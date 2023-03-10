Керівник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що його відключили від спецзв’язку через прохання надати боєприпаси

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що його відключили від спеціального зв’язку з органами російської влади через прохання надати найманцям снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє пресслужба Пригожина у Telegram.

"Для того, щоби я припинив просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку в усіх офісах і підрозділах, а також заблокували всі перепустки до відомств, відповідальних за прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.

Засновник "Вагнера" також заявив, що тепер має можливість просити додаткові поставки снарядів лише через ЗМІ, що, власне, і планує робити.

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