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш пильно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він був певною мірою протверезний, принаймні, це наш аналіз тим, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткострокові економічні витрати в інтересах накладення на Росію ще більших довгострокових економічних витрат", - сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо світових загроз.
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10.03.2023 01:37 Відповісти
Прихильники продовження підтримки України з боку Конгресу США підтримaли коментарі Бернса щодо Китаю, стверджуючи своїм скептичним колегам, що протидія Китаю є однією з ключових причин продовжувати допомагати Україні захищатися від Росії.
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10.03.2023 01:40 Відповісти
Якщо мені не зраджує пам `ять, вирішальні місяці були у серпні. Чи то були меньш вирішальні, а зараз найвирішальніші?
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10.03.2023 02:25 Відповісти
найвирішальніші вірішальні ...
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10.03.2023 02:53 Відповісти
А що буде через рік!
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10.03.2023 05:49 Відповісти
Вирішальні були в 2019
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10.03.2023 08:05 Відповісти
Наприкінці кожного місяця, наступні місяці борються за звання вирішальних і лише піздень тихо чекає своєї черги...
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10.03.2023 02:59 Відповісти
До початку виплати *********** репарацій кожний місяць вирішальний.
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10.03.2023 03:27 Відповісти
"Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс
так вот почему Байден обещает дать 31 танк только через полгода!
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10.03.2023 03:33 Відповісти


https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-desantis-pidtrymka-ukrajiny/32289546.html Потенційний суперник Трампа в Республіканській партії змінив свою думку щодо підтримки України

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні
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10.03.2023 06:49 Відповісти
Следующим президентом будет Помпео
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10.03.2023 12:52 Відповісти
"Украина поглощает миллиарды денег и военно-технических ТМЦ, без каких то перспектив того, что вложившиеся отыграют свои затраты обратно." Кацапы палятся именно вот такими высерами. Доже ослу понятно, что вложения в Украину не продполагают заработка.
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10.03.2023 08:14 Відповісти
США цинично передают Украине миллиарды денег и военно-технических ТМ ))))))
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10.03.2023 08:17 Відповісти
Ты уже не интересен
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10.03.2023 08:49 Відповісти
tupocapam s 47 xromosomami čerezčur složno poniatj, čto vse eti mulijardy amerike vozvratiat oni že...
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11.03.2023 03:53 Відповісти
Рюзьге, то, что "закусила" федерастия это не удила. )))))
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10.03.2023 08:15 Відповісти
Прогнози шикарні, а головне стабільні - кожен місяць одна і та ж мантра.
Яке смислове навантаження на такі заяви?
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10.03.2023 03:33 Відповісти
Дуже прості це посилання тим дебілам які вважають що війна закінчиться 2023.
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10.03.2023 07:19 Відповісти
Ви зараз порівнюєте балаканину Данілова та Резнікова, бо це вони постійно одне й те саме говорять. Меньше їх слухайте. Бернс же повторив те саме, що казав місця-півтора тому. І йому якось більше довіри.
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10.03.2023 07:26 Відповісти
ВСУ готовит ряд подарочков для кацапиков, не без помощи одной страны
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10.03.2023 03:35 Відповісти
Задовбали вже ці віщуни.
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10.03.2023 06:15 Відповісти
Вже все вирішили - раССєю нах в отбой..
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10.03.2023 06:43 Відповісти
ну, как скажешь(отключаЕЕт ватникам инТТернет)
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10.03.2023 07:29 Відповісти
А рік тому з таким же апломбом базікав про Київ за три доби.
Що ся стало з чоловіком?
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10.03.2023 06:56 Відповісти
а ты слушал и в курсе что несла Зеля?
я бы и три доби не дал. Бодунов говорит шо 23го знал шо нападут, а Зеля говорит шо мирно спал и был потревожен детьми. так шо либо Бодунов врет, либо как всегда.
че ты кривляешься то? шо ся стало мля - Ипсошечка блин, усыпляет увагу ватников.
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10.03.2023 07:31 Відповісти
За Зєлю говорити будемо потім. А от за Бернса можна і зараз.
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10.03.2023 22:03 Відповісти
ну-ну - хрен там, потім "проголосуємо " за ту ж Зелю, причому я в "лапки" взяв не просто так
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16.03.2023 18:45 Відповісти
Каждый хочет закосить под Вангу. Про "вирішальні місяці" читаем всё время. Это из репертуара - «Будет Клич, будет Порох, будет Тьма, будет Кролик»
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10.03.2023 07:03 Відповісти
А до цього було що?((
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10.03.2023 07:18 Відповісти
*****,він реально це вже півроку меле🤦
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10.03.2023 07:25 Відповісти
ти неправий.
він "молов" 2 міс. перед атакою русні.
ти подивись шо молола наша Зеля краще.
******* блін, в коментах всі сруть на Бернса, котрий мля, приїжджав і втовкмачував Єрмаку(о, так той знав і так) і Зелі(угу, так не втікав тому ЩО!(щоб здатись?)) шо нападуть.
чо ти і інші такі ж вчепились до мужика, котрий може сказати для публіки то шо треба Сирському і Арахамії, тобто шоб русня виснажилась, а потім - оп, перемога і Зеля на день Побяки сміливо жере шашлики на Смердостополі
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10.03.2023 08:21 Відповісти
Багато тексту на який мені пох. Вибачай. Ще раз пишу--- американські балачки за#бали.
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10.03.2023 14:35 Відповісти
так ти шо, совок?
нам казали шо нападе русня, але.. "вибач мені, шашлики горять" - так **** а дупа у тебе не горить?
що тобі "пох"? на який текст тобі "пох"?
піздуй, і візьми Зелю з Єлдаком і там людям котрі постраждали скажи - "иииии, а мінє пох"
Я думаю шо собаки місцеві стануть ще більш ожирілими.
шо ти взагали звіздиш?
пох йому, то не пиши тут тоді
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16.03.2023 18:51 Відповісти
Він робе вигляд, що він не зрозумів хто такі Єрмак та Зеля.
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10.03.2023 07:57 Відповісти
,,Це ж вже було"
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10.03.2023 08:08 Відповісти
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10.03.2023 08:19 Відповісти
Шо? Опять!!!
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10.03.2023 08:50 Відповісти
Дежавю, в вухах вже півроку якщо не більше стоїть ця фраза - вирішальні місяці. Від Арестовича, Данілова, Кулеби, Буданова і звичайно Найвеличнішого. А тут ще іноземні "пророки" підтягнулись.
Але мені чомусь більш реальна думка що то все перетворюється в позиційну війну на довгі роки, на виснаження кацапії. Бо так було задумано заздалегідь...
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10.03.2023 08:58 Відповісти
 
 