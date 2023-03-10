Керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його відключили від спецзв’язку через прохання надати боєприпаси
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв’язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє пресслужба Пригожина у Telegram.
"Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.
Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.
Топ коментарі
+25 vadyan
показати весь коментар10.03.2023 06:41 Відповісти Посилання
+24 Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2023 06:57 Відповісти Посилання
+12 Nataliya Mischenko
показати весь коментар10.03.2023 06:46 Відповісти Посилання
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- "Застолбив" кримінальні зв"язки для Кремля у Африці
- Вісім років маскував діяльність Кремля на Донбасі
- Врятував росіян від розгрому на півдні України після знищення ударних кадрових частин - заткнув "діру" "зеками
А зараз він став для Кремля небезпечним - бо у очах "обидляченого" населення Росії (з його криміналізованим менталітетом) він стає "героєм" І Кремль боїться, що бидло може його привести до влади! Але й йому "некуда падеться" - бо "зеки" не простять йому того, що він зробив, кинувши їх у "м"ясорубку Тому для всіх краще, коли він "скарапастижна сканчается"!
Ось він був, ось його вбивають, ось із ним прощаються...
І всьо!!!
Як говорив Великий Вождь Сталін:
- Є людина, є проблема, немає людини, немає проблеми
"Калиф на час"... "Из грязи в князи"...
Такі зазвичай погано закінчують.
Потім відключають зв"язок
Потім знімуть охорону
"Класика"! Розумний вже-б забрав гроші і щез! Хтось ще Плотніцького пам"ятає? Отож-бо!
Варіант Захарки-Матароли теж виключати не треба.
"И когда убийцы остались одни
В середине кровавого круга
Чтобы чем-то заполнить тоскливые дни,
Они начали резать друг друга
И последний, подумав что Бог еще там,
Переполнил телами траншею
И по лестнице тел пополз к небесам,
Но упал и свернул себе шею"
/Наутилус-Помпилиус/
После переучёта.