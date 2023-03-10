РФ влаштувала ракетний обстріл України 9 березня з метою державної пропаганди, - ISW
Масований ракетний удар по Україні, здійснений військами РФ 9 березня, став найбільшим у 2023 році, проте ця атака могла послужити лише цілям російської державної пропаганди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Українські військові повідомили, що окупанти завдали удару по критично важливій інфраструктурі країни 84 різними ракетами, у тому числі 28 крилатими ракетами Х-101/Х-555 та 20 крилатими ракетами "Калібр", 6 протикорабельними ракетами Х-22, 6 гіперзвуковими ракетами Х-47 "Кинджал", 2 надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31-П, 6 керованими ракетами Х-59 і не менше 13 ракет з комплексів С-300.
Крім того, війська РФ також атакували Україну за допомогою 8 безпілотників Shahed-136 іранського виробництва, які, на думку українських офіційних осіб, ймовірно прагнули відвернути увагу систем ППО ЗСУ перед ракетними ударами.
Українські захисники збили 34 із 48 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555, а також 4 "Шахеди". Українські офіційні особи також зазначили, що всі 8 ракет Х-31П та Х-59 не досягли намічених цілей. Представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливості збити деякі російські ракети, такі як "Кинджал" і С-300.
У Міноборони РФ заявили, що російські сили завдали "високоточних ракетних ударів великої дальності з повітря, моря і наземного базування" по українській військовій інфраструктурі, військово-промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, що підтримує ЗСУ, як "відплату за теракти", маючи на увазі, ймовірно, нібито "вторгнення" до Брянської області 2 березня.
При цьому українські офіційні особи, російські блогери та кадри із соціальних мереж вказують на те, що РФ переважною більшістю атакувала енергетичну інфраструктуру країни.
Зокрема, глава "Укренерго" Володимир Кудринський заявив, що російські ракетні удари вкотре були націлені на українську енергетичну інфраструктуру, але в черговий раз не досягли постійної мети Росії щодо знищення українських енергоблоків.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ворожі удари уразили 8 енергетичних об'єктів, що спричинило відключення електроенергії в деяких районах країни.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередніми даними, російські війська могли використовувати ракети "Кинджал" для завдання удару по невстановленій інфраструктурі, а кадри в соцмережах показали дим, що піднімається з однієї зі столичних ТЕЦ.
Російські "воєнкори" також розповсюджували кадри та репортажі про наслідки ударів по об'єктах енергетики у Києві, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Кіровограді, Харкові та інших містах.
ISW продовжує вважати, що ці ракетні удари не підірвуть волю України та не покращать позиції РФ на передовій.
"Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет", - йдеться в публікації.
Ігнат зазначив, що Росія має до 50 ракет "Кинджал" і використала деякі ракети, які вона не може замінити.
Аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, використав ці ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.
Російські блогери та пропагандисти також критикують російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла змусити Україну "замерзнути" взимку наприкінці лютого та на початку березня перед весняним сезоном.
"Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати деяку шкоду Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю необхідно змінити свій підхід до націлювання з огляду на те, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру", - пишуть експерти ISW.
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Ви такі поци, що можете інших вчити на кваліфікованих поців!
Выходит сбить гиперзвуковые ракеты невозможно.Тогда нужно наносить удары по базами откуда путлеровцы их запускают.А для этого нужны дальнобойные ракеты.
у поганого рота кожній шлусі кацапський від політики! Звісно - нашими ракетами.
Хоч як на мене, Зєлю,разом з його зеленою бандою, чекають каменоломні на зоні, в Клементовичах,або в Сокиряни поїдуть.
Сам знаю, що язик не тримається у ціх горе-блогерів.
Як казала моя покійна бабуся " Кожна тюлька з себе оселедця строїть"
Підараси російські одним словом!
Руське, ви вже в цьому році, від голоду почнете дохнуть. Ви можете тільки пАсАсАть!!!Оце одне,що ви ще можете зробити. А ваших агентів-корегувальників що скоро і в поліцію здавать ніхто не буде. Ми їх будемо на місці вбивать. А потім прийдемо до них додому, ***** вся сім'я получить, а квартиру,або будинок зрадника(ків) буде як в Ізраілі--знищенна,або просто спалена. Так що кацапські підараси,ви читаєте всі ці пости. Щоб ви знали,що чекає вас, і ваш гнилий "приплод" разом з вашою ватосамкою.
Будете жити на дворі,як БОМЖі.
Оце вас чекає. Але перед цим, ватний підарас, буде вбитий. Ніякого обміну(,хіба що,частини тіла) Так що, кацапські агенти-підараси,ждуни---- будете вбиті.
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
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- Владимир Владимирович, скажите пожалуйста, а Вы можете сделать, чтобы Россия стала богатой, процветающей и демократичной? ...
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...