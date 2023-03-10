Наступні кілька місяців війни в Україні будуть вирішальними, - директор ЦРУ Бернс
Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні", - сказав Бернс. Він наголосив, що важливо, щоб США надали всю можливу підтримку Україні.
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Також, за його словами, окупанти можуть поступово просуватися на фронті, але не зможуть досягти значних успіхів.
"Російські збройні сили здатні досягати поступових успіхів — але за нашою колективною оцінкою — вони навряд чи зможуть досягти значних стратегічних проривів або підтримувати їх до кінця цього року", - зазначив директор ЦРУ
За словами Бернса, російський диктатор Володимир Путін планує вимотати західних прихильників України та "вибрав довгостроковий шлях".
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Вже рік "наступні тижні/місяці" є вирішальними.
"Я думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш пильно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він був певною мірою протверезний, принаймні, це наш аналіз тим, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткострокові економічні витрати в інтересах накладення на Росію ще більших довгострокових економічних витрат", - сказав Бернс на слуханнях Комітету з розвідки Палати представників щодо світових загроз.
так вот почему Байден обещает дать 31 танк только через полгода!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-cnn-desantis-pidtrymka-ukrajiny/32289546.html Потенційний суперник Трампа в Республіканській партії змінив свою думку щодо підтримки України
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/odin-z-favoritiv-respublikantsiv-desantis-rozkritikuvav-ssha-za-dopomogu-ukraini-ne-v-nashih-interesah-vstupati-u-vijnu-z-kitaem.htm Один із фаворитів республіканців ДеСантіс розкритикував США за допомогу Україні
Яке смислове навантаження на такі заяви?
Що ся стало з чоловіком?
я бы и три доби не дал. Бодунов говорит шо 23го знал шо нападут, а Зеля говорит шо мирно спал и был потревожен детьми. так шо либо Бодунов врет, либо как всегда.
че ты кривляешься то? шо ся стало мля - Ипсошечка блин, усыпляет увагу ватников.
він "молов" 2 міс. перед атакою русні.
ти подивись шо молола наша Зеля краще.
******* блін, в коментах всі сруть на Бернса, котрий мля, приїжджав і втовкмачував Єрмаку(о, так той знав і так) і Зелі(угу, так не втікав тому ЩО!(щоб здатись?)) шо нападуть.
чо ти і інші такі ж вчепились до мужика, котрий може сказати для публіки то шо треба Сирському і Арахамії, тобто шоб русня виснажилась, а потім - оп, перемога і Зеля на день Побяки сміливо жере шашлики на Смердостополі
нам казали шо нападе русня, але.. "вибач мені, шашлики горять" - так **** а дупа у тебе не горить?
що тобі "пох"? на який текст тобі "пох"?
піздуй, і візьми Зелю з Єлдаком і там людям котрі постраждали скажи - "иииии, а мінє пох"
Я думаю шо собаки місцеві стануть ще більш ожирілими.
шо ти взагали звіздиш?
пох йому, то не пиши тут тоді
Але мені чомусь більш реальна думка що то все перетворюється в позиційну війну на довгі роки, на виснаження кацапії. Бо так було задумано заздалегідь...