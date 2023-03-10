УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11119 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 367 41

Керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його відключили від спецзв’язку через прохання надати боєприпаси

пригожин

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв’язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє пресслужба Пригожина у Telegram.

"Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.

Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скарги Пригожина" підтверджують, що його хизування незалежністю "Вагнера" від Міноборони РФ було брехнею, - ISW

Автор: 

ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Я смотрю пригожин превращается в стремноусова, с таким же ожидающим его концом
показати весь коментар
10.03.2023 06:41 Відповісти
+24
От-от! Скоро його і "від життя відключать"! Мавр зробив свою справу… Мавр може йти…" Те, що було Кремлю потрібно - Пригожин виконав :
- "Застолбив" кримінальні зв"язки для Кремля у Африці
- Вісім років маскував діяльність Кремля на Донбасі
- Врятував росіян від розгрому на півдні України після знищення ударних кадрових частин - заткнув "діру" "зеками
А зараз він став для Кремля небезпечним - бо у очах "обидляченого" населення Росії (з його криміналізованим менталітетом) він стає "героєм" І Кремль боїться, що бидло може його привести до влади! Але й йому "некуда падеться" - бо "зеки" не простять йому того, що він зробив, кинувши їх у "м"ясорубку Тому для всіх краще, коли він "скарапастижна сканчается"!
показати весь коментар
10.03.2023 06:57 Відповісти
+12
Снарядов нет, но вы держитесь.
показати весь коментар
10.03.2023 06:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я смотрю пригожин превращается в стремноусова, с таким же ожидающим его концом
показати весь коментар
10.03.2023 06:41 Відповісти
*спермоусова
показати весь коментар
10.03.2023 06:44 Відповісти
От-от! Скоро його і "від життя відключать"! Мавр зробив свою справу… Мавр може йти…" Те, що було Кремлю потрібно - Пригожин виконав :
- "Застолбив" кримінальні зв"язки для Кремля у Африці
- Вісім років маскував діяльність Кремля на Донбасі
- Врятував росіян від розгрому на півдні України після знищення ударних кадрових частин - заткнув "діру" "зеками
А зараз він став для Кремля небезпечним - бо у очах "обидляченого" населення Росії (з його криміналізованим менталітетом) він стає "героєм" І Кремль боїться, що бидло може його привести до влади! Але й йому "некуда падеться" - бо "зеки" не простять йому того, що він зробив, кинувши їх у "м"ясорубку Тому для всіх краще, коли він "скарапастижна сканчается"!
показати весь коментар
10.03.2023 06:57 Відповісти
Стандартний кінематографічний хід - якщо герой сценарію стає зайвим для розвитку подальшого сюжету і його просто не знають куди приткнути і що з ним робити - випадкова і, головне, несподівана смерть.
Ось він був, ось його вбивають, ось із ним прощаються...
І всьо!!!
Як говорив Великий Вождь Сталін:
- Є людина, є проблема, немає людини, немає проблеми
показати весь коментар
10.03.2023 07:22 Відповісти
Було би правильним щоб він "випадково" помер від "випадкового" удару молотом по його лисій голові. І щоб потім відео цього дійства "випадково" потрапило в мережу.
показати весь коментар
10.03.2023 07:50 Відповісти
Це було б чудовим завершенням його блискавичного зльоту і не менш блискавичного падіння.
"Калиф на час"... "Из грязи в князи"...
Такі зазвичай погано закінчують.
показати весь коментар
10.03.2023 07:57 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 08:34 Відповісти
Спочатку перестають давать зброю та **********
Потім відключають зв"язок
Потім знімуть охорону
"Класика"! Розумний вже-б забрав гроші і щез! Хтось ще Плотніцького пам"ятає? Отож-бо!
показати весь коментар
10.03.2023 08:47 Відповісти
Розвиток подій по "варіанту Плотніцкий" це ще більш-менш.
Варіант Захарки-Матароли теж виключати не треба.
показати весь коментар
10.03.2023 09:08 Відповісти
Так от "Курощуп" якраз не "вирізнявся розумом і тямущістю" Бо так до кінця і не зрозуміло - хто ж саме його "грохнув" Бо він заважав обом сторонам Нам - тим що був "зразком" для місцевої "бикоти": як можна скочить "з грязі в князі" (і цим стимулював їх до "рвєнія") І заважав росіянам -бо часто був "слабокерованим" і міг у будь-який момент "биконуть" Саме так як це робить зараз Пригожин
показати весь коментар
10.03.2023 11:40 Відповісти
Касап, який винищує касапа може бути другом Українця??
показати весь коментар
10.03.2023 06:42 Відповісти
Не меліть дурниць, він і його бандюки і вбивають і калічать титсячі наших воїнів. Та й поки що ЗСУ у боях з Вагнером виключно відступають... Це- небезпечний ворог, а рожеві окуляри дуже шкідливі!
показати весь коментар
10.03.2023 07:45 Відповісти
Те, що відбувається в бочці зі щурами, ніяк не змінює того факту, що вони - щурі. Просто потрібно буде вбити (або посадити в клітку) останнього.
"И когда убийцы остались одни
В середине кровавого круга
Чтобы чем-то заполнить тоскливые дни,
Они начали резать друг друга
И последний, подумав что Бог еще там,
Переполнил телами траншею
И по лестнице тел пополз к небесам,
Но упал и свернул себе шею"
/Наутилус-Помпилиус/
показати весь коментар
10.03.2023 07:58 Відповісти
Можеш починати для себе зворотній відлік, голомозий!
показати весь коментар
10.03.2023 06:43 Відповісти
********* так, что порвал уздечку.
показати весь коментар
10.03.2023 06:44 Відповісти
Багато став кукурікати! Готуй костюм на концерт кабздона!
показати весь коментар
10.03.2023 06:45 Відповісти
Снарядов нет, но вы держитесь.
показати весь коментар
10.03.2023 06:46 Відповісти
А скоро вообще "отключат"
показати весь коментар
10.03.2023 06:47 Відповісти
Пора на кухню картошку чистить и пробовать супчик, не подсыпали ли чего соратники
показати весь коментар
10.03.2023 06:47 Відповісти
Досить вже тягати цього клоуна.
показати весь коментар
10.03.2023 06:50 Відповісти
Враховуючи наскільки нинішня Росія іде по шляху Третього Рейху, Пригожину варто було б вивчити історію Ернста Рема і його штурмових загонів. Дуже вже він почав критикувати владу і особисто Путлєра, ще трохи і отримає "Вагнер" з Пригожиним свою "ніч довгих ножів".
показати весь коментар
10.03.2023 07:01 Відповісти
Саме так, аналогія з Ремом дуже напрошується... До речі, Рем також був "пєтухом"!
показати весь коментар
10.03.2023 08:41 Відповісти
Не довго музика грала. Зроблять з лисини маленький бубен для шамана.
показати весь коментар
10.03.2023 07:03 Відповісти
А что, у зава#ленного рта этого зоновского петуха была спецсвязь?
показати весь коментар
10.03.2023 07:06 Відповісти
Це гівно незабаром й від планети Земля відключать. Може сдатися в полон, це його остання надія, а ми його на сотню наших обміняємо, а потім зеки йому харакірі зроблять)
показати весь коментар
10.03.2023 07:07 Відповісти
Вот же петущиная натура - его опустили, а он на весь курятник раскудахтался)) "Нравится, не нравится, терпи моя красавица! "
показати весь коментар
10.03.2023 07:20 Відповісти
Теперь за боеприпасами - в военторг.
После переучёта.
показати весь коментар
10.03.2023 07:23 Відповісти
Я бы смог договориться с Путиным. Позвал бы его на рыбалку, выпил с ним водки, а потом мы пошли копать червей и я порубал бы его лопатой ***** и скормил ***** карасям
показати весь коментар
10.03.2023 07:37 Відповісти
Пригожину потрібно терміново приготувати для себе чорний пакет 🙁
показати весь коментар
10.03.2023 07:44 Відповісти
Ніколи не вірте кацапам, бреше. Думає, що наші миттєво підуть на зеків, повіривши, що вони без боєкомплекту.
показати весь коментар
10.03.2023 08:02 Відповісти
Теж так вважаю. А то тут роздумують про політичну карєру Пригожина і образи Шойгу і Герасимова. Це все для оправдання невиконання поставлених цілей. А в політику він і сам не хоче з Пу йому добре.
показати весь коментар
10.03.2023 09:38 Відповісти
Не вірю я в цю їхню ***** - відключили не дали брак амуніції снарядів! Просто НЕ ВІРЮ - все в них є і дуже багато інакше стільки наших Воїнів не гинуло б на фронті!!!
показати весь коментар
10.03.2023 08:14 Відповісти
Сподіваюся, його скоро і від ШВЛ відключать...
показати весь коментар
10.03.2023 08:46 Відповісти
..що його відключили від спецзв'язку через прохання надати **********.. Це ще не смерть. Можна просто не стріляти. Буде погано коли відключать від спецзв'язку через прохання надати харчування. Ось тоді прийдеться чи вмирати чи здатись в полон
показати весь коментар
10.03.2023 08:47 Відповісти
На нього спробують скинути всі військові злочини свиноармії рф. У живих його на той момент звичайно вже не буде. А всі вагнерівці то взагалі трешак, отримали "свободу" померти або до кінця життя переслідуватись міжнародним судом як наймані вбивці (бо вони не комбатанти).
показати весь коментар
10.03.2023 09:02 Відповісти
це віволікання уваги... цензор - навіщо поширювати цю х.. ?
показати весь коментар
10.03.2023 09:06 Відповісти
Осталось только торпедами и малявами обмениваться сидя на бутылке.
показати весь коментар
10.03.2023 09:18 Відповісти
Що воно таке оце створіння, зеро. Через деякий час його забудуть, а хлопці із Сталі, хлопці з бетону, да Вінчі, Герой з Ніжина з останніми словами про Україну, за руським кораблем ....залишаться в історії цієї кривавої війни дебільного мордора проти Вільної України
показати весь коментар
10.03.2023 10:07 Відповісти
Кацапські гниди настільки гниди, що навіть між собою поводять себе як гниди.))
показати весь коментар
10.03.2023 11:07 Відповісти
Красная шапочка, дерни за веревочку…..
показати весь коментар
10.03.2023 11:42 Відповісти
старий ********
показати весь коментар
10.03.2023 14:41 Відповісти
 
 