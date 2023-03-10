"Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні", - сказав Бернс. Він наголосив, що важливо, щоб США надали всю можливу підтримку Україні.

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Також, за його словами, окупанти можуть поступово просуватися на фронті, але не зможуть досягти значних успіхів.

"Російські збройні сили здатні досягати поступових успіхів — але за нашою колективною оцінкою — вони навряд чи зможуть досягти значних стратегічних проривів або підтримувати їх до кінця цього року", - зазначив директор ЦРУ

За словами Бернса, російський диктатор Володимир Путін планує вимотати західних прихильників України та "вибрав довгостроковий шлях".

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